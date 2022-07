« Cette année, les lauréats du Québec sont issus de divers domaines et milieux, mais ont pourtant des valeurs en commun : ils accordent la priorité aux gens et favorisent un leadership axé sur la raison d'être, affirme Luc Charbonneau , codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Ces leaders représentent un exemple à suivre tandis qu'ils visent à bâtir un avenir meilleur, plus inclusif et durable. »

Voici les sept Entrepreneurs de l'année du Québec :

Isabelle Côté de Coffrages Synergy Formwork, une entreprise qui se démarque dans le domaine du coffrage grâce à ses projets de construction et ses collaborations dans l'est du Canada .

Todd Coleman de eStruxture Data Centers, la plus grande plateforme canadienne de centres de données qui offre des solutions permettant de faire fonctionner des applications d'entreprise de pointe exigeantes.

René- Pierre Roussel et Hugo Leclair de Groupe Canva, une société de portefeuille dynamique en pleine croissance dans le domaine de l'imprimerie industrielle et commerciale.

Gabriel Tremblay de Groupe TAQ, une organisation sans but lucratif dirigée par des entrepreneurs sociaux qui cherchent à améliorer l'inclusivité dans le milieu de travail en aidant des personnes ayant des limitations fonctionnelles à trouver des emplois permanents, stables et de qualité.

Julie Roy de Les Services Ménagers Roy Ltée, une entreprise engagée dans l'offre de services d'entretien ménager commercial professionnel de très grande qualité.

Jarred Knecht de Électroniques Promark, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de câble à haute tension polyvalent et des assemblages personnalisés pour les véhicules électriques et hybrides.

Jean-François Côté de Sharethrough, une entreprise qui amène l'innovation au cœur de la publicité programmatique.

Outre la nomination de ces sept Entrepreneurs de l'année régionaux, le programme du Québec décerne également une mention spéciale.

Entrepreneurs en émergence : Sam Finn et Kimberley Pontbriand de ergonofis, une entreprise qui rend le travail plus agréable en créant des articles de bureau durables et bien conçus qui améliorent la santé et la productivité de ses clients.

« Avec leur approche centrée sur l'humain, soutenue par des technologies émergentes, ces dirigeants remettent en question les modèles d'affaires, les marchés et les processus actuels afin de créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes et pour la société, affirme Daniel Baer, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Rien ne peut arrêter les lauréats de cette année sur le plan de l'innovation et ils se hissent parmi les meilleurs dans leur secteur, de la construction à la technologie. »

Les Entrepreneurs de l'année du Québec se mesureront à leurs pairs des régions du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et de l'Atlantique lors de la célébration nationale qui se tiendra en novembre 2022, durant laquelle dix Entrepreneurs de l'année canadiens seront nommés, dont l'un accédera au titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2022 du Canada et rivalisera avec les lauréats d'autres pays en vue d'obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY en juin 2023.

En 2022, les membres du jury indépendant du Québec sont : Andreea Crisan, présidente et chef de la direction d'Andy Transport; Brigitte Jalbert, présidente de Les Emballages Carrousel Inc.; Constance Raymond, vice-présidente exécutive, Administration et chef du Talent d'Outbox Technology; Martin Thériault, fondateur, chef de la direction et président de Previan; et Jean-Stéphane Yansouni, associé, Corporation Financière Champlain.

Cette année, TSX Inc. agit en tant que commanditaire du programme national.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs que rien n'arrête. Ces leaders visionnaires contribuent aux innovations, à la croissance et à la prospérité qui transforment le monde. Le programme offre aux entrepreneurs des points de vue et des expériences qui stimulent la croissance. Il leur permet de cultiver des relations avec leurs pairs afin de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde entier. Unique en son genre, Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est un prix d'envergure vraiment mondiale. Il rend hommage à des entrepreneurs dans le cadre de concours d'envergure régionale et nationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays. Les lauréats rivalisent entre eux, dans l'espoir de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY. ey.com/fr_ca/entrepreneur-of-the-year-canada.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

