Les 17 dirigeants sélectionnés sont appelés à soutenir une croissance durable grâce au Réseau Accès-entrepreneurs d'EY

TORONTO et TERRITOIRES TRADITIONNELS DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWA, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT, le 29 avril 2025 /CNW/ - EY Canada est heureuse d'annoncer le nom des participants à l'édition 2025 du Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Cette année, 17 entrepreneurs visionnaires issus des communautés noires et autochtones, représentant 15 entreprises novatrices, ont été sélectionnés pour prendre part à ce programme ciblé conçu pour les aider à faire croître leur entreprise et à surmonter les inégalités dans le monde des affaires au Canada.

Les participants à l’édition 2025 du Réseau Accès-entrepreneurs d’EY Canada. (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« En périodes de changements économiques sans précédent, les entrepreneurs sont souvent la force motrice de la croissance économique du Canada, affirme Myriam Gafarou, codirectrice du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Nous sommes honorés de soutenir des leaders qui incarnent la diversité et le dynamisme incroyables du milieu des affaires canadien. »

Les entrepreneurs canadiens sélectionnés sont :

« Les participants à l'édition 2025 du programme témoignent de la résilience et de la créativité des entrepreneurs noirs et autochtones du Canada, soutient Christopher Gordon, codirecteur du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Provenant de divers secteurs, allant du commerce de détail aux services consultatifs, en passant par l'ingénierie et le bien-être, les participants de cette année apportent chacun un point de vue et une approche uniques à leur secteur d'activité, et nous sommes heureux de contribuer à leur croissance et à leur succès. »

Le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY offre aux participants une plateforme unique qui leur permet d'obtenir un encadrement personnalisé, des possibilités de réseautage et des séances de formation mensuelles adaptées à leurs besoins. En mettant les entrepreneurs en relation avec des ambassadeurs de relations d'EY chevronnés, le programme les aide en outre à surmonter les obstacles et à atteindre leur plein potentiel.

« Le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY est plus qu'un simple programme, c'est une façon pour la Société de s'engager à favoriser un écosystème d'entrepreneuriat inclusif, affirme Daniel Baer, codirecteur du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. En investissant dans la croissance de ces entrepreneurs, nous les aidons à réussir, certes, mais nous façonnons surtout un avenir de confiance où toutes les voix sont entendues. »

Le Réseau Accès-entrepreneurs, qui continue de prendre de l'expansion au fil des ans, fait partie intégrante de la mission élargie d'EY de soutenir l'entrepreneuriat canadien. Il s'ajoute aux programmes Femmes entrepreneures gagnantes d'EY et Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY pour donner des moyens d'action à la prochaine génération de chefs d'entreprise.

Le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY

Le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY Canada vise à fournir du soutien aux entrepreneurs noirs et autochtones. Il a pour but de contribuer à la lutte contre les inégalités, en s'appuyant sur un programme de formation personnalisé d'un an à l'intention des chefs d'entreprise noirs ou autochtones propriétaires de sociétés privées à but lucratif, ainsi que sur l'offre de possibilités d'encadrement et de réseautage. Les participants sont jumelés à un ambassadeur de relations d'EY pour des séances de coaching individuel afin de les aider dans leur parcours de croissance.

