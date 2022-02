OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) salue le travail inlassable des personnes et des communautés, ainsi que des travailleurs de la santé de première ligne, dont les efforts continuent de ralentir la propagation de la COVID-19 et de sauver des vies.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des dernières mises à jour de SAC pour la semaine du 10 février 2022.

Vaccination

En date du 8 février 2022, plus de 86 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des territoires avaient reçu une deuxième dose d'un vaccin approuvé contre la COVID-19, et 23 % avaient reçu une troisième dose ou dose de rappel. Plus de 45 % des personnes âgées de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose.

Cas de COVID-19

En date du 9 février 2022, les nombres de cas suivants ont été signalés dans les communautés des Premières Nations :

78 156 cas positifs confirmés de COVID-19, dont 9 428 correspondent au variant Omicron.

4 125 cas actifs

2 691 hospitalisations

73 406 guérisons

625 décès

Pour la semaine du 3 au 9 février 2022, la moyenne quotidienne des cas actifs signalés a diminué de 13,2 % par rapport à la moyenne quotidienne de la semaine précédente.

Cela se compare à :

une diminution de 3,8 % de la moyenne quotidienne des cas signalés durant la semaine du 27 janvier au 2 février par rapport à la semaine précédente;

une augmentation de 0,8 % de la moyenne quotidienne des cas signalés durant la semaine du 20 au 26 janvier par rapport à la semaine précédente.

Les données sur le nombre de cas sont mises à jour et publiées quotidiennement, du lundi au vendredi, et peuvent être consultées à l'adresse canada.ca/autochtones-cas-covid.

Réponses des communautés face à la COVID-19 et soutien du gouvernement du Canada

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour soutenir la préparation et le rétablissement des communautés autochtones face à l'épidémie de COVID-19.

Approbation et prolongation des demandes d'aide fédérale (DAF) :

La DAF pour l'opération REMOTE IMMUNITY 3.0 a été approuvée le 10 novembre 2021. Les Rangers canadiens continueront de soutenir le programme de vaccination provincial dans les communautés autochtones éloignées de l' Ontario jusqu'à demain le 11 février 2022 au moins.

Les Rangers canadiens continueront de soutenir le programme de vaccination provincial dans les communautés autochtones éloignées de l' jusqu'à demain le 11 février 2022 au moins. La Première Nation Attawapiskat ( Ontario ) a obtenu une prolongation de la DAF actuelle le 28 janvier 2022. Les Rangers canadiens continueront de fournir un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté jusqu'au 11 février 2022 au moins.

Les Rangers canadiens continueront de fournir un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté jusqu'au 11 février 2022 au moins. La DAF de la Première Nation de Weenusk ( Ontario ) a été approuvée le 30 janvier 2022. Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté jusqu'au 12 février 2022 au moins.

Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté jusqu'au 12 février 2022 au moins. La DAF de la Première Nation de Kashechewan ( Ontario ) a été approuvée le 1er février 2022. Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté jusqu'au 15 février 2022 au moins.

Les Rangers canadiens fournissent un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté jusqu'au 15 février 2022 au moins. La DAF de la Première Nation de Mishkeegogamang ( Ontario ) a été approuvée le 9 février 2022. Les Rangers canadiens fourniront un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté du 11 février au 24 février 2022 au moins.

Les Rangers canadiens fourniront un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté du 11 février au 24 février 2022 au moins. La DAF de la Première Nation d'Eabametoong ( Ontario ) a été approuvée le 10 février 2022. Les Rangers canadiens fourniront un soutien à l'atténuation de la pandémie de COVID-19 dans la communauté du 10 février jusqu'au 23 février 2022 au moins.

Campagne VaxChamp de la First Nations Health Authority

La First Nations Health Authority (FNHA) de la Colombie-Britannique mène actuellement une campagne intitulée Junior VaxChamp pour promouvoir la vaccination chez les enfants de 5 à 11 ans. Les produits associés montrent des jeunes qui se font vacciner et les raisons de se faire vacciner. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Web de la FNHA à https://fnha.wishpondpages.com/vaxchamp/.

