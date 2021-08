GATINEAU, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

Les gouvernements du Canada et du Yukon se sont entendus pour prolonger l'Accord Canada-Yukon sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement du Canada versera au Yukon plus de 10,1 millions de dollars sur quatre ans afin d'améliorer l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordables, flexibles et inclusifs. De plus, le gouvernement du Canada versera 2,5 millions de dollars en 2021-2022 pour appuyer les efforts de recrutement et de maintien en poste des éducateurs de la petite enfance du Yukon.

En vertu de l'Accord Canada-Yukon sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants 2021-2022 à 2024-2025, le Yukon allouera les fonds afin d'assurer un accès universel pour toutes les familles yukonaises à des services de garde d'enfants, notamment en augmentant le système de subventions actuel, ainsi que les formations et les possibilités de certification pour les exploitants de garderies. Tous les mois, l'actuel programme de financement en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du Yukon retire jusqu'à 7 000 $ sur la facture des parents par enfant lorsque ce dernier participe à temps plein à un service de garde réglementé. En outre, ce programme verse un salaire horaire minimum de près de 30 $ aux éducateurs pleinement qualifiés.

Cet accord sur quatre ans fait fond sur les engagements pris avec le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et ans assurera jusqu'en mars 2025 la disponibilité du financement en soutien aux programmes et aux services de garde d'enfants pour les familles du Yukon.

Ces financements respectent l'engagement commun des gouvernements du Canada et du Yukon de fournir aux parents du territoire l'accès à un système d'apprentissage et de garde d'enfants de grande qualité, abordable, souple et inclusif.

« La garde d'enfants n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Une expérience d'apprentissage de haute qualité en bas âge est essentielle au développement intellectuel, émotionnel et physique de nos enfants. Notre gouvernement continuera de lutter pour les familles et les enfants du Yukon pour s'assurer qu'ils ont accès à des services de garde abordables, accessibles, flexibles et inclusifs, parce que chaque enfant mérite d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Notre gouvernement est déterminé à fournir un programme universel de services de garde d'enfants qui soit accessible, abordable et de grande qualité. Cet investissement dans la formation des éducateurs à la petite enfance fera croître notre économie et accroîtra la capacité de notre population active ici, chez nous, dans toutes les collectivités du Yukon. Le renouvellement et l'élargissement de cet accord contribueront grandement à la mise sur pied d'une main-d'œuvre solide et locale d'éducateurs à la petite enfance et permettront de créer de nouvelles places dans les services d'apprentissage et de garde de jeunes enfants dans les collectivités yukonaises. »

- La ministre de l'Éducation du Yukon, l'honorable Jeanie McLean

Les gouvernements du Canada et du Yukon ont récemment signé un nouvel Accord Canada-Yukon sur l'apprentissage et la garde d'enfants au Canada . Cela assurera au Yukon des fonds fédéraux supplémentaires de près de 42 millions de dollars sur les cinq prochaines années, en appui aux efforts du territoire pour assurer à toutes les familles un accès à un service de garde réglementé pour 10 $ par jour.

Le gouvernement du Canada a consacré plus de 9,6 millions de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Yukon depuis 2017.

a consacré plus de 9,6 millions de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au depuis 2017. Dans le cadre des financements précédents en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a aidé à créer plus de 40 000 places plus abordables en service de garde partout au pays avant la pandémie, dont plus de 1 500 au Yukon .

a aidé à créer plus de 40 000 places plus abordables en service de garde partout au pays avant la pandémie, dont plus de 1 500 au . Les budgets de 2016 et de 2017 prévoyaient des fonds fédéraux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants totalisant 7,5 milliards de dollars sur 11 ans afin de soutenir et de créer plus de places abordables et de qualité en service de garde partout au pays. Cela comprenait un financement réservé à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants autochtones.

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

