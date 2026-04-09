La nouvelle collection rend hommage aux communautés et au légendaire Marathon de l'espoir entrepris par Terry en 1980.

TORONTO, le 9 avril 2026 /CNW/ - C'est aujourd'hui que la Fondation Terry Fox lance la campagne de La Course Terry Fox 2026 avec une nouvelle collection de marchandise célébrant les communautés traversées par Terry pendant son Marathon de l'espoir de 1980. La nouvelle collection comprend neuf articles, et on peut se la procurer dès aujourd'hui sur le site terryfox.org. Les inscriptions à la 46e édition de La Course Terry Fox annuelle débuteront, quant à elles, le 12 avril prochain. Tous les profits sont versés à la recherche sur le cancer au Canada, qui change des vies.

La Fondation Terry Fox lance la 46e Course Terry Fox annuelle avec de la marchandise inspirée des tournées de concerts (Groupe CNW/La Fondation Terry Fox)

« Il y a quarante-six ans, mon oncle Terry traversait les communautés du pays afin de sensibiliser la population à l'importance de la recherche sur le cancer et de recueillir des fonds pour financer cette recherche. Dans le cadre du Marathon de l'espoir, il avançait un pas à la fois, jour après jour, explique Kirsten Fox, nièce aînée de Terry. Par son exemple, il a su inspirer toute une nation et montrer ce que peuvent accomplir les gens du pays lorsqu'ils s'unissent pour atteindre un objectif commun. Cette collection se veut un rappel de cet objectif commun et de la détermination qui nous anime tous dans notre effort visant à terminer le travail entrepris par Terry. »

Conçue sur le modèle de la marchandise traditionnellement associée aux tournées de concerts, la collection de cette année rend hommage à la plus grande tournée canadienne de tous les temps, le Marathon de l'espoir de Terry. Le dos du t-shirt affiche le nom de plusieurs communautés traversées par Terry pendant son périple, en l'honneur d'un pays tout entier qui s'est rallié derrière lui en 1980 et qui continue à avancer et à faire front commun dans le but de terminer le travail qu'il a entrepris.

Des musiciennes et musiciens canadiens emblématiques se sont unis en appui à la collection de cette année, incluant Bryan Adams, Jann Arden, Rob Baker (The Tragically Hip), Barenaked Ladies, BBNO$, Michael Bublé, Deborah Cox, Shawn Desman, Fefe Dobson, Sarah McLachlan, Sam Roberts Band, et Cameron Whitcomb. Au-delà des genres et des générations, ces artistes témoignent de la force intemporelle de l'histoire de Terry, qui rassemble les Canadiens autour d'un engagement commun en faveur de l'avancement de la recherche sur le cancer.

« Même si le cancer demeure l'un des plus grands défis de notre époque en matière de santé, les progrès de la science génomique et de la technologie sont la source d'un réel optimisme et d'un espoir renouvelé, affirme Michael Mazza, directeur général de la Fondation Terry Fox. Nous sommes témoins de progrès sans précédent dans le domaine de la recherche, et ces progrès pourraient améliorer considérablement le pronostic et la vie des personnes atteintes de cancer au Canada, ainsi que celle de leurs familles. »

La nouvelle collection comprend neuf articles, incluant le t-shirt officiel de la Course Terry Fox 2026, un t-shirt à manches longues, un chandail à capuche, une bouteille, un fourre-tout et la chaussure Adidas

Orion, qui fait l'objet d'un nouveau lancement. Sans oublier que, pour la première fois, la collection compte aussi un bandana pour chiens, afin que vos amis à fourrure puissent participer au mouvement. Les Canadiennes et Canadiens peuvent se procurer la collection complète sur le site terryfox.org.

Les inscriptions à La Course Terry Fox annuelle débuteront le dimanche 12 avril prochain, qui marquera aussi le 46e anniversaire du jour où Terry a entrepris son Marathon de l'espoir, en 1980. Chaque année, les Canadiennes et Canadiens d'un bout à l'autre du pays et ailleurs dans le monde se rassemblent dans les petites et grandes communautés afin de perpétuer le rêve de Terry et de récolter des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. Le 12 avril prochain, pendant un jour seulement, tous les dons généraux et les fonds recueillis dans le cadre de collectes entre pairs, incluant les dons autofinancés faits par l'intermédiaire d'une page personnelle de collecte de fonds, seront égalés, jusqu'à concurrence de 100 000 $, par PharmaChoice Canada et son réseau de plus de 1 100 pharmaciens propriétaires indépendants présents d'un bout à l'autre du pays.

Les participants à La Course Terry Fox pourront profiter de cette occasion pour donner le coup d'envoi à leur collecte de fonds, tout en doublant leur impact sur la recherche sur le cancer. La Course Terry Fox 2026 se tiendra le dimanche 20 septembre 2026.

Visitez le site terryfox.org pour découvrir et vous procurer la marchandise de la collection Terry Fox officielle pour 2026, ainsi que pour vous inscrire à La Course Terry Fox de cette année. Tous les profits sont versés à la recherche sur le cancer d'un bout à l'autre du Canada, recherche qui sauve des vies.

À propos de la Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'étudiants dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds à travers le pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de un milliard de dollars pour la recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

SOURCE La Fondation Terry Fox

CONTACT MÉDIA: Denise Dias, Chef du marketing et de la communication, [email protected], 416 988-0747