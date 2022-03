Sentier Transcanadien et les Jeux du Canada 2022 sont fiers d'encourager les Canadiens à célébrer le Canada, l'athlétisme et communautés saines, sécuritaires et actives.

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire, Sentier Transcanadien, responsable du plus long réseau de sentiers au monde, annonce un partenariat avec les Jeux d'été du Canada Niagara 2022 pour relayer le flambeau des Jeux du Canada d'Ottawa à Montréal en parcourant le Sentier Transcanadien. Dans l'optique de connecter les Canadiens et de les mobiliser sur le Sentier de 28 000 kilomètres de long, le partenariat encourage les gens de partout au pays à profiter des activités de plein air. Ce partenariat viendra aussi les inciter à découvrir la diversité et la richesse du territoire, à améliorer leur santé et leur bien-être tout en partageant leurs histoires sur ce réseau de sentiers emblématiques et d'importance internationale.

En tant que moment clé des Jeux du Canada, Niagara 2022 a imaginé un parcours thématique exceptionnel pour cette section du relais du flambeau, qui comprend un parcours unique allant d'Ottawa à Montréal empruntant le Sentier Transcanadien. Le mise sur pied du relai du flambeau marque le début d'un périple qui culminera avec la cérémonie d'ouverture des Jeux du Canada 2022. Celle-ci aura lieu le 6 août prochain au Meridian Centre à Saint Catharines, Ontario. Les Jeux du Canada est le plus grand événement de sport amateur et le plus haut niveau de compétition au Canada pour plus des milliers d'athlètes canadiens prometteurs.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer aux Jeux d'été du Canada Niagara 2022 », déclare Eleanor McMahon, Présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. « L'année 2022 marque les 30 ans du Sentier Transcanadien à relier les Canadiens et les visiteurs à la nature ainsi que les uns aux autres. Pour célébrer cette étape importante, nous sommes ravies de mobiliser les Canadiens sur le Sentier afin de leur faire vivre des expériences incroyables en étant témoin du relais du flambeau des Jeux du Canada 2022. Je ne vois pas de meilleure façon pour célébrer notre 30e anniversaire que dans le cadre de ce partenariat où les meilleurs athlètes des quatre coins du pays se joignent aux Canadiens pour célébrer cet important événement multisports, alors que nous sortons de la pandémie. »

« Nous sommes heureux de nous associer au Sentier Transcanadien pour réaliser la première étape de notre programmation du relais de la flamme de Niagara 2022 » dit Doug Hamilton, président du conseil d'administration de Société Hôte de Niagara 2022. « Les Jeux d'été du Canada de 2022 réuniront les Canadiens pour une célébration à Niagara, et nous ne pouvons imaginer un meilleur endroit pour commencer notre parcours du relais de la flamme que sur ce sentier emblématique qui s'étend d'un océan à l'autre en reliant plus de 15 000 collectivités au Canada. »

« En commençant par la traditionnelle cérémonie d'allumage de la flamme du centenaire sur la Colline du Parlement, le relais du flambeau des Jeux du Canada est un jalon important qui suscite l'enthousiasme à chaque édition des Jeux du Canada », ajoute Kelly-Ann Paul, Présidente-Directrice Générale, Conseil des Jeux du Canada. « Tout comme le Sentier Transcanadien qui relie les canadiens d'un océan à l'autre, le relais du flambeau unit les collectivités basées sur la route des Jeux. Nous savons que la Société hôte des jeux en collaboration avec les partenaires clés comme le Sentier Transcanadien et la Société maritime CSL créera un parcours mémorable entre Ottawa et Niagara pour les Jeux d'été du Canada de 2022. »

Le parcours du relais du flambeau des Jeux du Canada le long du Sentier Transcanadien coïncide avec la Journée internationale des sentiers (4 juin 2022), une célébration annuelle des sentiers et du mode de vie sain. En plus d'emprunter le Sentier uniquement jusqu'à Montréal, le relais de la flamme de Niagara 2022 se déplacera par voie maritime sur le vraquier de la CSL le long du Saint-Laurent, avant de débarquer au canal Welland, où le flambeau commencera son voyage sur terre dans la région de Niagara.

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans - l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique -, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l'ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l'unité, la collaboration et la connectivité. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les ordres de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

À propos des Jeux du Canada Niagara 2022

Au plus fort de l'été, plus de 5 000 athlètes prometteurs, leurs entraîneurs et personnel de soutien se réuniront à Niagara pour concourir au podium du plus grand événement multisports pour jeunes athlètes du Canada. Du 6 au 21 août 2022, Niagara prendra sa place sur la scène nationale. Grâce au financement et à l'appui du Gouvernement du Canada, le Gouvernement de l'Ontario, la région de Niagara et le Conseil des Jeux du Canada, les Jeux 2022 créeront un nouvel héritage d'ambition, de confiance et de compassion qui inspirera les générations à venir.

SOURCE Sentier Transcanadien

Renseignements: Contacte média: Kristine Moshonas, Associée, Relations publiques, Mosaic North America, T: 416-523-3207, [email protected]