« Cette année, les lauréats sèment un vent d'innovation et de changement qui souffle bien au-delà de la région de l'Atlantique, affirme Steve McLaughlin , codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. En faisant progresser le développement durable et l'inclusivité, ces leaders contribuent à façonner un avenir meilleur pour tous. »

Voici les sept Entrepreneurs de l'année de l'Atlantique :

Louis LeBlanc de AL-Pack Enterprises, l'une des plus importantes entreprises à capital fermé du secteur de l'emballage dans le Canada atlantique.

de AL-Pack Enterprises, l'une des plus importantes entreprises à capital fermé du secteur de l'emballage dans le atlantique. Olivia Giffen et Riley Giffen de Coldstream Clear Distillery, une société de spiritueux qui souhaite que tous prennent part aux célébrations et vivent des expériences sociales plus riches.

et de Coldstream Clear Distillery, une société de spiritueux qui souhaite que tous prennent part aux célébrations et vivent des expériences sociales plus riches. Alex MacLean de East Coast Lifestyle, une entreprise de vêtements de qualité qui est fière d'avoir ses racines dans la région de l'Atlantique.

de East Coast Lifestyle, une entreprise de vêtements de qualité qui est fière d'avoir ses racines dans la région de l'Atlantique. D r Chris Burns de NOVONIX, une entreprise de composantes de batteries et de technologie qui façonne l'avenir des véhicules électriques et du stockage de l'énergie des réseaux.

de NOVONIX, une entreprise de composantes de batteries et de technologie qui façonne l'avenir des véhicules électriques et du stockage de l'énergie des réseaux. Paul Antle de Pluto Investments Inc., un portefeuille de sociétés diverses dont les activités vont de la réparation navale aux technologies environnementale et médicale en passant par l'aquaculture.

de Pluto Investments Inc., un portefeuille de sociétés diverses dont les activités vont de la réparation navale aux technologies environnementale et médicale en passant par l'aquaculture. Mitch Hollohan de Site 20/20, une entreprise en voie de transformer le domaine de la construction grâce à sa technologie intelligente de régulation du trafic.

de Site 20/20, une entreprise en voie de transformer le domaine de la construction grâce à sa technologie intelligente de régulation du trafic. Brendan Brothers , Jamie King et Raymond Pretty de Verafin, une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour aider les institutions à rester à l'avant-garde des changements réglementaires et du crime financier.

« Il est inspirant de voir l'entrepreneuriat briller dans la région de l'Atlantique, et ces dirigeants qui remettent en question les modèles d'affaires, les marchés et les processus actuels, affirme Gina Kinsman, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Les lauréats de cette année ont prouvé que rien ne les arrête, et qu'ils peuvent tracer audacieusement de nouveaux chemins et servir d'exemple aux autres. »

Les Entrepreneurs de l'année de l'Atlantique se mesureront à leurs pairs des régions du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et du Québec lors de la célébration nationale qui se tiendra en novembre 2022, durant laquelle dix Entrepreneurs de l'année canadiens seront nommés, dont l'un accédera au titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2022 du Canada et rivalisera avec les lauréats d'autres pays en vue d'obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY en juin 2023.

En 2022, les membres du jury indépendant de l'Atlantique sont : Wadih Fares, président et chef de la direction de WM Fares Group; Shakara Joseph, présidente et chef de la direction de Junior Achievement (JA) Nova Scotia; Laurie MacKeigan, présidente de Backman Vidcom; et David Savoie, président du conseil de Construction acadienne.

Cette année, TSX Inc. agit en tant que commanditaire du programme national.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs que rien n'arrête. Ces leaders visionnaires contribuent aux innovations, à la croissance et à la prospérité qui transforment le monde. Le programme offre aux entrepreneurs des points de vue et des expériences qui stimulent la croissance. Il leur permet de cultiver des relations avec leurs pairs afin de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde entier. Unique en son genre, Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est un prix d'envergure vraiment mondiale. Il rend hommage à des entrepreneurs dans le cadre de concours d'envergure régionale et nationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays Les lauréats rivalisent entre eux, dans l'espoir de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY. ey.com/fr_ca/entrepreneur-of-the-year-canada

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

