TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à améliorer sa gamme de produits pour les investisseurs et investisseuses ainsi que pour les conseillers et conseillères, Placements Mackenzie (Mackenzie) a annoncé aujourd'hui une série de changements touchant les gestionnaires de portefeuille, les stratégies de placement et les noms de certains fonds communs de placement et FNB. Tous ces changements entrent en vigueur le 12 mai 2026.

Les changements visent à favoriser l'excellence en matière d'investissement et à offrir aux investisseurs et investisseuses des résultats constants. Ils comprennent notamment la réaffectation par Mackenzie de certains mandats à des équipes ayant une expertise avérée en approches quantitatives et systématiques. Cela comprend la transition de mandats de croissance américaine à l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie et de mandats Betterworld à l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Mackenzie a également mis en œuvre certains changements ciblés en matière de gestion de portefeuille au sein de l'équipe des actions et des titres à revenu nord-américains et de l'équipe des placements à revenu fixe.

Les changements touchant les gestionnaires de portefeuille, les stratégies de placement et les noms de fonds sont décrits ci-dessous. Le cas échéant, les fonds comprennent les séries offertes par la Banque Laurentienne.

Changements de gestionnaire de portefeuille

Mackenzie a annoncé les changements de gestionnaire de portefeuille suivants :

Nom du fonds commun de placement ou du FNB Ancienne équipe de gestion de portefeuille Nouvelle équipe de gestion de portefeuille Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie Phil Taller, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille John Lumbers, vice-président et gestionnaire de portefeuille Bryan Mattei, vice-président et gestionnaire de portefeuille (gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent) Nick Scott, vice-président et gestionnaire de portefeuille (gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent) Arup Datta, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille (gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent) Bryan Mattei, vice-président et gestionnaire de portefeuille (gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent) Nick Scott, vice-président et gestionnaire de portefeuille (gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent) Chuck Murray, vice-président adjoint et gestionnaire de portefeuille Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie Phil Taller, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille John Lumbers, vice-président et gestionnaire de portefeuille Arup Datta, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Nicholas Tham, vice-président et gestionnaire de portefeuille Denis Suvorov, vice-président et gestionnaire de portefeuille Haijie Chen, vice-président et gestionnaire de portefeuille Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie (volet actions) Fonds canadien d'actions durables Mackenzie FuturePath Portefeuilles Action climat IG - Betterworld Canada I Portefeuilles Action climat IG - Betterworld Canada II Portefeuilles Action climat IG - Betterworld Canada III Portefeuilles Action climat IG - Betterworld Canada IV Andrew Simpson, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Michael Kapler, vice-président et gestionnaire de portefeuille Richard Zhu, vice-président adjoint et gestionnaire de portefeuille Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie Scott Carscallen, vice-président et gestionnaire de portefeuille Dongwei Ye, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille Erik Sjoberg, vice-président et gestionnaire de portefeuille Fonds de revenu à taux variable Mackenzie FNB de revenu à taux variable Mackenzie Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie Konstantin Boehmer, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Dan Cooper, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Movin Mokbel, vice-président et gestionnaire de portefeuille Konstantin Boehmer, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Dan Cooper, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

Changements apportés aux stratégies de placement

Les stratégies de placement des fonds suivants ont été modifiées pour s'assurer qu'elles concordent avec la philosophie de placement de chaque équipe de fonds :

Nom du fonds Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie Fonds canadien d'actions durables Mackenzie FuturePath

Changement de nom de fonds

Le nom des fonds suivants a changé :

Ancien nom du fonds Nouveau nom du fonds Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres Fonds d'actions de moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE - Devises neutres Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie Fonds d'actions de moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie Fonds d'actions de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie GQE Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE - Devises neutres Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 255 milliards de dollars au 30 avril 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 325 milliards de dollars au 30 avril 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

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