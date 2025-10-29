Les données recueillies à partir de la cohorte de référence du Réseau MOHCCN contribueront à des avancées scientifiques sans précédent, donnant ainsi espoir aux patients atteints de cancer partout au Canada.

TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Trente-cinq des plus brillants scientifiques canadiens s'apprêtent à entrer dans une nouvelle ère de l'oncologie de précision en accédant au plus grand ensemble de données sur le cancer jamais constitué au Canada.

La cohorte de référence du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir (MOHCCN) comprend les données de plus de 11 000 patients qui ont été recueillies, classées et validées par des équipes de chercheurs dans des centres d'oncologie de partout au pays.

« Depuis plus de 45 ans, Terry Fox inspire les Canadiens et Canadiennes à travailler ensemble pour vaincre le cancer, et c'est sa capacité à nous rassembler tous autour d'une perspective ambitieuse qui a rendu possible l'annonce d'aujourd'hui, explique le Dr André Veillette, directeur géneral du MOHCCN. Il s'agit d'un moment historique pour le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. En fournissant aux chercheurs en oncologie les données de la cohorte de référence, nous leur permettrons de commencer à se poser de nouvelles questions à une échelle qui n'avait jamais été possible auparavant au Canada. »

Cinq équipes de recherche canadiennes auront accès aux données de la cohorte de référence dans le cadre d'un programme pilote visant à tester ces données et à évaluer dans quelle mesure elles peuvent faire progresser la recherche fondamentale sur le cancer. Ces projets illustreront tout le potentiel du partage des données pour accélérer l'oncologie de précision afin d'améliorer le traitement du cancer et de sauver des vies.

« Au cours des quatre dernières années, le MOHCCN a réuni des patients, des chercheurs et des cliniciens de tout le pays afin qu'ils puissent travailler ensemble à la création d'une base de données révolutionnaire », ajoute le Dr Marco Marra, qui dirigera l'un des projets pilotes. « Nous sommes ravis de pouvoir commencer à accéder à ces données afin d'apporter des réponses plus rapides et un regain d'espoir aux patients atteints de cancer ».

Pour les patients, en particulier ceux dont les données ont été intégrées à la cohorte de référence, cette annonce est porteuse d'espoir quant aux possibilités futures. Après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade IV en 2023, Dan Murphy, de Toronto, a fait séquencer sa tumeur grâce à un programme financé par le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. Ceci a mis en évidence une mutation spécifique qui lui a permis de recevoir un traitement ciblé et, aujourd'hui, son cancer est stable. Tout cela a été rendu possible grâce à l'oncologie de précision et au potentiel que recèlent les données.

« Chaque patient ou patiente qui offre ses données à la recherche espère que cela pourra aider quelqu'un d'autre ultérieurement, explique Dan Murphy, membre du Groupe de travail des patients du Réseau. Je suis fier de contribuer, grâce au partage des données, à alimenter les découvertes qui pourraient un jour changer le destin de personnes comme moi. »

Les cinq équipes et projets qui exploitent la puissance des données de la cohorte de référence du Réseau sont :

Dr Marco Marra (BC Cancer et Université de la Colombie-Britannique), Dre Sherri Christian (Université Memorial de Terre-Neuve), Dr Anthony Reiman (Université du Nouveau-Brunswick), Dre Jennifer Chan et Dre Sorana Morrissy (Université de Calgary) pour le projet Analyse informatique de létalité synthétique des données génomiques du Réseau MOHCCN afin d'élargir les options génomiques en matière d'oncologie de précision pour les patients atteints de glioblastome multiforme ;





pour le projet ; Dr Aly Karsan (BC Cancer) pour le projet Détection de l'hématopoïèse clonale induite par des variants structurels ;





pour le projet ; Dr Ian Watson (Université McGill et Institut du cancer Rosalind et Morris Goodman) pour le projet Analyse combinée des données de la cohorte de référence du Réseau MOHCCN et des données TCGA/ICGC pour améliorer la détection des gènes de prédisposition au cancer à faible fréquence ;





pour le projet ; Dr Dave Cescon et Dr Mitchell Elliott (Princess Margaret Cancer Centre) pour le projet Ciblage précis des tumeurs induites par l'ADN extracellulaire grâce à l'identification bioinformatique des vulnérabilités létales synthétiques ;





pour le projet ; Dre Jennifer Chan (Université de Calgary) pour le projet Amélioration de l'évaluation de l'infiltration des cellules immunitaires dans les tumeurs solides.

Ensemble, grâce au Réseau, nous pouvons achever la mission entreprise par Terry, c'est-à-dire mettre fin au cancer tel que nous le connaissons. Pour contribuer à cette mission et pour découvrir de quelles manières la Fondation Terry Fox œuvre à façonner un avenir dans lequel plus personne ne craindra le cancer, visitez le site terryfox.org.

À propos de l'Institut de recherche Terry Fox

Fondé en 2007, l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF) investit dans des équipes et des partenariats collaboratifs de classe mondiale en recherche sur le cancer. Avec ses partenaires de recherche et de financement, l'IRTF travaille à la transformation de la recherche sur le cancer au Canada en réunissant les principaux organismes canadiens de recherche et de traitement du cancer dans le cadre de ses programmes phares de subventions de recherche et de deux initiatives nationales en matière de médecine de précision, soit le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir et la plateforme DHDP (Digital • Hôpital • Découverte • Plateforme). Les programmes de l'IRTF sont financés depuis plus de quarante ans grâce à un processus international d'évaluation par les pairs qui garantit que le soutien est accordé aux meilleurs chercheurs canadiens en oncologie, qui font des découvertes qui sauvent des vies. L'Institut, dont le siège social est situé à Vancouver, regroupe plus de 202 hôpitaux spécialisés dans le traitement du cancer, centres de recherche, universités et organismes de financement dans tout le pays. www.tfri.ca

À propos du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir

Le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir est une initiative audacieuse inspirée par Terry et dirigée conjointement par l'Institut de recherche Terry Fox et la Fondation Terry Fox. Inauguré en 2021, il rassemble des patients, des cliniciens, des chercheurs, des administrateurs et des donateurs provenant d'institutions de partout au pays, y incluant le gouvernement du Canada, dans le cadre d'une collaboration sans précédent au profit des personnes atteintes de cancer. Ensemble, nous élaborons une stratégie nationale visant à offrir des traitements personnalisés à tous les patients atteints de cancer au Canada, peu importe qui ils sont et où ils vivent, afin de terminer le marathon contre le cancer entrepris par Terry en 1980. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 1 300 chercheurs, cliniciens et patients et plus de 50 établissements membres, dont des universités et des établissements de santé des 10 provinces canadiennes. www.marathonofhopecancercentres.ca

À propos de la Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'étudiants dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds à travers le pays. www.terryfox.org

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 900 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

