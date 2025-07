Finnair lance des options d'abonnement mensuel et annuel pour accumuler des Avios

L'unité de fidélisation de Plusgrade, Points, propulse ce service avec des capacités inédites

Le nouveau modèle d'abonnement Avios favorise l'engagement des membres et soutient la croissance du programme de fidélisation de Finnair

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Plusgrade, un chef de file mondial en solutions de revenus accessoires, et Finnair, le transporteur aérien national de la Finlande, sont fiers d'annoncer le lancement d'un nouveau service d'abonnement Avios - une nouvelle façon pour les membres Finnair Plus d'accumuler des Avios. Grâce à des plans flexibles, un processus de paiement fluide, et une expérience « configurer et oublier », les membres Finnair Plus peuvent désormais faire croître automatiquement leur solde Avios chaque mois -- sans effort supplémentaire.

Une approche plus intelligente de la fidélisation

Le nouveau service d'abonnement de Finnair repense la manière dont les membres se préparent à voyager, en proposant une façon prévisible et régulière d'accumuler des Avios. Que les voyageurs épargnent pour un voyage de rêve ou qu'ils souhaitent simplement avoir l'assurance d'avoir des points de fidélité disponibles quand ils en ont besoin, ce modèle répond à leurs attentes -- tant sur le plan financier qu'émotionnel. Grâce aux plans mensuels et annuels, les membres peuvent choisir celui qui leur convient et progresser avec confiance vers leur prochaine récompense.

« Les abonnements offrent une manière plus intelligente de mieux voyager, plus rapidement », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « Ils permettent aux gens de tirer plus facilement de la valeur de leur programme de fidélité, sans se compliquer la vie. Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Finnair pour offrir ce produit à leurs membres -- en le gardant simple, flexible et gratifiant.»

Conçu pour la simplicité. Bâti pour la fidélité.

Le service d'abonnement Avios de Finnair offre aux membres un moyen simple d'augmenter leur solde Avios de manière régulière et prévisible -- au meilleur tarif disponible. Les membres peuvent choisir un paiement mensuel ou opter pour un plan annuel afin de réaliser des économies supplémentaires. C'est un modèle simple et flexible, conçu pour aider les membres à planifier leur prochain voyage, une mise à niveau ou l'atteinte de leur statut supérieur, selon leurs propres conditions.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos membres une manière simple et flexible d'augmenter leur solde Avios », a déclaré Pekka Antila, responsable du programme de fidélité chez Finnair. « Ce modèle d'abonnement reflète notre engagement à offrir de la valeur et de la commodité au quotidien via Finnair Plus. Il s'inscrit naturellement dans l'évolution de notre programme de fidélisation, et nous sommes heureux de renforcer notre solide partenariat avec Plusgrade pour le concrétiser. »

Pour plus d'informations sur l'abonnement Avios de Finnair, visitez cette page.

À propos de Finnair

Finnair est une compagnie aérienne de réseau, spécialisée dans le transport de passagers et de fret entre l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe. Finnair est la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs vers la Laponie tout au long de l'année. Les clients ont élu Finnair « Meilleure compagnie aérienne d'Europe du Nord » aux Skytrax Awards à 14 reprises consécutives. Finnair est membre de l'alliance oneworld. Les actions de Finnair Plc sont cotées à la bourse Nasdaq Helsinki.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus accessoires de premier plan. Plus de 250 compagnies aériennes, hôtels, croisiéristes, chemins de fer de passagers et entreprises de services financiers font confiance à Plusgrade pour générer de nouveaux flux de revenus significatifs à travers des expériences client exceptionnelles. En tant que leader en revenus accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles opportunités de revenus pour ses partenaires, tout en enrichissant les expériences de voyage de millions de passagers et d'invités. Fondée en 2009, Plusgrade a son siège social à Montréal et possède des bureaux à travers le monde.

Pour plus d'informations, visitez Plusgrade.com.

