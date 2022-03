Services aux Autochtones Canada -- Mise à jour concernant la COVID-19 -- Semaine du 31 mars 2022

OTTAWA, ON, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, le 31 mars 2022 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) salue la contribution exceptionnelle des dirigeants communautaires et des travailleurs de la santé de première ligne qui participent sans relâche à la réponse de leurs communautés à la pandémie. Leurs efforts et leur intervention rapide continuent de sauver des vies.

La vaccination reste la forme la plus efficace de protection contre la COVID-19. Les Premières Nations, les Inuit et les Métis de tout le pays ont accès aux vaccins grâce aux cliniques de vaccination qui sont bien installées dans les communautés autochtones. C'est le moment de vous faire vacciner. Protégez votre communauté, vos Aînés et votre famille.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des dernières mises à jour de SAC pour la semaine du 28 mars 2022.

Vaccination

En date du 29 mars 2022, plus de 88 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des territoires avaient reçu une deuxième dose d'un vaccin approuvé contre la COVID-19, et plus de 29 % avaient reçu une troisième dose. Plus de 52 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose.

Les données sur les vaccins sont mises à jour et publiées chaque jeudi, à l'adresse canada.ca/vaccins-covid-autochtones.

Cas de COVID-19

Voici le nombre de cas signalés dans les communautés des Premières Nations en date du 30 mars 2022 :

94 308 cas positifs confirmés de COVID-19

cas positifs confirmés de COVID-19 2 766 cas actifs

cas actifs 3 104 hospitalisations

hospitalisations 91 743 guérisons

guérisons 689 décès

Pour la semaine du 24 au 30 mars 2022, la moyenne quotidienne des cas actifs signalés a augmenté de 11,6 % par rapport à la moyenne quotidienne de la semaine précédente.

Cela se compare à :

une diminution de 7,7 % du nombre moyen de cas signalés quotidiennement au cours de la semaine du 17 au 23 mars 2022 par rapport à la semaine précédente;

une diminution de 6,2 % de la moyenne quotidienne des cas signalés au cours de la semaine du 10 au 16 mars 2022 par rapport à la semaine précédente.

Les données sur le nombre de cas sont mises à jour et publiées quotidiennement, du lundi au vendredi, et on peut les consulter à l'adresse canada.ca/autochtones-cas-covid.

Approbation et prolongation des demandes d'aide fédérale (DAF)

La demande d'aide fédérale de la Première Nation de Kashechewan ( Ontario ) a été approuvée le 1er février 2022 , puis prolongée de deux semaines. Une nouvelle DAF a été approuvée le 29 mars 2022 pour le maintien du soutien des FAC au moins jusqu'au 13 avril 2022.

, puis prolongée de deux semaines. Une nouvelle DAF a été approuvée le 29 mars 2022 pour le maintien du soutien des FAC au moins jusqu'au 13 avril 2022. La DAF de la Première Nation d' Attawapiskat ( Ontario ) a été approuvée le 16 février 2022 . Une nouvelle DAF a été approuvée le 16 mars 2022, et une prolongation du soutien des FAC a été approuvée le 30 mars 2022, au moins jusqu'au 13 avril 2022.

DAF mars mars La DAF de la Première Nation de Deer Lake (Ontario ) a été approuvée le 18 mars 2022 pour le soutien des FAC jusqu'au 2 avril 2022 au moins.

DAF conclues récemment

La DAF pour l'opération Remote Immunity 3.0 a été approuvée le 10 novembre 2021. Cette DAF est restée active jusqu'à aujourd'hui, le 31 mars 2022, afin de répondre à tout besoin de soutien imprévu.

Cette DAF est restée active jusqu'à aujourd'hui, le 31 mars 2022, afin de répondre à tout besoin de soutien imprévu. La DAF de la Première Nation de Kasabonika Lake (Ontario) a été approuvée le 25 février 2022. Une prolongation du soutien de deux semaines a été approuvée le 10 mars 2022, et le soutien des FAC a pris fin le 24 mars 2022.

Chaque dose de vaccin COVID-19 augmente votre protection contre les maladies graves

Nos partenaires du groupe de travail sur l'application des connaissances autochtones CV-19 en Colombie-Britannique ont récemment élaboré une nouvelle ressource intitulée « Chaque dose de vaccin COVID-19 augmente votre protection contre les maladies graves » (non disponible en français). Cette ressource a été créée parce que les partenaires, les communautés et les membres autochtones demandaient une ressource sur les différences entre la troisième dose et les vaccins de rappel. Cet outil en ligne démontre en images le fonctionnement des vaccins et leur efficacité, pour transmettre le message suivant : plus votre immunité est grande, plus votre corps est capable de combattre la COVID-19.

Mesures de soutien actuellement disponibles pour les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis

Dans tout le pays, les bureaux régionaux de SAC et les médecins hygiénistes régionaux restent disponibles pour aider les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui ont besoin d'une aide immédiate en cas d'éclosion ou de mesures de soutien telles que des infrastructures temporaires, des tests rapides ou de l'équipement de protection individuel.

Les communautés et organisations autochtones peuvent également continuer à demander du financement en fonction de leurs besoins dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce Fonds offre aux dirigeants et aux organisations autochtones la souplesse nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des solutions communautaires visant à prévenir la propagation de la COVID-19 au sein de leurs communautés, à s'y préparer et à y répondre.

Ces fonds peuvent être utilisés pour des mesures incluant notamment :

le soutien aux Aînés et aux membres vulnérables de la communauté;

des mesures visant à remédier à l'insécurité alimentaire, comme le soutien à l'achat, au transport et à la distribution de nourriture et des aliments traditionnels tels les produits de la chasse et de la pêche;

un soutien en matière d'éducation et autres mesures de soutien pour les enfants;

une aide en matière de santé mentale et des services d'intervention d'urgence;

des mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19.

SAC continue de travailler avec les communautés autochtones pour collaborer, échanger des informations et élaborer conjointement avec ses partenaires autochtones des approches de communication et d'intervention sanitaire fondées sur les distinctions, en écoutant leurs conseils et leurs recommandations.