Soutien financier dans les Territoires du Nord-Ouest

Dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, les efforts déployés récemment comprennent :

1,5 million de dollars à la Nation dénée des Territoires du Nord-Ouest pour soutenir un camp de mieux-être sur la terre pour les résidents mal logés de Yellowknife et pour soutenir la sécurité alimentaire et la fourniture d'aliments traditionnels aux centres d'isolement liés à la COVID-19 du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

et pour soutenir la sécurité alimentaire et la fourniture d'aliments traditionnels aux centres d'isolement liés à la COVID-19 du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; 80 000 $ à l'Inuvialuit Regional Corporation pour répondre aux besoins en logement à Tuktoyaktuk ;

; 230 000 $ à la Première Nation des Dénés Yellowknives pour la sécurité alimentaire, l'EPI pour le personnel non médical et les mesures desoutien adaptées sur le plan culturel;

1,3 million de dollars à la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest pour répondre aux besoins en logement des Métis de Yellowknife .

. EPI et tests rapides au Yukon

En janvier, SAC a répondu à une demande d'équipement de protection individuelle soumise par le Conseil des Premières Nations du Yukon, qui est actuellement distribué aux Premières Nations du Yukon. Le gouvernement du Canada envoie également 50 000 tests rapides de détection d'antigènes supplémentaires au Conseil des Premières Nations du Yukon.

Engagement communautaire Première Nation de Sandy Lake

La Première Nation de Sandy Lake est un excellent exemple des nombreuses Premières Nations de l'Ontario qui communiquent activement avec les membres de leur communauté par le biais des médias sociaux et traditionnels afin de les inciter à se faire vacciner, à suivre les recommandations de la santé publique et à contribuer à la sécurité globale de la communauté. L'équipe de communication de la Première Nation a élaboré une vidéo montrant comment utiliser un test antigénique rapide, avec la participation de membres dignes de confiance de la communauté, continue de répondre aux questions des membres de la communauté sur Facebook et présente des mises à jour sur la COVID-19 faites par la chef Delores Kakegamic sur sa station de radio locale.

Soutien à l'hébergement de la Première Nation de Kinonjeoshtegon

La Première Nation de Kinonjeoshtegon, au Manitoba, a récemment acheté et installé une unité mobile qui servira d'hébergement temporaire à quatre professionnels de la santé, dont des infirmières, qui se trouvent sur place pour aider la communauté dans sa réponse à la pandémie. En outre, la Première Nation a pris des dispositions pour obtenir un conteneur de stockage isolé qui permettra de conserver toutes les fournitures et tous les équipements médicaux dans un environnement protégé. La Première Nation de Kinonjeoshtegon a également conclu un contrat de trois (3) mois avec un hôtel qui servira de lieu d'hébergement pour les personnes en isolement en fonction des besoins, afin de s'assurer que les membres de la communauté qui ont besoin d'un lieu sûr pour s'isoler disposent d'un espace et de mesures de soutien appropriés, et de contribuer à réduire la propagation de la COVID-19.

Unités mobiles sûres d'isolement de Pheasant Rump Nakota

La Première Nation Pheasant Rump Nakota, en Saskatchewan, a reçu et installé deux unités mobiles afin de fournir des lieux d'isolement sûrs aux membres de la communauté et d'aider cette dernière à gérer l'augmentation des cas de COVID-19.

Mesures de soutien actuellement disponibles pour les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis

Dans tout le pays, les bureaux régionaux de SAC et les médecins hygiénistes régionaux restent disponibles pour aider les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui ont besoin d'une aide immédiate en cas d'éclosion ou de mesures de soutien telles que des infrastructures temporaires, des tests rapides ou de l'EPI.

Les communautés et organisations autochtones peuvent également continuer à demander du financement en fonction de leurs besoins auprès du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce Fonds offre aux dirigeants et aux organisations autochtones la souplesse nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des solutions communautaires visant à prévenir la propagation de la COVID-19 au sein de leurs communautés, à s'y préparer et à y répondre.

Ces fonds peuvent être utilisés pour des mesures incluant notamment :

le soutien aux Aînés et aux membres vulnérables de la communauté;

des mesures visant à remédier à l'insécurité alimentaire, telles que le soutien à l'achat, au transport et à la distribution de nourriture et des aliments traditionnels tels les produits de la chasse et de la pêche;

un soutien en matière d'éducation et autres mesures de soutien pour les enfants;

une aide en matière de santé mentale et des services d'intervention d'urgence;

des mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19.

SAC continue de travailler avec les communautés autochtones pour collaborer, échanger des informations et élaborer conjointement avec ses partenaires autochtones des approches de communication et d'intervention sanitaire fondées sur les distinctions, en écoutant leurs conseils et leurs orientations.

