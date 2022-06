TORONTO, le 9 juin 2022 /CNW/ - La Banque CIBC se classe au premier rang des cinq grandes banques du Canada pour ce qui est de la satisfaction globale de la clientèle envers les services bancaires en ligne, selon l'étude menée en 2022 par J.D. Power, un chef de file mondial dans les domaines de l'information sur les consommateurs, des services consultatifs et des données et analyses.

« Il est essentiel d'offrir des outils et des services numériques de premier plan pour aider nos clients à réaliser leurs ambitions, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME de la Banque CIBC. Cette reconnaissance souligne notre engagement à répondre aux besoins en évolution de nos clients, qui veulent plus de services en ligne et un meilleur accès à des outils à valeur ajoutée afin de mieux comprendre leurs finances et de pouvoir effectuer leurs opérations courantes en toute facilité. »

De février à avril 2022, J.D. Power a mené une étude afin de mesurer la satisfaction globale des consommateurs à l'égard des services bancaires en ligne en fonction de quatre critères, soit la navigation, la vitesse, l'attrait visuel ainsi que l'information et le contenu. Les services bancaires en direct de la Banque CIBC ont obtenu les meilleurs résultats en matière de navigation et d'attrait visuel.

L'utilisation de la plateforme de services bancaires en direct de la Banque CIBC continue d'augmenter : les opérations numériques ont connu une hausse de 6,7 % sur 12 mois et plus de 93 % des opérations courantes sont effectuées par l'intermédiaire des canaux numériques.

La Banque CIBC continue d'offrir plusieurs outils et fonctions numériques qui facilitent les expériences bancaires en ligne quotidiennes de ses clients, notamment :

la nouvelle fonction Virement Interac MD qui permet aux clients d'établir des paiements postdatés ou périodiques par Virement Interac ;

qui permet aux clients d'établir des paiements postdatés ou périodiques par Virement ; l'assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle de la Banque CIBC, apte à aider les clients à effectuer des opérations bancaires et à répondre à leurs questions sur les services bancaires courants;

la vérification numérique de l'identité, qui offre aux nouveaux clients de la Banque CIBC un accueil rapide, facile et sécurisé par l'intermédiaire du site Web ou de l'application de services bancaires mobiles de la Banque CIBC;

le remplacement instantané de carte numérique, offert à la plupart des clients titulaires d'une carte de crédit personnelle ou d'entreprise CIBC qui, en cas de perte ou de vol de leur carte, leur permet d'accéder immédiatement à une carte de remplacement pouvant être utilisée avec Apple Pay ou Google Pay.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

