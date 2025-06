Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY souligne les réalisations de plus de 130 finalistes

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat - EY Canada est fière de dévoiler le nom des finalistes régionaux du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 et d'ainsi souligner les réalisations de plus de 130 entrepreneurs. En plus de stimuler l'innovation, ces personnes jouent un rôle essentiel dans le renforcement du milieu des affaires canadien. Les finalistes ont été sélectionnés par un jury indépendant pour leur esprit d'entreprise, leur leadership, leur incidence sur la collectivité et leur raison d'être.

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY souligne les réalisations de plus de 130 finalistes Post this Faites la connaissance des finalistes 2025 du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Les finalistes de cette année sont certes des dirigeants d'entreprise, mais aussi des visionnaires qui façonnent leur secteur d'activités et les collectivités où ils se trouvent, affirme Rachel Rodrigues, directrice nationale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Qu'ils évoluent dans le secteur de la technologie, de l'accueil, de l'énergie, de l'immobilier, de la santé, du bien-être ou dans tout autre secteur, ces entrepreneurs relèvent les défis avec aplomb et trouvent des solutions novatrices qui profitent à chacun d'entre nous. »

Consultez la liste complète des finalistes régionaux :

Finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 du Pacifique

Finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 des Prairies

Finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 de l' Ontario

Finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 de la région de l'Est

À l'heure où les entreprises canadiennes font face à des défis sans précédent, il est plus important que jamais de soutenir les entrepreneurs. Le programme rend hommage à des entrepreneurs qui jouent un rôle essentiel pour promouvoir l'innovation et la création d'emploi à l'échelle locale, ce qui favorise la croissance économique.

« Les entrepreneurs prouvent qu'avec de la détermination et de l'agilité, il est possible de prospérer même quand les temps sont difficiles, ajoute Mme Rodrigues. Nous sommes fiers d'appuyer des chefs d'entreprise qui font prospérer notre pays. »

Le programme fait partie intégrante de la mission plus large d'EY de soutenir l'entrepreneuriat canadien. Il fonctionne en parallèle avec les programmes Femmes entrepreneures gagnantes et Réseau Accès-entrepreneurs pour outiller la prochaine génération de chefs d'entreprise tout en favorisant la création d'un écosystème entrepreneurial inclusif et équitable.

Les prochaines étapes

Le jury indépendant nommera les lauréats régionaux et sélectionnera un Entrepreneur de l'année dans chaque région, dont le nom sera annoncé en octobre. Les Entrepreneurs de l'année régionaux se mesureront ensuite à leurs pairs lors de la célébration nationale qui se tiendra en novembre. C'est alors que sera annoncé l'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada, qui rivalisera avec les lauréats d'autres pays lors d'une cérémonie à Monaco en vue d'obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY 2026. Le lauréat de l'an dernier, Ken Harris de Plusgrade, entreprise de développement de solutions de revenus annexes de premier plan pour le secteur mondial du voyage, est à Monaco cette semaine pour représenter le Canada au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025.

Pour en savoir plus

Visitez ey.com/ca/gpe pour en savoir plus sur le programme et suivez #EOYCanada sur les réseaux sociaux pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2025, les membres du jury indépendant de la région du Pacifique sont : Ryan Barrington-Foote, président, Jim Pattison Group; Curtis Braber, chef de la direction, BE Power Equipment; Abi Coman-Walker, chef de l'exploitation, Acuitas Therapeutics; Peter Cowan, chef de la direction, Innovate BC; Stephen Lee, chef de la direction, Musqueam Capital Corp.; et Aisha Yang, cofondatrice et chef de la direction, Herbaland Naturals Inc.

En 2025, les membres du jury indépendant de la région des Prairies sont : Kai Fahrion, cofondateur et cochef de la direction, Zeno Renewables; Debbie Gust, présidente, WOW! Factor Desserts Ltd.; Denis Jones, président, chef de la direction et président du conseil de Deveraux Group of Companies; Jennifer Massig, chef de la direction, MAGNA Engineering; et Aleem Virani, chef de la direction, KV Capital.

En 2025, les membres du jury indépendant de la région de l'Ontario sont : Len Anderson, chef de la direction, Renaissance Repair and Supply; Gavin Armstrong, fondateur et chef de la direction, Lucky Iron Life; Sandra Bosela, cochef du groupe Marchés privés, directrice générale principale et chef mondiale du capital-investissement, OPTrust; Kathy Cheng, présidente, Redwood Classics Apparel; et Nicolas Mulroney, cofondateur, président du conseil, chef de la direction et président, Bond Bakery Brands Limited.

En 2025, les membres du jury indépendant de la région de l'Est sont : Pelra Azondekon, directrice générale, asterX | Québecor; Isabelle Côté, présidente-directrice générale, Coffrages Synergy Formwork; Jean-François Côté, président et président-directeur général, Sharethrough; Christian Fabi, associé, Novacap; Serge Harnois, président-directeur général, Harnois Énergies; et Orlane Panet, co-fondatrice et présidente-directrice générale; MicroHabitat Urban Farming.

Cette année, les commanditaires régionaux du programme sont BC Business, Cozen O'Connor, OG100, Vaco et les commanditaires nationaux Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House.

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jenna Ng Liet Hing, [email protected], +1 416 943 3336