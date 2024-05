OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - Il faut un dévouement unique et particulier pour devenir infirmière ou infirmier. Les personnes qui font ce travail dans les communautés des Premières Nations et dans les communautés inuites doivent être fortes, résilientes, expérimentées et, surtout, bienveillantes. Elles doivent comprendre l'environnement complexe des soins infirmiers dans le Nord ainsi que posséder une passion authentique et durable pour être en mesure de répondre aux besoins des peuples autochtones tout en respectant leurs traditions, leurs cultures et leurs pratiques distinctes.

Deux des lauréats de cette année, Lindsay Iron et Anke Krug, reçoivent le Prix d'excellence en soins infirmiers. Photo: Services Autochtones Canada (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada) La ministre de Services aux Autochtones, Patty Hajdu, prononçant un discours pour féliciter les récipiendaires du Prix d’excellence en soins infirmiers de cette année. Photo : Services aux Autochtones Canada (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a félicité trois personnes qui incarnent ces qualités importantes et ont reçu un Prix d'excellence en soins infirmiers de 2024.

Lindsay Iron : une infirmière autochtone qui a tenu bon dans l'adversité et est parvenue à réaliser son rêve de servir les Premières Nations de la Saskatchewan et les communautés de son conseil tribal. Cet accomplissement est une source de beaucoup de fierté et témoigne également de l'amour de Lindsay pour son peuple.

et les communautés de son conseil tribal. Cet accomplissement est une source de beaucoup de fierté et témoigne également de l'amour de Lindsay pour son peuple. Joe Grafe : un infirmier de Services aux Autochtones Canada qui reconnaît l'importance de participer activement dans le cadre de son travail communautaire à l'intervention du Canada pour guérir les traumatismes intergénérationnels et remédier aux grandes inégalités en matière de santé avec lesquelles sont aux prises les Autochtones.

pour guérir les traumatismes intergénérationnels et remédier aux grandes inégalités en matière de santé avec lesquelles sont aux prises les Autochtones. Anke Krug : une infirmière qui a de l'expérience du travail dans les territoires et aide les jeunes Inuit en plus de défendre leurs intérêts. Ces efforts s'ajoutent à son travail pour améliorer l'accès au Nunavut à de l'équipement de santé visant à sauver des vies.

Tous les ans, pendant la Semaine nationale des soins infirmiers, un Prix d'excellence est remis aux infirmières et aux infirmiers qui dispensent des soins de santé inestimables dans les communautés des Premières Nations et les communautés inuites. Les lauréats choisis sont des gens qui offrent d'excellents soins, favorisent des milieux de soins et de guérison sûrs sur le plan culturel, font la promotion du mieux-être de leurs clients et encouragent la participation à la vie communautaire.

Beaucoup d'infirmières et d'infirmiers qui travaillent en milieu communautaire tissent des liens durables, nouent des amitiés et trouvent même parfois un second foyer. Les lauréats de cette année enhardissent les autres grâce à leur engagement à voir à ce que la santé et le mieux-être des Autochtones ne soient pas seulement des éléments, mais aussi des priorités dans l'établissement d'un pays sain et unifié.

Rendons hommage aux infirmières et infirmiers autochtones pendant la Semaine nationale des soins infirmiers

