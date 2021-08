GATINEAU, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nunavut se sont entendus pour prolonger l'Accord Canada-Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement du Canada versera au Nunavut plus de 10 millions de dollars sur quatre ans afin d'améliorer l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordables, flexibles et inclusifs. De plus, le gouvernement du Canada versera 2,8 millions de dollars en 2021-2022 pour appuyer les efforts de recrutement et de maintien en poste des éducateurs de la petite enfance du Nunavut.

En vertu de l'Accord Canada-Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants 2021-2022 à 2024-2025, le Nunavut allouera les fonds afin de continuer à favoriser et à maintenir l'accès à des programmes abordables d'apprentissage et de garde d'enfants, appuyant ainsi le développement sain des enfants; à créer des places dans des collectivités mal desservies; à investir dans la formation et les possibilités d'avancement professionnel pour les éducateurs à la petite enfance; et à mettre sur pied des ressources éducatives culturellement appropriées.

Cet accord sur quatre ans fait fond sur les engagements pris avec le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et ans assurera jusqu'en mars 2025 la disponibilité du financement en soutien aux programmes et aux services de garde d'enfants pour les familles du Nunavut.

La signature de cet accord marque un premier pas important dans la négociation entre les gouvernements fédéral et territorial d'une stratégie à long terme concernant des services de garde accessibles, abordables et de qualité au Nunavut. Les deux gouvernements travailleront ensemble pour conclure une entente sur les engagements financiers entourant le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Cette entente devra répondre aux besoins des familles du Nunavut.

Citations

« La garde d'enfants n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Une expérience d'apprentissage de haute qualité en bas âge est essentielle au développement intellectuel, émotionnel et physique de nos enfants. Notre gouvernement continuera de lutter pour les familles et les enfants du Nunavut pour s'assurer qu'ils ont accès à des services de garde abordables, accessibles, flexibles et inclusifs, parce que chaque enfant mérite d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Les Nunavummiuts méritent d'avoir accès à des services de garde qui soient abordables et culturellement appropriés, peu importe l'endroit où ils vivent au sein du territoire. Cet accord souligne notre engagement à mettre sur pied un système solide pour l'apprentissage et la garde, qui répondra aux besoins éducatifs et culturels de nos jeunes enfants. »

- Le ministre de l'Éducation du Nunavut, l'honorable David Joanasie

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a consacré plus de 8,5 millions de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Nunavut depuis 2017.

a consacré plus de 8,5 millions de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au depuis 2017. Dans le cadre des financements précédents en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a aidé à créer plus de 40 000 places plus abordables en service de garde partout au pays avant la pandémie, dont plus de 1 000 au Nunavut .

a aidé à créer plus de 40 000 places plus abordables en service de garde partout au pays avant la pandémie, dont plus de 1 000 au . Les budgets de 2016 et de 2017 prévoyaient des fonds fédéraux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants totalisant 7,5 milliards de dollars sur 11 ans afin de soutenir et de créer plus de places abordables et de qualité en service de garde partout au pays. Cela comprenait un financement réservé à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants autochtones.

Lien connexe

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Hafsah Asadullah, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, [email protected]; Troy Rhoades, Gestionnaire intérimaire, Communications, Ministère de l'Éducation, Gouvernement du Nunavut, 867-975-5680, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca