BRAMPTON, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ont annoncé la conclusion d'une entente qui permettra d'offrir des services de garde abordables, inclusifs et de qualité aux familles de l'Ontario.

Cet accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants est une entente qui s'échelonnera sur cinq ans et qui permettra de réduire les frais de garde d'enfants à court terme, d'offrir des services de garde à 10 $ par jour pour les familles de l'Ontario et de créer 86 000 nouvelles places en services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants accrédités dans la province.

L'entente se traduira par une réduction moyenne de 25 % des frais de garde accrédités pour les enfants de moins de six ans à compter du 1er avril 2022, soit des économies moyennes d'environ 2 200 $ par enfant pour les familles de l'Ontario. D'ici la fin de l'année, les frais diminueront davantage et les familles profiteront d'une réduction totale de 50 % des frais en moyenne, ce qui se traduira par des économies moyennes d'environ 6 000 $ par enfant par année. D'ici la fin du mois de mars 2026, les familles de l'Ontario auront accès à des places en garderie à 10 $ par jour, en moyenne.

Avec cette entente, le gouvernement du Canada a maintenant conclu des accords avec chaque province et territoire afin de tenir sa promesse de mettre sur pied un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordable, inclusif et de qualité. Notre plan rend déjà la vie plus abordable pour les familles. Il crée de nouveaux emplois, permet aux parents de réintégrer le marché du travail et fait croître la classe moyenne tout en donnant à chaque enfant une chance véritable et équitable de réussir. Plus de la moitié des provinces et des territoires du Canada bénéficient déjà d'une réduction des frais de garde d'enfants et, d'ici la fin de l'année 2022, le coût moyen des services accrédités d'apprentissage et de garde des jeunes enfants sera réduit de moitié dans tout le pays.

Cette entente améliorera également l'accès aux programmes et aux services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et permettra de grossir les rangs d'une main-d'œuvre solide et compétente d'éducateurs de la petite enfance, notamment grâce à de meilleurs salaires et à de meilleures opportunités de perfectionnement professionnel. Elle favorisera aussi l'établissement d'un réseau d'apprentissage et de garde d'enfants pleinement inclusif pour les enfants vulnérables et les enfants de diverses populations, y compris pour les enfants en situation de handicap et les enfants ayant besoin d'une aide accrue ou individuelle.

Par ailleurs, l'entente comprend un engagement clair à entamer des discussions avec les partenaires autochtones afin d'élaborer un plan concerté qui garantira aux enfants autochtones l'accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, de qualité et adaptés à leur culture.

La mise sur pied d'un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui répond aux besoins des Canadiens dans chaque région du pays constitue l'un des éléments clés de notre plan visant à rendre la vie plus abordable pour les familles tout en créant de bons emplois et en faisant croître l'économie. Grâce à la conclusion de ces ententes, le gouvernement du Canada entend créer 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici le mois de mars 2026 afin d'offrir aux familles des options de services de garde abordables, peu importe où elles vivent.

Citations

« L'entente conclue aujourd'hui permettra de faire des garderies à 10 dollars par jour une réalité pour les familles partout au pays. L'annonce d'aujourd'hui fera économiser des milliers de dollars aux familles de l'Ontario chaque année, en commençant par des réductions de frais à partir de vendredi cette semaine-ci. Elle contribuera également à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne et à donner à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je suis si fier du travail que nous avons accompli avec nos partenaires fédéraux pour en arriver à une entente permettant de réduire les frais payés par les familles de toute la province. Comme le réseau de garderies est très complexe en Ontario, nous voulions bien faire les choses. Aujourd'hui, nous présentons une entente qui laissera davantage d'argent dans les poches des parents qui travaillent fort. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Il y a un an, notre gouvernement s'est engagé auprès des Canadiens à offrir des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables et de qualité aux jeunes familles de tout le pays. Maintenant que des ententes ont été conclues avec toutes les provinces et tous les territoires, une cause que des générations de Canadiens avant-gardistes ont défendue est sur le point de devenir réalité. Je suis très heureuse que l'entente d'aujourd'hui nous permette de tenir notre promesse aux Canadiens de rendre la vie plus abordable pour les jeunes familles, de créer des emplois, d'accroître la participation des femmes sur le marché du travail et de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie - peu importe où il vit. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« L'entente historique conclue aujourd'hui avec l'Ontario signifie que toutes les familles du Canada ont désormais accès au système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Il s'agit d'un événement marquant issu de l'objectif commun selon lequel chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie. Notre vision et nos objectifs en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants sont très simples : réduire les frais de garde, créer davantage de places, assurer un accès équitable à tous les enfants et grossir les rangs d'une main-d'œuvre solide et compétente d'éducateurs de la petite enfance. L'entente constitue une étape importante dans les efforts que nous déployons pour offrir à toutes les familles un accès à des services de garde abordables, souples, inclusifs et de qualité. »

