MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Plusgrade, chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, est heureux d'annoncer son partenariat avec les deux complexes hôteliers de luxe de premier plan Atlantis Dubai : Atlantis, The Palm et Atlantis The Royal. Cette collaboration introduit une solution novatrice qui améliore l'expérience client en offrant un accès facile à des surclassements en chambres de qualité supérieure, des prolongations de séjour et des expériences exclusives, débloquant ainsi de nouvelles occasions de revenus grâce à une technologie intelligente, entièrement automatisée et en marque blanche.

Une approche plus intelligente du luxe personnalisé

Grâce à cette intégration fluide, Atlantis Dubai remplace son ancien système par une plateforme intuitive et entièrement automatisée. Maintenant, les clients peuvent enchérir ou acheter des surclassements de manière simple, hautement personnalisée et conformément à l'engagement du complexe hôtelier envers l'hôtellerie de classe mondiale. En plus des surclassements en chambres de qualité supérieure, la plateforme offre aux clients encore plus de possibilités d'améliorer leur séjour, en leur offrant une plus grande flexibilité et un choix plus large tout au long de leur voyage.

Cette initiative fait suite à un projet pilote réussi à Atlantis, The Palm, où la solution de Plusgrade a permis d'augmenter à la fois la satisfaction des clients et les revenus supplémentaires, renforçant ainsi sa valeur en tant que partenaire stratégique dans le secteur de l'hôtellerie.

Améliorer le séjour de chaque client

« La puissance de la technologie d'enchères transforme la façon dont les voyageurs interagissent avec leur voyage », a déclaré Daniele Carrai, vice-président, Gestion des revenus, Atlantis Dubai. « Ayant constaté la valeur des solutions de Plusgrade lors de mon passage dans le secteur des croisières, je suis ravi d'apporter ce niveau d'innovation à Atlantis Dubai. Notre « partenariat d'innovation » avec Plusgrade nous permet de repousser les limites et de faire évoluer en permanence nos offres aux clients. Son engagement à répondre à nos besoins uniques en fait un partenaire inestimable alors que nous travaillons ensemble pour redéfinir le voyage de luxe. »

« À Atlantis, nos clients attendent un niveau de luxe et de personnalisation qui établit de nouvelles références sur le marché de l'ultra-luxe », a déclaré Michael Chatzidakis, directeur, Gestion des revenus, Atlantis Dubai. « La facilité d'utilisation de la plateforme intelligente de Plusgrade nous permet d'améliorer chaque aspect du séjour de nos clients, en leur offrant des services et des expériences sur mesure qui rendent chaque séjour inoubliable. »

Alimenter l'avenir de l'engagement client

« Notre partenariat avec Atlantis Dubai est un exemple parfait de la façon dont la technologie peut améliorer l'expérience client tout en générant d'importants revenus auxiliaires », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « En intégrant notre solution intelligente de surclassement, ainsi que d'autres occasions de vente incitative personnalisées, nous offrons aux clients plus de choix et de flexibilité tout en aidant Atlantis Dubai à générer de nouvelles sources de revenus. Nous sommes fiers de travailler avec ces complexes hôteliers emblématiques pour établir une nouvelle référence en matière d'hôtellerie de luxe. »

Principaux avantages du programme

Surclassements exclusifs : Les clients peuvent enchérir ou acheter des surclassements de chambre, garantissant ainsi un séjour sur mesure et haut de gamme. Expérience harmonieuse : Entièrement intégré à la marque et aux systèmes de réservation d'Atlantis Dubai pour une personnalisation sans effort. Engagement maximal des clients : Une gamme d'occasions de vente incitative permet à chaque client d'améliorer son séjour en fonction de ses besoins.

Ce partenariat marque une étape importante dans l'engagement d'Atlantis Dubai en faveur de l'innovation dans le secteur de l'hôtellerie, en offrant une expérience client plus personnalisée et plus fluide. Grâce à la fonctionnalité d'enchères maintenant en ligne, les clients d'Atlantis, The Palm et d'Atlantis The Royal peuvent accéder instantanément à des expériences et des surclassements exclusifs.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de pointe. Plus de 250 transporteurs aériens, hôteliers, croisiéristes, sociétés de transport ferroviaire de voyageurs et sociétés de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes grâce à des expériences client incroyables. En tant que source de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers. Plusgrade, fondée en 2009, a son siège social à Montréal et des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site plusgrade.com.

À propos d'Atlantis Dubai

Atlantis Dubai est une destination de luxe de renommée mondiale composée de deux complexes hôteliers emblématiques, Atlantis, The Palm et Atlantis The Royal, offrant une opulence, une aventure et une hospitalité inégalées. Atlantis, The Palm est le premier complexe de divertissement de la région. Il abrite le célèbre parc aquatique Aquaventure World avec ses toboggans qui battent des records, l'aquarium The Lost Chambers avec plus de 65 000 animaux marins et une scène culinaire animée mettant en vedette des restaurants étoilés au guide Michelin et des chefs célèbres. Atlantis The Royal redéfinit l'ultra-luxe avec un design avant-gardiste, offrant des expériences comme des piscines vertigineuses, des fontaines cracheuses de feu et la plus grande collection au monde de restaurants de chefs célèbres. Reconnu comme le 9e meilleur complexe hôtelier au monde par The World's 50 Best Resorts 2024, Atlantis The Royal établit une nouvelle référence en matière de luxe. Qu'il s'agisse de restaurants primés, de divertissements de classe mondiale ou d'une architecture impressionnante, Atlantis Dubai est le lieu où les moments extraordinaires prennent vie.

https://www.atlantis.com/fr

