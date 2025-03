L'une des plus grandes championnes de l'histoire du sport rejoint le groupe de propriétaires de la première équipe canadienne de la WNBA.

TORONTO, le 3 mars 2025 /CNW/ - Serena Williams, l'une des athlètes les plus célèbres au monde, sera propriétaire du Toronto Tempo, a annoncé l'équipe aujourd'hui.

Serena rejoint le groupe de propriétaires de l'équipe aux côtés de Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures.

"Je suis ravie d'annoncer mon rôle de propriétaire dans la première équipe canadienne de la WNBA, le Toronto Tempo" déclare Serena Williams. "Ce moment ne se résume pas seulement au basketball ; il s'agit de mettre en lumière la véritable valeur et le potentiel des athlètes féminines. J'ai toujours affirmé que le sport féminin représente une opportunité d'investissement incroyable. Je suis très enthousiaste à l'idée de m'associer à Larry et à tout le Canada pour créer cette nouvelle franchise WNBA et bâtir un héritage durable."

Serena Williams a fait ses débuts professionnels au Canada en 1995, lançant une carrière record au cours de laquelle elle a remporté 73 titres en simple sur le circuit de la WTA, dont 23 titres majeurs en simple - le plus grand nombre de l'ère Open.

"Serena est une championne," explique Teresa Resch, présidente des Toronto Tempo. "C'est la plus grande athlète de tous les temps, et son impact sur cette équipe et sur le pays sera extraordinaire. Elle a établi un modèle pour les femmes dans le sport, les affaires et dans le monde - et son engagement à utiliser son succès pour créer des opportunités pour d'autres femmes est vraiment inspirant. Nous sommes ravis faire cette annonce à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes."

Dans le cadre de son rôle de propriétaire, Serena Williams contribuera à donner vie visuellement au Tempo. Elle jouera un rôle actif dans la création des futurs designs des maillots et participera à la création de collaborations uniques pour les produits dérivés de l'équipe.

"Serena Williams est une icône, un modèle et une force de changement dans le monde", conclut Tanenbaum. "Elle a mérité chaque parcelle de son incroyable succès grâce à son travail acharné,

sa ténacité et sa détermination face à d'innombrables défis. Elle incarne le meilleur de ce que représente le Tempo - nous ne pourrions être plus honorés d'avoir Serena dans notre équipe".

Le Tempo commencera à jouer au Coca-Cola Coliseum en 2026, et accueillera également des matchs de saison régulière à travers le Canada. Plus d'informations sur l'équipe, y compris les détails pour s'inscrire sur la liste d'attente pour les billets de saison, sont disponibles sur tempo.wnba.com.

L'investissement de Serena Williams dans l'équipe est en attente de l'approbation finale de la ligue.

À propos des Tempo de Toronto

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d'expansion, la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, qui sera détenue par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Sephora Canada est le premier partenaire fondateur annoncé de l'équipe. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et vétéran de 30 ans de la construction d'équipes au niveau championnat, est également président du Conseil des gouverneurs de la NBA et président de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH, le Toronto FC de la MLS et d'autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

SOURCE Toronto Tempo

Pour plus d'informations sur le Toronto Tempo, veuillez contacter : Angela Maxwell, Craft Public Relations, [email protected] | 416-702-6243; Pour plus d'informations sur Serena Williams, veuillez contacter : Court Barrett, [email protected]