-- L'hon. Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits saillants

Depuis l'été dernier, le gouvernement du Canada a conclu des accords similaires avec les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Yukon , de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et- Labrador , du Manitoba , de la Saskatchewan , de l' Alberta , du Nouveau-Brunswick, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut . Par ailleurs, les gouvernements du Canada et du Québec ont également conclu une entente asymétrique visant à renforcer le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province.

, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et- , du , de la , de l' , du Nouveau-Brunswick, des Territoires du Nord-Ouest et du . Par ailleurs, les gouvernements du Canada et du Québec ont également conclu une entente asymétrique visant à renforcer le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province. En tout, le gouvernement du Canada prévoit créer environ 250 000 nouvelles places en garderie grâce à la conclusion de ces ententes avec toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Il a déjà atteint son objectif de créer 40 000 places plus abordables en garderie avant 2020 grâce aux accords sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants de 2017- 2018 et de 2019-2020. Ces nouvelles places seront parmi des fournisseurs de services accrédités sans but lucratif, publics et en milieu familial.

de 2019-2020. Ces nouvelles places seront parmi des fournisseurs de services accrédités sans but lucratif, publics et en milieu familial. Dans le cadre de cette entente, l' Ontario recevra 10,2 milliards de dollars du gouvernement fédéral jusqu'en 2025-2026 ainsi que 2,9 milliards de dollars supplémentaires en 2026-2027 dans le cadre de l'engagement annuel et permanent de 9,2 milliards de dollars du gouvernement fédéral prévu dans le Budget 2021, pour un total de 13,2 milliards de dollars, afin de souligner sa volonté à long terme de bâtir un meilleur réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, sous réserve du renouvellement de l'entente.

recevra 10,2 milliards de dollars du gouvernement fédéral jusqu'en 2025-2026 ainsi que 2,9 milliards de dollars supplémentaires en 2026-2027 dans le cadre de l'engagement annuel et permanent de 9,2 milliards de dollars du gouvernement fédéral prévu dans le Budget 2021, pour un total de 13,2 milliards de dollars, afin de souligner sa volonté à long terme de bâtir un meilleur réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, sous réserve du renouvellement de l'entente. En plus de la contribution fédérale, l' Ontario consacrera 267 millions de dollars à cette nouvelle entente, qui s'ajoutent aux plus de 2 milliards de dollars par année que la province investit actuellement dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

consacrera 267 millions de dollars à cette nouvelle entente, qui s'ajoutent aux plus de 2 milliards de dollars par année que la province investit actuellement dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les gouvernements du Canada et de l' Ontario mettront sur pied un comité de mise en œuvre qui surveillera les progrès liés aux engagements en matière de garde d'enfants, en consultation avec des intervenants. Le gouvernement du Canada sera représenté au sein de ce comité par le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

mettront sur pied un comité de mise en œuvre qui surveillera les progrès liés aux engagements en matière de garde d'enfants, en consultation avec des intervenants. Le gouvernement du Canada sera représenté au sein de ce comité par le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Dans le Budget 2021, le gouvernement du Canada a procédé à un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Si l'on ajoute à cela d'autres investissements, dont ceux visant à soutenir les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans seront consacrés à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

Les investissements dans les services de garde seront profitables pour tous les Canadiens. Des études ont démontré que, pour chaque dollar investi dans l'éducation de la petite enfance, l'ensemble de l'économie reçoit entre 1,50 $ et 2,80 $ en retour.

