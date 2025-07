TORONTO, le 25 juill. 2025 /CNW/ - La CIBC a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme étant un milieu de travail exemplaire pour l'inclusion des personnes handicapées après avoir obtenu la meilleure note au Canada Disability IndexMD 2025. Cette reconnaissance souligne l'engagement permanent de la Banque CIBC à associer talent et occasions et à promouvoir un milieu de travail au sein duquel tous les membres d'équipe peuvent s'épanouir.

Le Disability IndexMD est un outil de référence tiers de premier plan pour l'inclusion des personnes handicapées en milieu de travail. Il mesure les performances dans des domaines clés tels que la culture et le leadership, l'accessibilité à l'échelle de l'entreprise, les pratiques en matière d'emploi, l'engagement communautaire et l'inclusion des fournisseurs.

« L'inclusion est la pierre angulaire de la culture de la Banque CIBC. La constitution d'une main-d'œuvre qui soit représentative des clients et des collectivités où nous sommes établis offre des points de vue et des expériences uniques, et favorise l'innovation », déclare Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, CIBC. « Cette reconnaissance renforce notre volonté de soutenir nos membres d'équipe et de leur donner les moyens de concrétiser leurs ambitions. »



Cette distinction permet à la CIBC de rejoindre des centaines d'organisations internationales qui se consacrent à la promotion de l'accessibilité et au soutien de 1,3 milliard de personnes handicapées à travers le monde1.

Pour en savoir plus sur nos engagements, visitez la page Accessibilité à la Banque CIBC .

