« Depuis le premier jour, nous avons bâti bien plus qu'une équipe sportive avec les Toronto Tempo - nous avons bâti une collectivité, affirme madame Resch. Aucune autre marque au Canada ne peut nous aider autant que Sephora Canada pour réaliser notre vision. Elle fait partie des entreprises canadiennes les plus inclusives, motivées et passionnées, qui travailleront de concert avec nous pour faire progresser le sport féminin au Canada. »

Pour Sephora Canada, ce partenariat à long terme avec les Toronto Tempo va bien au-delà d'une simple collaboration de marque. C'est une occasion de mettre à profit le pouvoir du sport pour redéfinir notre perception de la beauté et promouvoir encore davantage l'inclusivité. Cette initiative historique témoigne de l'alignement profond entre la vision de la marque et celle de l'équipe, ainsi que de leur volonté commune de promouvoir l'individualité, la diversité et le sentiment d'appartenance.

« Nous avons saisi l'occasion de contribuer à la création de cette équipe et de façonner, par l'entremise de notre partenariat avec les Toronto Tempo, l'approche culturelle au Canada sur la beauté et le basketball, déclare Allison Litzinger, vice-présidente principale du marketing chez Sephora Canada. Le basketball féminin met de l'avant les identités uniques des athlètes, qui donnent tout ce qu'elles ont, tant sur le terrain qu'en dehors. Il a aussi le pouvoir de rassembler de nombreuses personnes différentes autour d'une passion commune. En célébrant la beauté du sport et les femmes inspirantes qui lui donnent vie, nous démontrerons au public canadien que quelque chose de beau nous unit. »

Sephora Canada concrétisera son partenariat avec les Toronto Tempo à l'aide d'initiatives marketing coordonnées, combinant des programmes communautaires, des expériences en magasin, des collaborations sur les réseaux sociaux et une présence dans l'arène sportive.

« La création de l'équipe des Toronto Tempo nous permet de changer la donne : pour les filles, pour les femmes, pour les amateurs et amatrices de sports et pour le public canadien. Nous sommes ravis que Sephora Canada soit notre partenaire dans cette aventure, ajoute madame Resch. L'impact de ce partenariat historique se fera sentir partout au pays pendant de nombreuses années. »

Les Toronto Tempo joueront au Coca-Cola Coliseum de Toronto en 2026. Pour en savoir plus sur l'équipe, y compris les instructions pour s'inscrire à la liste d'attente des abonnements de saison, rendez-vous sur tempo.wnba.com.

À propos de Sephora Canada

Sephora est la première marque mondiale de détail de beauté de prestige. Avec 52 000 employé(e)s passionné(e)s opérant dans 34 marchés, Sephora connecte la clientèle et les marques de beauté au sein de la collectivité beauté la plus dynamique et la plus fiable au monde. Nous servons une collectivité engagée de centaines de millions d'adeptes de beauté grâce à notre réseau mondial de plus de 3 000 magasins, magasins phares et plateformes numériques, offrant des expériences personnalisées et immersives à chaque point de contact. Avec près de 500 marques et notre propre marque signature, Sephora Collection, nous offrons une gamme de produits de beauté de prestige unique et diversifiée, répondant aux besoins de nos clients et clientes, du parfum au maquillage, en passant par les soins capillaires, la peau et bien plus encore, tout en réinventant sans cesse l'univers de la beauté de prestige. Depuis notre création en 1969 à Limoges, en France, et en tant que membre du groupe LVMH depuis 1997, nous avons révolutionné le secteur de la vente au détail de produits de beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons à rompre avec la convention pour mener notre mission : promouvoir un monde d'inspiration et d'inclusion où chacun peut célébrer sa propre beauté.

Pour plus d'informations, visitez : https://www.sephora.com/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

À propos des Tempo de Toronto

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d'expansion, la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, qui sera détenue et exploitée par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Sephora Canada est le premier partenaire fondateur annoncé de l'équipe. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et vétéran de 30 ans de la construction d'équipes au niveau championnat, est également président du Conseil des gouverneurs de la NBA et président de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH, le Toronto FC de la MLS et d'autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

SOURCE Toronto Tempo

Contact média (QC): Lara Berguglia, [email protected], 514 994 2382