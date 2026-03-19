TORONTO and VANCOUVER, BC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Sept chercheurs en début de carrière à l'échelle du Canada lancent de nouveaux programmes de recherche sur le cancer grâce à une aide financière de 3,5 millions de dollars octroyée dans le cadre des Subventions de recherche Terry Fox pour nouveaux chercheurs, annonçait aujourd'hui l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF). Le financement octroyé cette année représente le plus grand investissement à ce jour dans le cadre d'un concours destiné à subventionner des chercheurs émergents.

Ces bourses soutiennent les chercheurs émergents de premier plan dans la création de laboratoires, la constitution d'équipes et la mise en œuvre de projets innovants visant à améliorer la prévention, le dépistage et le traitement du cancer.

Ces investissements sont rendus possibles grâce à la générosité des donateurs de la Fondation Terry Fox, incluant des partenaires comme la River Philip Foundation, et grâce aux Canadiennes et Canadiens de partout au pays, qui continuent à appuyer la réalisation du rêve de Terry Fox, c'est-à-dire un monde sans cancer. Plus de quatre décennies après que Terry a entrepris son Marathon de l'espoir, cet appui continue à alimenter les progrès de la recherche de pointe sur le cancer au Canada par l'entremise de l'IRTF.

« Pour faire progresser notre compréhension et le traitement du cancer, nous devons sans cesse rechercher, attirer et soutenir les meilleurs talents, explique le Dr Jim Woodgett, président et directeur scientifique de l'IRTF. Ces bourses offrent à de talentueux jeunes scientifiques la chance de bâtir et de maintenir leurs programmes ici même, au Canada, ainsi que d'explorer de nouvelles idées audacieuses à un moment où leur carrière est encore fragile. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos donateurs et nos partenaires, qui nous permettent d'investir ainsi dans l'avenir. »

Ensemble, ces projets s'attaquent à certains des défis les plus urgents auxquels est confrontée la recherche sur le cancer aujourd'hui, qu'il s'agisse d'améliorer l'immunothérapie, de mettre au point des traitements de précision, de mieux comprendre les risques de cancer ou de prédire l'évolution des tumeurs.

Lauréats des Subventions de recherche Terry Fox pour nouveaux chercheurs

Les Subventions de recherche Terry Fox pour nouveaux chercheurs octroyées en 2026 soutiennent sept jeunes chercheurs dont les travaux portent sur la prévention, le dépistage et le traitement du cancer.

Dre Hannah Garner - Université McGill

La Dre Garner étudie les raisons pour lesquelles le système immunitaire ne parvient pas à détruire les tumeurs du sein et de l'ovaire liées au gène BRCA1, ainsi que la manière dont ces cancers modifient les cellules immunitaires pour favoriser leur croissance et leur propagation. Ses recherches visent à trouver des moyens de reprogrammer le système immunitaire de sorte qu'il soit plus efficace pour repérer et attaquer ces cancers agressifs.

Dr Bowen Li - Université de Toronto / Princess Margaret Cancer Centre

Le Dr Li travaille à mettre au point un nanomédicament à ARN messager programmable conçu pour détecter les cellules cancéreuses et les amener à s'autodétruire, tout en épargnant les cellules saines. Cette technologie pourrait engendrer des immunothérapies plus précises pour le traitement du cancer du poumon et d'autres tumeurs difficiles à traiter.

Dre Katey Enfield - BC Cancer Research Institute

La Dre Enfield étudie les raisons expliquant pourquoi l'immunothérapie n'est efficace que pour certains patients atteints d'un cancer du poumon. En cartographiant les interactions entre les cellules immunitaires et les tumeurs et en identifiant de nouveaux biomarqueurs, ses travaux pourraient aider les médecins à mieux déterminer quels traitements ont le plus de chances d'être efficaces pour chaque patient.

Dre Miffy Hok Yan Cheng - Université de la Colombie-Britannique

La Dre Cheng met au point une approche en nanomédecine visant à briser la barrière protectrice qui entoure les tumeurs et qui empêche les traitements et les cellules immunitaires d'atteindre le cancer. En éliminant cette barrière, elle cherche à accroître l'efficacité de l'immunothérapie dans les cas de cancers agressifs.

Dr Farshad Nassiri - Réseau de santé universitaire / Université de Toronto

Le Dr Nassiri utilise l'intelligence artificielle et des techniques avancées d'analyse génomique pour mieux prédire quand les méningiomes, les tumeurs du cerveau les plus courantes chez l'adulte, réapparaîtront après une intervention chirurgicale. Ses recherches visent à aider les médecins à adapter leurs choix thérapeutiques et à trouver de nouvelles pistes thérapeutiques afin d'améliorer le pronostic des patients.

Dr Daniel Myran - Institut de recherche Santé Bruyère / North York General Hospital

Le Dr Myran dirigera la plus grande étude à ce jour portant sur la relation entre la consommation de cannabis et le risque de cancer. Par l'analyse des données de santé de plus de un million de Canadiennes et de Canadiens, ses travaux de recherche fourniront des données essentielles pour orienter les politiques en matière de prévention du cancer et de santé publique.

Dre Samantha Pollard - Université Simon-Fraser / Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique

La Dre Pollard fournira les preuves nécessaires pour que les tests génétiques soient intégrés aux soins courants prodigués aux enfants atteints d'un cancer. En proposant un modèle concret et clair pouvant être appliqué à l'échelle nationale, ses travaux de recherche contribueront à renforcer l'équité en matière de tests génétiques et feront en sorte que les futures avancées en médecine génomique se traduisent par des avantages concrets.

Ces projets incarnent la nouvelle génération de recherches financées par la Fondation Terry Fox et témoignent du rôle de premier plan que joue le Canada dans la promotion d'approches innovantes en matière de prévention, de dépistage et de traitement du cancer.

Chaque don versé par l'intermédiaire de la Fondation Terry Fox contribue à financer des découvertes comme celles-ci en appuyant les scientifiques de tout le pays, qui s'efforcent d'améliorer le pronostic des patients et de nous rapprocher de la réalisation de l'objectif que Terry s'était fixé.

À propos de l'Institut de recherche Terry Fox

Fondé en 2007, l'Institut de recherche Terry Fox investit dans des équipes et des partenariats collaboratifs de classe mondiale en recherche sur le cancer, d'un bout à l'autre du pays. Grâce à ses programmes de recherche phares et à ses initiatives nationales en matière de médecine de précision, l'IRTF rassemble des scientifiques, des cliniciens et des institutions de premier plan afin d'accélérer les avancées dans la lutte contre le cancer et de traduire les résultats de la recherche en de meilleurs soins pour les patients.

L'IRTF met en relation des hôpitaux spécialisés en oncologie, des centres de recherche, des universités et des partenaires financiers de partout au pays et soutient la recherche novatrice visant à transformer la manière dont le cancer est dépisté, traité et, à terme, prévenu.

Pour en savoir plus, visitez le site tfri.ca.

À PROPOS DE LA FONDATION TERRY FOX

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds.

Grâce au soutien généreux de ses donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de un milliard de dollars au profit de la recherche sur le cancer et elle continue à financer des travaux de recherche novateurs menant à des découvertes scientifiques qui améliorent le pronostic des personnes atteintes de cancer.

Pour en savoir plus, visitez le site terryfox.org.

SOURCE La Fondation Terry Fox

Contact média: Peter Mothe, Responsable des communications principal, Institut de recherche Terry Fox, Cellulaire : 604 773-2827