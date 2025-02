Grâce à la technologie d'échange de fidélisation de pointe de Plusgrade, ce partenariat offre aux titulaires de carte une façon simple et transparente de transformer leurs récompenses en voyages.

Les titulaires de carte Capital One Miles peuvent maintenant transférer leurs récompenses en points JetBlue TrueBlue pour profiter d'expériences de voyage inoubliables.

Le programme d'échange élargi répond à la demande croissante des consommateurs en matière de primes de voyage flexibles, renforçant l'engagement envers Capital One et JetBlue.

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Plusgrade , chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires, élargit son partenariat avec Capital One pour lancer un nouveau programme de transfert de récompenses avec JetBlue Airways. Les titulaires de carte Capital One peuvent convertir leurs récompenses en points JetBlue TrueBlue, ce qui leur donne plus de façons d'échanger leurs dépenses quotidiennes contre des voyages. Cette collaboration marque une expansion de la relation de Plusgrade avec Capital One, qui comprend déjà plusieurs moyens d'échange de récompenses, améliorant ainsi la flexibilité pour leurs clients.

Transformer la fidélité avec des transferts sans heurts

Alors que les voyageurs recherchent plus de flexibilité pour leurs récompenses, ce partenariat offre aux titulaires de carte Capital One davantage de possibilités pour les utiliser. Ils peuvent maintenant ajouter des points à leur solde JetBlue TrueBlue pour réserver des vols, des forfaits vacances et d'autres avantages de voyage.

« Les institutions financières d'aujourd'hui doivent offrir plus que des récompenses - elles doivent créer des liens significatifs avec leurs clients », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « Chez Plusgrade, nous nous engageons à aider les voyageurs à tirer le maximum de leurs récompenses tout en générant des revenus auxiliaires pour nos partenaires. En élargissant notre partenariat avec Capital One, nous facilitons plus que jamais la conversion des récompenses en expériences de voyage inoubliables. »

Une tendance en croissance : plus de façons d'échanger des récompenses contre des voyages

Une étude Plusgrade menée en 2024 auprès de plus de 1 200 membres de programmes de fidélisation en Amérique du Nord souligne la demande croissante pour des transferts de récompenses flexibles. Les résultats ont révélé :

90 % des membres de programmes de fidélisation des institutions financières sont intéressés par le transfert de leurs récompenses vers des programmes de fidélisation de voyages.

86 % apprécient la flexibilité qu'offre le fait d'avoir plusieurs partenaires avec lesquels échanger leurs points.

« Il est essentiel d'offrir à nos clients la flexibilité de choisir comment ils échangent leurs milles », a déclaré Lauren Liss, Vice-présidente principale, Produits et expériences premium chez Capital One. « En collaborant avec Plusgrade et JetBlue, nous continuons à écouter nos clients et à les aider à transformer leurs récompenses en expériences de voyage exceptionnelles. »

Davantage de possibilités d'accumuler et d'échanger des points avec JetBlue

Cette nouvelle option de transfert renforce le programme primé TrueBlue de JetBlue, offrant aux membres encore plus de moyens d'accumuler des points et d'accéder à des expériences de voyage enrichissantes.

Rendre les voyages plus accessibles

Avec Plusgrade alimentant les échanges de récompenses auprès de plusieurs partenaires, cette nouvelle collaboration avec Capital One et JetBlue souligne l'expertise de l'entreprise en matière de solutions de fidélisation. En facilitant les transferts de points, Plusgrade aide les voyageurs à maximiser leurs récompenses tout en favorisant l'engagement envers les institutions financières et les marques de voyage.

Pour plus d'informations sur ce partenariat d'échange, visitez la page sur les partenaires de transfert de points de Capital One (en anglais).

