La nouvelle banque officielle de l'équipe de la WNBA appuie le partenariat avec un programme communautaire : « Encourager les ambitions »

TORONTO, le 15 avril 2025 /CNW/ - La première équipe canadienne de la WNBA a annoncé aujourd'hui que la Banque CIBC, l'une des principales institutions financières en Amérique du Nord, devient l'un de ses partenaires fondateurs. La Banque CIBC sera la banque officielle du Tempo, et son logo apparaîtra sur les chandails de l'équipe dès leur première saison en 2026.

Ce partenariat s'inscrit naturellement dans l'engagement de longue date de la Banque CIBC à soutenir les ambitions de tous les Canadiens.

La Banque CIBC, partenaire fondatrice du Toronto Tempo, lance « Encourager les ambitions », un nouveau programme communautaire qui met en lumière les Canadiens et les Canadiennes qui changent le tempo du sport féminin et de notre pays. Une vidéo de lancement illustrera comment une ambition peut devenir réalité. Parmi les femmes présentées, on retrouve notamment Monica Wright Rogers, directrice générale du Toronto Tempo (deuxième à partir de la gauche, rangée du fond). Photographe : Kishan Mistry (Groupe CNW/Toronto Tempo)

« Nous sommes ravis de contribuer à l'arrivée du basketball professionnel féminin au Canada et de nous associer à un groupe de propriétaires aussi solide, mené par Larry Tanenbaum, qui fait des choses remarquables pour notre ville et notre pays sur la scène sportive, » déclare Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. « On sent l'engouement grandir autour de l'arrivée d'une équipe de la WNBA au Canada, et nous sommes fiers du travail accompli par nos équipes pour en faire un succès, autant pour les partisans que pour nos communautés. À la Banque CIBC, nous croyons que chaque ambition compte, et en tant que partenaire fondatrice, nous nous engageons à faire rayonner le basketball féminin et à en favoriser l'accessibilité. »

Teresa Resch, présidente du Tempo Basketball Club, ajoute : « Nous avons de grandes ambitions pour le Toronto Tempo, et on ne pourrait rêver d'un meilleur partenaire que la Banque CIBC pour nous aider à les réaliser. Leur engagement à faire rayonner l'équipe, le sport et ses joueuses est inspirant, et jouera un rôle clé dans notre succès à long terme. »

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, la Banque CIBC lance « Encourager les ambitions », un nouveau programme communautaire qui vise à célébrer et mettre en lumière les Canadiens et Canadiennes qui changent le tempo dans le sport féminin et au sein de la société. Dès aujourd'hui, la Banque CIBC commencera à partager les parcours inspirants de ces acteurs du changement, d'un océan à l'autre, dans le monde du basketball et d'autres disciplines.

Pour lancer le programme « Encourager les ambitions », une nouvelle vidéo mettra de l'avant le message suivant : peu importe la forme qu'elle prend, votre ambition peut devenir réalité, que ce soit en guidant de jeunes athlètes comme entraîneur au secondaire ou dans des centres communautaires, ou en soutenant des parents qui passent leurs fins de semaine à encourager la relève.

Dans les mois à venir, la Banque CIBC mettra en œuvre le programme « Encourager les ambitions » pour multiplier les occasions concrètes de faire avancer la représentation des femmes dans le sport au Canada.

« Avec ce programme, nous voulons offrir des opportunités pour faire briller et soutenir des personnes et des organisations dans le sport et ailleurs, » ajoute Forbes. « On sait que chaque ambition -- sur le terrain comme en dehors -- est unique, et nous sommes déterminés à aider les Canadiens et Canadiennes à réaliser la leur. Nous sommes fiers de collaborer étroitement avec le Toronto Tempo pour montrer que, peu importe l'ampleur de vos rêves, votre ambition peut devenir réalité. »

Le Tempo fera ses débuts au Coca-Cola Coliseum en 2026 et disputera également des matchs de saison régulière à travers le Canada. Pour en savoir plus sur l'équipe ou pour s'inscrire à la liste d'attente des abonnements de saison, visitez tempo.wnba.com.

À propos de CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos des Tempo de Toronto

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d'expansion -- la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, détenue par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Sephora Canada et la Banque CIBC sont les deux premiers partenaires fondateurs annoncés de l'équipe. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures, est une figure bien connue du sport professionnel. Fort de 30 ans d'expérience dans la construction d'équipes au niveau championnat, il est également président du Conseil des gouverneurs de la NBA et président de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH, le Toronto FC de la MLS et d'autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

