Coup d'envoi d'une initiative à l'échelle nationale : parcourir 30 000 kilomètres en 30 jours pour soutenir le Sentier Transcanadien, dès le 20 septembre.

OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - D'un océan aux deux autres, les Canadiens et Canadiennes sortiront sur leurs sentiers locaux pour soutenir une bonne cause.

Samedi le 20 septembre est la date officielle du lancement de la Grande rando canadienne, une initiative nationale qui met au défi les gens d'un bout à l'autre du pays à parcourir collectivement 30 000 kilomètres en 30 jours, tout en recueillant des fonds pour soutenir le développement de sentiers au Canada.

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages au monde. Il s'étend sur près de 30 000 kilomètres et traverse toutes les provinces et tous les territoires. Il relie les trois côtes du Canada et aide les gens de partout au pays à renouer avec la nature et les uns avec les autres.

La Grande rando canadienne encourage les gens de tout âge et toute habileté à passer du temps en nature, à bouger et à célébrer les grands espaces canadiens. Participer au défi permet non seulement de profiter des bienfaits de passer du temps sur le Sentier sur la santé physique et mentale, mais aussi de faire partie d'un effort national de montrer que les sentiers permettent d'avoir des communautés plus fortes et plus unies.

Comment ça marche

Du 20 septembre au 19 octobre , la Grande rando canadienne est ouverte aux personnes de tout niveau d'habileté et l'inscription est gratuite.

Les personnes qui veulent participer peuvent s'inscrire, créer une équipe, collecter des fonds et enregistrer leurs activités en ligne à l'adresse suivante : granderandocanadienne.ca.

Toutes les activités humaines (marche, course, vélo, kayak, canot, fauteuil roulant) comptent dans l'atteinte de l'objectif collectif de 30 000 kilomètres.

Les activités peuvent être enregistrées de partout au Canada .

. L'inscription et les dons resteront ouverts tout au long de la campagne.

« Le Sentier Transcanadien est un symbole de connexion. C'est un projet multigénérationnel et un effort réellement pancanadien qui relie plus de 900 communautés et unit la population canadienne d'un océan aux deux autres. », affirme Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. « La Grande rando canadienne est une invitation à se rassembler et à célébrer les paysages et les communautés qui rendent notre pays si unique. Tout le monde au Canada fait partie de cette aventure, et chaque kilomètre que nous enregistrons et chaque dollar que nous recueillons jouera un important rôle à garantir que ce joyau canadien emblématique reste fort pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

Les fonds recueillis pendant la Grande rando canadienne soutiendront directement les projets de sentier partout au Canada, que ce soit pour réparer des dommages, améliorer l'accessibilité, allonger des sentiers ou bien offrir des possibilités de formations aux bénévoles. Avant le lancement du 20 septembre, la campagne a déjà amassé plus de 30 000 $ et plus de 1 000 personnes se sont inscrites.

Athletic Brewing Company s'engage à donner 30 000 $

Athletic Brewing Compagny, un partenaire national du Sentier Transcanadien, soutient généreusement la Grande rando canadienne et faisant un don de 1 $ par kilomètre enregistré pendant la campagne, jusqu'à concurrence de 30 000 $. Défenseur de longue date des sentiers et de l'accès aux activités de plein air, Athletic Brewing a versé plus de 6,3 millions de dollars pour soutenir les sentiers et les espaces extérieurs dans le monde entier, dans le cadre de son initiative Two For The Trails. Cela comprend le soutien existant à La grande corvée, un programme de financement annuel offert par Sentier Transcanadien.

La Grande rando canadienne est également généreusement soutenue par Manuvie, un partenaire national du Sentier qui s'est engagé à aider les Canadiens et Canadiennes à vivre plus longtemps, mieux et en bonne santé grâce à leur Programme axé sur les effets.

Ressources

Pour en savoir plus et s'inscrire, visitez granderandocanadienne.ca.

Explorez la carte interactive du Sentier Transcanadien

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

