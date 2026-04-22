Plus du tiers (37 %) des investisseuses et investisseurs au Canada détiennent maintenant des placements durables, comparativement à 33 % en 2025.

Les deux tiers savent qu'il existe des occasions de placement dans la transition énergétique.

Cependant, près de la moitié ne savent pas trop comment commencer à investir dans ce domaine.

TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - Alors que de plus en plus de Canadiens et Canadiennes cherchent à harmoniser leurs placements avec les priorités de durabilité à long terme à l'échelle mondiale, l'intérêt pour l'investissement durable reste fermement établi malgré les lacunes persistantes sur le plan des connaissances.

Selon la septième étude annuelle de Placements Mackenzie sur le Jour de la Terre (l'« étude »), 37 % des investisseurs et investisseuses au Canada détiennent maintenant des placements qui ont un objectif d'investissement durable explicite, contre 33 % en 2025 et près de la moitié de ce pourcentage en 2023.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a également révélé ce qui suit :

La nouvelle science du climat est le principal facteur qui a stimulé l'intérêt, 32 % des Canadiens et Canadiennes ayant indiqué qu'elle accroît la probabilité qu'ils s'intéressent à l'investissement durable.

Les Canadiens et Canadiennes sont de plus en plus enclins à s'intéresser à l'investissement durable dans le cadre de leur portefeuille, 17 % d'entre eux ayant indiqué souhaiter qu'au moins 70 % de leur portefeuille soit affecté à l'investissement durable, contre 13 % l'an dernier.

Toutefois, le scepticisme quant au rendement persiste : 42 % des Canadiens et Canadiennes croient que les placements durables peuvent offrir des rendements moins élevés.

« L'investissement durable fait maintenant partie intégrante du paysage des placements pour de nombreuses personnes au Canada, a déclaré Fate Saghir, vice-présidente principale, Développement durable, Placements Mackenzie. La prochaine étape consiste à aider les investisseurs et investisseuses à mieux comprendre comment ces stratégies contribuent aux résultats financiers à long terme. »

L'optimisme à l'égard de la transition énergétique contraste avec le manque de connaissances du public investisseur

L'un des principes fondamentaux de l'investissement durable consiste à soutenir les sources d'énergie renouvelable et à plus faibles émissions de carbone dans le cadre de la transition. Bien que la majorité (61 %) des Canadiennes et Canadiens interrogés croient qu'investir dans la transition énergétique créera un monde meilleur pour les générations futures, la plupart ne comprennent pas clairement ce que cela implique du point de vue des placements, seulement 7 % des Canadiennes et Canadiens étant au fait des détails à ce sujet.

Malgré ce manque de connaissances, les Canadiens et Canadiennes reconnaissent l'importance d'une approche équilibrée en ce qui concerne l'avenir énergétique du Canada. Plus de la moitié (55 %) croient que les ressources énergétiques - tant renouvelables que non renouvelables - devraient être utilisées de manière à faire progresser la transition mondiale vers une énergie à plus faibles émissions de carbone. La plupart (63 %) considèrent également la transition des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et à faibles émissions de carbone comme une importante occasion de placement à long terme.

Toutefois, l'incertitude persiste au chapitre des placements, près de la moitié (45 %) des répondants et répondantes ayant indiqué ne pas être suffisamment informés sur l'envergure et l'étendue de la transition énergétique et sur la façon de tirer parti des occasions.

« La transition énergétique est largement reconnue comme une occasion de placement à long terme, mais de nombreux Canadiens et Canadiennes ne savent toujours pas comment en tirer parti dans le cadre de leurs décisions de portefeuille, a reconnu Mme Saghir. Il sera essentiel de remédier à cette lacune pour faire en sorte que les décisions de placement soient plus éclairées. Les conseillers et conseillères joueront un rôle clé à cet égard, afin d'aider les investisseurs et investisseuses à tirer parti des occasions de placement qui se présentent. »

À propos de l'étude

La septième étude annuelle sur le Jour de la Terre de Placements Mackenzie a été menée en ligne du 18 mars au 26 mars 2026 auprès de 1 516 Canadiennes et Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin d'être représentatifs de la population canadienne. La marge d'erreur sur un échantillon probabiliste de cette taille serait de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 31 mars 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 314 milliards de dollars au 31 mars 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

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