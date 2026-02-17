Le FNB de valeur mondial Mackenzie et le FNB de valeur américain Mackenzie saisissent des occasions intéressantes dans des entreprises de qualité sous-évaluées.

Le FNB mondial équilibré Mackenzie GQE offre à la fois une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe dans un seul véhicule de placement.

Le FNB de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie recherche des occasions intéressantes dans divers secteurs américains.

TORONTO, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement des quatre nouveaux fonds négociés en bourse (« FNB ») présentés ci-dessous. Ces FNB novateurs s'appuient sur des stratégies de fonds communs de placement éprouvées pour offrir des occasions de croissance durable et de valeur rigoureuse, et ainsi aider les investisseurs et investisseuses à construire des portefeuilles diversifiés qui allient stabilité et croissance.

Nom du FNB Symbole TSX Frais de gestion FNB de valeur mondial Mackenzie MAGV 0,80 % FNB de valeur américain Mackenzie MAUV 0,80 % FNB mondial équilibré Mackenzie GQE MBQG 0,70 % FNB de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie MAUG 0,80 %

FNB de valeur mondial Mackenzie (TSX : MAGV)

Le FNB de valeur mondial Mackenzie, sous-conseillé par Barrow Hanley Global Investors (« Barrow Hanley »), découvre des occasions à fort potentiel sur les marchés développés et émergents qui peuvent échapper à des stratégies conventionnelles. L'expérience d'investissement de Barrow Hanley s'étend sur plus de quatre décennies, et ce FNB tire parti de la philosophie de valeur traditionnelle de la société et d'un processus rigoureux pour offrir aux investisseurs et investisseuses une exposition à des actions que l'équipe estime se négocier en deçà de leur valeur et qui présentent un potentiel de croissance.

FNB de valeur américain Mackenzie (TSX : MAUV)

Le FNB de valeur américain Mackenzie, sous-conseillé par Putnam Investments (« Putnam »), cible des entreprises américaines de haute qualité avec des flux de trésorerie solides et des évaluations attrayantes pour tirer parti des anomalies de prix et découvrir le potentiel de rendement. En s'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience, Putnam applique avec rigueur un processus d'investissement axé sur la valeur qui vise à repérer des occasions de qualité dans divers contextes de marché.

« Nous croyons que le contexte économique actuel offre des opportunités convaincantes pour l'investissement axé sur la valeur, et tant le MAGV que le MAUV offrent un accès à des équipes expérimentées comptant des décennies d'expertise en investissement, a déclaré Prerna Mathews, vice-présidente, Innovation et conception de produits, Placements Mackenzie. Ces deux FNB utilisent des approches rigoureuses axées sur la valorisation qui visent à découvrir des occasions de qualité et à offrir aux investisseurs et investisseuses un excellent complément à leurs portefeuilles. »

FNB mondial équilibré Mackenzie GQE (TSX : MBQG)

Géré par l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie, le FNB mondial équilibré Mackenzie GQE offre aux investisseurs et investisseuses une solution unique qui investit dans des FNB sous-jacents, tirant parti de l'expertise de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie et d'une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe sur les marchés développés et émergents.

FNB de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie (TSX : MAUG)

Le FNB de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie, sous-conseillé par Putnam Investments, cherche à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des entreprises américaines qui présentent un potentiel de croissance supérieur, et ce, dans divers contextes économiques. Pour les investisseurs et investisseuses dont les placements sont concentrés au Canada, le MAUG peut offrir une diversification opportune grâce à son exposition à plusieurs secteurs de croissance, y compris la technologie, l'industrie, la santé et la consommation discrétionnaire. La stratégie combine les thèmes de placement descendants à la recherche fondamentale pour repérer les sociétés qui peuvent tirer parti des tendances de croissance à long terme.

« Tant le MBQG que le MAUG visent à répondre aux besoins évolutifs des portefeuilles modernes en tirant parti des capacités de gestion active de Mackenzie, dans un contexte où les FNB actifs sont en plein essor, a expliqué Mme Mathews. Ces solutions offrent aux investisseurs et investisseuses une occasion qui s'appuie sur les stratégies existantes et les propositions uniques de nos talentueuses équipes et de nos sous-conseillers. »

Les placements initiaux des FNB se sont clôturés et ils se négocieront sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous leurs symboles respectifs.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 31 janvier 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 316 milliards de dollars au 31 janvier 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Relations avec les médias - Français: Hiba Al Mondalek, 438 969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647 629-2747, [email protected]