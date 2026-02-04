Cette étape marquante a été rendue possible grâce à la générosité de millions de Canadiens et de Canadiennes qui ont à cœur de terminer le travail entrepris par Terry en 1980

TORONTO, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, en cette Journée mondiale contre le cancer, la Fondation Terry Fox annonce qu'elle a franchi le cap du milliard de dollars récoltés en appui à la recherche sur le cancer, qui sauve des vies, grâce à la contribution de millions de bénévoles, de partenaires et de personnes qui la soutiennent d'un bout à l'autre du pays.

« Quand Terry a entrepris son Marathon de l'espoir, il s'était donné pour mission de sensibiliser la population à la recherche sur le cancer et de recueillir des fonds pour financer cette recherche, déclare Kirsten Fox, nièce aînée de Terry et directrice du développement communautaire pour la Colombie-Britannique et le Yukon à la Fondation Terry Fox. Alors que nous venons de célébrer l'année historique du 45e anniversaire, nous sommes profondément reconnaissants envers les millions de Canadiennes et de Canadiens qui continuent de soutenir le rêve de mon oncle, c'est-à-dire un monde sans cancer. »

Les fonds récoltés par ceux et celles que Terry inspire ont permis de financer la recherche novatrice sur le cancer, qui transforme la façon dont on comprend, détecte, diagnostique et traite cette maladie partout au Canada. Grâce à la recherche financée par l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF), les cancers sont identifiés plus tôt, les traitements deviennent plus précis et des thérapies auparavant considérées comme impossibles peuvent désormais être administrées à des personnes atteintes de cancer à un stade avancé.

Au cours des quatre dernières décennies, les sympathisants de la Fondation Terry Fox ont financé des projets de recherche sur le cancer et des avancées scientifiques qui sauvent des vies, notamment :

La mise au point de l'un des modèles mondiaux de référence pour le dépistage précoce du cancer du poumon, ce qui permet la mise en place de programmes de dépistage qui identifient désormais la plupart des cancers du poumon à un stade plus précoce et plus facile à traiter;

La création du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir (MOHCCN), une initiative de collaboration nationale inspirée de la capacité unique qu'avait Terry Fox de rassembler les Canadiennes et les Canadiens de tout le pays. Ce réseau a pour fonction de réunir des scientifiques, des cliniciens et des patients partenaires des plus importants centres de recherche, en vue d'accélérer les progrès réalisés en médecine de précision;

La conception et la mise en place de plateformes nationales de partage de données, de biobanques sécurisées et d'ensembles de données sur les patients permettant de tester, de valider et de mettre à l'échelle les découvertes, afin de mettre au jour des tendances qu'aucun hôpital ne pourrait identifier à lui seul;

La création d'une ressource nationale pérenne en matière de recherche contenant les données provenant de plus de 15 000 patients atteints de cancer et qui alimentera les découvertes et améliorera les soins pour des années à venir;

Le financement d'une découverte révolutionnaire qui pourrait changer la façon dont on traite l'ostéosarcome, le même cancer dont Terry était atteint, et qui offre un nouvel outil potentiel dans la lutte contre la maladie métastatique;

La mise en œuvre de La Voix des patients au cœur de la recherche, une initiative pancanadienne sans précédent, dirigée par le MOHCCN et conçue et supervisée par des patients atteints de cancer eux-mêmes, garantissant que les investissements dans la recherche tiennent compte de l'expérience vécue par les patients et des priorités de ces derniers.

« Le jalon atteint aujourd'hui est l'aboutissement de décennies d'investissement qui ont profondément transformé la façon dont le cancer est détecté, diagnostiqué, traité et compris au Canada, explique le Dr Jim Woodgett, président et directeur scientifique de l'Institut de recherche Terry Fox. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir la cadence - et nous ne le ferons pas. Grâce à l'investissement continu de l'IRTF dans la recherche sur le cancer et à la puissance globale du MOHCCN, nous entrons dans une phase de découvertes et de retombées qui selon moi mettront fin au cancer tel que nous le connaissons. »

Grâce au MOHCCN, les patients canadiens atteints d'un cancer avancé commencent à bénéficier de soins personnalisés en fonction de leur génome, qui sont les plus susceptibles d'être efficaces pour leur tumeur spécifique. Cela se traduit par une stabilisation de la maladie, une prolongation de la survie et une amélioration de la qualité de vie, alors qu'auparavant, peu d'options s'offraient aux patients atteints de cancer.

« Plus de un milliard de dollars récoltés pour la recherche sur le cancer, cela témoigne de la portée de la vision de Terry et de l'investissement stratégique à long terme dans la recherche, affirme Michael Mazza, directeur général de la Fondation Terry Fox. Même si nous avons fait des progrès extraordinaires, le cancer demeure l'un des défis les plus complexes de notre époque en matière de santé, et il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Chaque dollar donné à la Fondation Terry Fox nous permet de continuer à subventionner les meilleurs chercheurs et chercheuses en oncologie au pays, qui travaillent sans relâche afin d'améliorer le pronostic des patients atteints de cancer. »

À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, tous les dons seront égalés afin de tripler l'impact sur la recherche contre le cancer, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Pour en savoir plus à propos du rôle que jouent la Fondation Terry Fox et l'Institut de recherche Terry Fox dans la recherche sur le cancer au Canada, visitez les sites terryfox.org ou tfri.ca.

