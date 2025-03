La marque EY-Parthenon représente maintenant la totalité du groupe Stratégie et transactions d'EY et ce, en vue de favoriser une expérience client globale de bout en bout.

EY franchit une nouvelle étape avec la stratégie All in , en aidant les organisations à se réinventer et à se transformer en s'appuyant sur l'ensemble des services d'EY.

, en aidant les organisations à se réinventer et à se transformer en s'appuyant sur l'ensemble des services d'EY. La marque EY-Parthenon compte dorénavant quelque 25 000 professionnels dans 150 pays.

Des services en stratégie, transaction et transformation améliorés, reposant sur la technologie de l'IA et des plateformes Edge représentant un investissement global de 250 millions $.

TORONTO et TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWAS, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT, le 27 mars 2025 /CNW/ - EY Canada est fière d'annoncer l'expansion stratégique de la marque EY-Parthenon à l'ensemble des activités du groupe Stratégie et transactions, renforçant ainsi son engagement à l'égard de l'innovation et des solutions axées sur le client.

« Des forces géopolitiques, macroéconomiques, technologiques et sociétales ont une incidence de plus en plus marquante sur les entreprises canadiennes et nous nous y adaptons en aidant nos clients à se transformer et à créer de la valeur en mettant à leur service une imposante main-d'œuvre spécialisée, de vastes capacités sectorielles, une technologie reposant sur l'IA et une mentalité d'investisseur, a indiqué Shane Dunn, associé directeur pour le Canada d'EY-Parthenon. En misant sur notre expérience inégalée du conseil en stratégie, en transactions et en financement sous la marque EY-Parthenon, nous offrons aux clients des solutions qui fonctionnent non seulement en théorie mais également en pratique. »

Une autre étape dans l'évolution de la Société

Ce changement représente une étape importante dans la stratégie mondiale d'EY All in et rehaussera encore davantage la capacité de la Société à assurer la prestation de solutions transformationnelles interfonctionnelles, multidisciplinaires qui se démarquent sur le marché à l'intention des chefs de la direction, des membres de la haute direction, des conseils d'administration, des sociétés de capital de risque et des gouvernements.

Ce changement permettra à EY-Parthenon de renforcer sa position de chef de file dans les services en fusions et acquisitions, en désinvestissement, en conseil en financement, en création de valeur, en redressement et en optimisation, de même que des services-conseils stratégiques transformationnels adaptés à chaque secteur.

EY-Parthenon regroupe dorénavant quelque 25 000 professionnels dans 150 pays, soit une augmentation de 7 000 % depuis l'acquisition de Parthenon par EY en 2014. Le groupe nouvellement intégré tirera parti de la collaboration interfonctionnelle découlant de toute la gamme de services offerts par les 400 000 membres du personnel d'EY à l'échelle mondiale, ce qui renfonce l'organisation à même les gammes de services Consultation, Fiscalité et Certification, tout particulièrement en ce qui concerne les programmes transformationnels de grande envergure.

Soutenue par la technologie Edge

EY-Parthenon investit également 250 millions $ US dans ses plateformes Edge reposant sur l'IA en collaborant avec des partenaires de l'écosystème, comme Microsoft et des fournisseurs comme OpenAI. Les plateformes Edge reposant sur l'IA, incluant Competitive Edge, Diligence Edge et Capital Edge, procurent aux entreprises clientes et aux sociétés de capital de risque clientes un accès à la technologie et à des ensembles de données parmi les plus avancés afin d'appuyer leurs stratégies et leurs transactions transformationnelles.

La totalité de la suite Edge est mise en valeur par plus de 25 000 personnes, dont plus de 10 000 clients à l'échelle mondiale. Ensemble, les trois plateformes fournissent des perspectives et des pôles de comparaison s'appuyant sur l'IA, ce qui rehausse la qualité des services offerts par EY-Parthenon, de la stratégie à la recherche de transactions, en passant par le contrôle diligent et la création de valeur au moyen du capital de risque. La suite Edge réunit plus de 26 millions de profils d'entreprises, 2,1 millions de transactions et plus de 325 000 rapports d'entreprises. Elle reste au courant de ce qui se passe sur le marché en assurant le suivi de 655 millions d'articles et de sources de données exclusives.

« Grâce à une présence mondiale, de vastes connaissances sectorielles, une offre de services exhaustive, une collaboration transfrontalière transparente et les données et la technologie reposant sur l'IA exclusives, EY-Parthenon est prête à accompagner les entreprises canadiennes à franchir la prochaine étape de leur propre parcours transformationnel », a ajouté M. Dunn.

À propos d'EY-Parthenon

Notre combinaison unique de conseil en stratégie, en transformation, en transactions et en financement crée de la valeur dans le monde réel en offrant des solutions qui fonctionnent non seulement en théorie, mais également en pratique.

En s'appuyant sur l'ensemble des services offerts par EY, nous avons réinventé le conseil en stratégie afin de nous adapter à un monde de plus en plus complexe. Grâce à notre vaste expertise technique et sectorielle, jumelée à une technologie novatrice reposant sur l'IA et à une mentalité d'investisseur, nous travaillons en partenariat avec des chefs de la direction, des conseils d'administration, des sociétés de capital-investissement et des gouvernements à chaque étape du processus, ce qui leur permet de façonner leur avenir en toute confiance.

EY-Parthenon est une marque sous laquelle un certain nombre de sociétés membres d'EY à l'échelle mondiale fournissent des conseils en stratégie. Pour en savoir davantage, veuillez visiter ey.com/fr_ca/services/strategy/parthenon.

