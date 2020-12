OTTAWA, ON, le 13 déc. 2020 /CNW/ - La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« À titre d'administratrice en chef de la santé publique du Canada, je considère qu'il est prioritaire que les Canadiens et Canadiennes disposent de renseignements justes et fondés sur des données probantes afin de prendre des décisions éclairées à propos de leur santé. Il s'agit de la première d'une série de déclarations plus ciblées que je présenterai la fin de semaine afin d'explorer une variété de sujets propres à la santé et aux sciences relativement à la COVID-19. Ces déclarations visent à servir de documents d'information fondés sur des données probantes et sont destinées à la population canadienne afin de lui fournir des renseignements supplémentaires sur les principaux enjeux et questions concernant la COVID-19, comme ceux liés à la vaccination, et d'aider à contrer la quantité sans cesse grandissante de renseignements erronés et de désinformation à ce propos.

La semaine passera à l'histoire et a été très encourageante pour la population canadienne afin de traverser cette pandémie, Santé Canada ayant annoncé qu'elle autorisait le premier vaccin contre la COVID-19 au Canada, soit celui de Pfizer-BioNTech (tozinaméran ou BNT162b2). Il s'agit d'un réel signe d'espoir survenu plus tôt que prévu.

Pfizer-BioNTech fournira ce mois-ci au Canada jusqu'à 249 000 premières doses de son vaccin contre la COVID-19. Nous nous attendons à ce que celles-ci arrivent au Canada cette semaine. Des exercices d'essai ont été menés et les premières livraisons constituent une autre occasion d'acquérir de l'expérience en matière de mise en œuvre du programme et de manipulation d'un vaccin nécessitant un stockage à de très basses températures.

Comme je l'ai fait remarquer plus tôt cette semaine dans mon allocution, la distribution du vaccin sera une activité complexe. Le gouvernement fédéral a travaillé de très près avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, de même qu'avec les partenaires en santé publique, afin d'assurer un déploiement opportun, juste et bien coordonné de ce vaccin. Le processus de déploiement de ce dernier est présenté dans le document détaillé Plan de vaccination du Canada contre la COVID-19. Ce plan décrit comment des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 seront mis à la disposition des Canadiens et Canadiennes qui souhaitent les obtenir, de manière efficace et coordonnée.

Lors de la phase initiale de déploiement du vaccin contre la COVID-19 au Canada, celui-ci sera offert en quantité limitée, mais aucun effort ne sera ménagé pour en assurer l'accessibilité à l'ensemble de la population canadienne en 2021. Pour la fourniture du vaccin, une approche par étapes est en cours de préparation, laquelle donne la priorité aux Canadiens et Canadiennes ayant besoin de le recevoir rapidement. L'approche générale en matière de vaccination est fondée sur le nombre d'habitants, des ajustements étant apportés afin de prendre en compte la complexité liée à la fourniture de vaccins dans les territoires, de même que les communautés autochtones éloignées et isolées.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a présenté des conseils d'experts afin d'aider les provinces et territoires à établir un classement prioritaire concernant l'administration des premières doses du vaccin, classement tenant compte des personnes pour lesquelles la COVID-19 pose les risques les plus élevés, soit celles qui sont les plus susceptibles de développer une forme et de subir des conséquences graves de la maladie ou d'être exposées au virus. Cela comprend le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée, les travailleurs de la santé donnant des soins directs aux patients, les personnes âgées en commençant par celles de 80 ans et plus ainsi que les adultes dans les communautés autochtones où l'infection peut avoir des conséquences disproportionnées. Le CCNI formulera cette semaine des recommandations plus précises sur le vaccin de Pfizer-BioNTech et mettra à jour ses conseils au fur et à mesure que d'autres données cliniques seront disponibles.

Bien que la rapidité d'administration du vaccin soit essentielle, la vaccination doit aussi être sûre et efficace et respecter les normes de qualité les plus élevées. Santé Canada suit un processus d'examen réglementaire rigoureux afin d'évaluer la sécurité des vaccins et leur efficacité pour prévenir les maladies que ceux-ci ciblent, et d'en soupeser les avantages par rapport aux risques. La communication de renseignements à la population canadienne est et demeure la priorité. Cela comprend les détails de l'examen et de la surveillance continue du vaccin de Pfizer-BioNTech, que vous pouvez consulter ici.

Comme tout autre médicament, les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires et des réactions. Il arrive souvent, après avoir reçu un vaccin, d'avoir de légers effets secondaires, comme une rougeur ou un gonflement au point d'injection; il s'agit de la réponse naturelle du corps, lequel s'affaire à développer une immunité contre la maladie. Dans la plupart des cas, ces effets disparaissent rapidement et complètement. Toutefois, il se peut aussi que quelqu'un ait une réaction indésirable grave à un vaccin. Les possibilités que cela survienne sont extrêmement rares, soit généralement moins de une sur un million. Le Canada a un système bien établi pour surveiller la sécurité des vaccins. Une fois un vaccin mis en marché, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada surveilleront la situation pour déceler tout effet indésirable après l'administration du vaccin, en collaboration avec les provinces et les territoires, de même que le fabricant.

Bien que l'arrivée d'un premier vaccin pour la population canadienne soit une bonne nouvelle, il est très important de comprendre que les événements de la semaine passée ne changent pas notre situation actuelle. Le Canada, de même que bon nombre d'autres pays, connaît encore un taux d'infection élevé à la COVID-19, ce qui met une pression énorme sur nos hôpitaux et nos systèmes de santé, de même que sur nos travailleurs de la santé qui sont à la ligne de front de cette crise depuis de nombreux mois. C'est pourquoi il est essentiel que nous maintenions les mesures de santé publique afin de nous protéger nous-mêmes et les autres au cours des prochains mois. Nous devons aussi nous rappeler que, bien que le vaccin offre une protection contre la maladie, il n'existe pas encore de données au sujet de la prétention de la transmission; il s'agit donc d'une autre raison pour poursuivre nos efforts collectifs.

Je vous encourage à rester à l'affût de mes prochaines allocutions de la présente série où je vous éclairerai davantage sur ces récents développements d'un vaccin. Et rappelez-vous que bien que le temps des Fêtes devrait être très différent cette année, la bonne nouvelle de la semaine passée peut contribuer à maintenir notre moral et à percevoir de manière favorable l'année 2021. »

