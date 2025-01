Plusieurs partenaires licenciés, tels qu'Homage, New Era, Nike, Peace Collective, Playa Society, Roots et Round21, font partie de la première collection de produits officiels pour la première équipe de la WNBA du Canada.

TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - L'attente est terminée pour les fans de sport : aujourd'hui, à 9 h, heure de l'Est, la première collection de produits en soutien aux Toronto Tempo, la première équipe de la WNBA du Canada, sera disponible à la vente.

Les fans peuvent visiter shop.torontotempo.com pour découvrir une large sélection d'articles - des chandails à capuchons aux casquettes en passant par les articles en cuir, tous portant les différentes versions des logos de Tempo. Une grande partie des produits a été produite par des marques canadiennes et des marques fondées par des femmes.

LES PRODUITS DU TORONTO TEMPO SONT DISPONIBLES DÈS AUJOURD’HUI (Groupe CNW/Toronto Tempo)

« Quand puis-je mettre la main sur les produits de l'équipe? est sans aucun doute la question la plus posée depuis l'annonce du lancement de cette équipe », a déclaré Whitney Bell, directrice du marketing des Toronto Tempo. « Nous sommes ravis de permettre enfin à notre communauté d'afficher fièrement son soutien aux Tempo. »

Les articles arborent les logos récemment dévoilés des Tempo, leurs mots-symbole et les couleurs de la marque, bleu hydrogène et bordeaux. L'équipe est fière de s'associer à plusieurs détaillants canadiens, ainsi qu'à des entreprises fondées par des femmes, notamment Round21, Playa Society, Give & Grow et Scents by Fay.

La collection variée propose des produits pour tous les goûts et à différents prix, incluant des chandails à capuche, des chapeaux, des vestes, des articles en cuir, des bougies, ainsi que des vêtements pour bébés et jeunes.

Les partenaires de lancement comprennent:

Nike

Fanatics

The Give & Grow 1 2

Homage

New Era

Peace Collective 2

Phenom Gallery

Playa Society 1

Roots 2

Round 21 1

Scents by Fay 1 2

Stadium Essentials

WinCraft

1 Marque fondée par des femmes 2 Marque canadienne

Fanatics, l'un des principaux fournisseurs d'articles de sport, est le partenaire officiel de l'équipe pour la vente au détail omnicanale. Dans le cadre de ce nouvel accord, Fanatics gérera à la fois le commerce électronique et les activités de vente au détail sur place de l'équipe.

Les fans pourront également se procurer des produits dérivés auprès de détaillants tels que Makeway, NBAstore.ca, Sport Chek et Real Sports.

Des articles supplémentaires et des partenaires licenciés continueront d'être ajoutés à la collection tout au long de 2025 et au-delà. Le maillot officiel du Toronto Tempo sera dévoilé à l'approche du coup d'envoi de l'équipe.

« Ce n'est que le début », a conclu Bell. « Nous sommes impatients de connaître l'avis des fans: quels sont vos produits préférés? Qu'est-ce qui manque ? Que devrions-nous créer ensuite?»

Les Toronto Tempo joueront au Coca-Cola Coliseum de Toronto en 2026. Pour en savoir plus sur l'équipe, y compris les instructions pour s'inscrire à la liste d'attente des abonnements de saison, rendez-vous sur tempo.wnba.com.

À propos des Tempo de Toronto

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d'expansion, la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, qui sera détenue et exploitée par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et vétéran de 30 ans dans la construction d'équipes de niveau championnat, est également président du Conseil des gouverneurs de la NBA et président de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH, le Toronto FC de la MLS et d'autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

