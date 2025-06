Les membres ALL Accor peuvent désormais convertir des points provenant de plusieurs nouveaux programmes de fidélité en points Reward -- grâce aux solutions d'échange de Points, une entreprise de Plusgrade reconnue pour son innovation dans le domaine.





Plusgrade poursuit son leadership dans la génération de revenus auxiliaires en hôtellerie et dans l'innovation liée à la fidélisation, en offrant à ses partenaires une croissance de revenus et une expérience client exceptionnelle.

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Plusgrade, chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, et ALL Accor, la plateforme de réservation et programme de fidélité du groupe Accor, sont fiers d'annoncer un partenariat stratégique pour offrir une solution améliorée d'échange de points aux membres d'ALL Accor. Cette collaboration permet aux membres de convertir facilement les points obtenus dans d'autres programmes de fidélité participants en points Reward, renforçant ainsi l'engagement d'ALL Accor envers ses membres et son approche centrée sur la reconnaissance.

Transformer la fidélité grâce à des échanges simples et flexibles

Les membres de programmes de fidélité veulent plus de flexibilité, de simplicité et d'options pour utiliser leurs points -- et ALL Accor répond à cette attente. Grâce à la technologie de pointe de Plusgrade en matière d'échange, les membres ALL Accor peuvent convertir les récompenses accumulées dans des programmes comme Bilt , Capital One ou Citi en points Reward. Cette solution est rendue possible par Points, l'unité d'affaires spécialisée en fidélisation chez Plusgrade, qui propulse le commerce de fidélité pour les plus grandes marques de voyage à l'échelle mondiale.

« Offrir aux membres de programmes de fidélité plus de façons d'utiliser leurs récompenses rend ces programmes encore plus précieux, » explique Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « Chez Plusgrade, on s'engage à maximiser les récompenses pour les voyageurs tout en générant des revenus auxiliaires pour nos partenaires. Avec Accor, on apporte encore plus de choix et de flexibilité aux membres d'ALL Accor, partout dans le monde. »

Toujours plus de valeur pour les membres d'ALL Accor

ALL Accor redéfinit ce que signifie être récompensé et reconnu, en offrant une expérience enrichissante et fluide à travers un réseau mondial de 45 marques hôtelières et plus de 110 partenaires. Le programme est fondé sur la transparence, la flexibilité et une échelle de points claire et stable, permettant aux membres de toujours connaître la valeur de leurs récompenses. ALL Accor permet à ses membres de transformer leurs points en expériences personnalisées et significatives.

Mehdi Hemici, chef de la fidélisation et du commerce électronique chez Accor, commente :

« Notre partenariat avec Points, une entreprise de Plusgrade, représente une étape clé pour ALL Accor. Il répond au désir de nos membres d'avoir plus que des rabais, en leur offrant des expériences inoubliables. En combinant la technologie de pointe de Plusgrade avec la puissance de la marque ALL Accor, on développe des façons innovantes de souligner et récompenser nos membres, tout en créant encore plus de valeur à travers différentes industries et régions. »

Un engagement envers l'innovation et la croissance

Ce partenariat est une nouvelle preuve de l'engagement d'ALL Accor et de Plusgrade à offrir des solutions innovantes en matière de fidélité, qui stimulent à la fois l'engagement des membres et la croissance des revenus pour leurs partenaires. En combinant son expertise en fidélisation et en échange de points dans le secteur du voyage, Plusgrade contribue à façonner l'avenir des récompenses et de l'expérience client.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de premier plan. Plus de 250 entreprises dans les secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du rail et des services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus grâce à des expériences client exceptionnelles. Véritable moteur de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars pour ses partenaires, tout en enrichissant le voyage de millions de passagers et d'invités. Fondée en 2009, Plusgrade a son siège social à Montréal et possède des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus : plusgrade.com .

À propos de ALL Accor

ALL Accor est une plateforme de réservation et un programme de fidélité qui incarne la promesse d'Accor pendant et au-delà du séjour à l'hôtel. Grâce au site ALL.com et à l'application, les clients peuvent accéder à une offre inégalée de séjours dans plus de 45 marques Accor réparties dans 110 pays, toujours au meilleur prix. Le programme de fidélité ALL Accor donne accès à une vaste gamme de récompenses, de services et d'expériences, en plus de plus de 110 partenaires renommés. Chaque jour, ALL Accor accompagne ses membres dans leurs passions avec plus de 7 000 événements par an : activités locales, cours de maître avec chefs renommés, grands tournois sportifs et concerts les plus attendus. ALL Accor est le programme de fidélité préféré des voyageurs. Découvrez-le sur all.com.

