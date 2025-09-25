Un rassemblement phare pour le secteur des sentiers du Canada aura lieu à Winnipeg du 16 au 19 juin 2026

WINNIPEG, MB, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Les organisations d'aménagement de sentiers, les chercheurs et chercheuses et les leaders communautaires du secteur des sentiers de partout au Canada se rassembleront pour un événement unique en son genre destiné à la communauté canadienne des sentiers.

Sentier Transcanadien est heureux d'annoncer que le tout premier Sommet canadien sur les sentiers aura lieu à Winnipeg du 16 au 19 juin 2026. Ce sommet national rassemblera les gestionnaires, les défenseurs et les défenseuses, les chercheurs et chercheuses et les responsables politiques du secteur des sentiers pour partager des idées, explorer les défis et façonner l'avenir du réseau canadien de sentiers.

Le Sommet est organisé par Sentier Transcanadien, l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Des conférences, des tables rondes et des ateliers menés par une grande variété de professionnels et professionnelles des sentiers aborderont les enjeux principaux auxquels fait face le secteur, de la conservation à l'accessibilité, en passant par l'engagement communautaire, le tourisme et l'innovation.

« C'est un moment décisif pour les sentiers de notre pays », affirme Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. « Aussi fort que soit le réseau canadien de sentiers aujourd'hui, il n'est pas à l'abri des défis d'un monde en constante évolution. En rassemblant des leaders de partout au pays, le Sommet canadien sur les sentiers contribuera à la création d'un secteur national de sentiers fort et uni, qui assurera un avenir résilient pour les sentiers qui nous relient à la nature et les uns aux autres. »

Le thème du Sommet, « des sentiers pour un monde en changement » a pour but de susciter des idées audacieuses et des solutions pratiques pour permettre de façonner l'avenir des sentiers canadiens. Des présentations aborderont des sujets comme :

L'adaptation des infrastructures

L'aménagement pour la résilience climatique

L'avancement de l'inclusion

La promotion d'un mode de vie sain

Le renforcement des liens communautaires

L'objectif global de cet important rassemblement national est de trouver des moyens de garantir que le réseau canadien de sentiers reste durable, inclusif, résilient et essentiel pour les prochaines générations.

Outre les séances et les discussions structurées, les délégués et déléguées du Sommet auront la possibilité d'explorer Winnipeg et son unique mélange de nature, de paysages urbains et d'effervescence culturelle. Grâce à des excursions sur le terrain et des ateliers en plein air, les participants et participantes pourront découvrir les sentiers et les espaces en plein air les plus populaires du Manitoba.

L'inscription et l'appel aux présentations pour le Sommet canadien sur les senties 2026 sont actuellement ouverts à sommetcanadiensurlessentiers.ca. Les conférenciers et conférencières seront annoncés sous peu.

Des représentants et représentantes de Sentier Transcanadien sont disponibles pour des entrevues en anglais et en français. Les médias qui souhaitent assister au sommet peuvent communiquer leur intérêt à [email protected].

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sommet canadien sur les sentiers est organisé par Sentier Transcanadien, l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion.

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

