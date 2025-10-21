La Grande rando canadienne inspire 2 128 personnes à enregistrer plus de 94 000 kilomètres et à recueillir plus de 100 000 $ pour soutenir le réseau de sentiers canadiens

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - En seulement 30 jours, des gens de partout au Canada ont traversé collectivement le plus long sentier au monde, trois fois.

La Grande rando canadienne, un défi à l'échelle nationale organisé par Sentier Transcanadien, s'est terminée le 19 octobre après que plus de 2 000 personnes participantes aient passé un mois sur le Sentier à enregistrer leur activité physique et à recueillir des fonds pour soutenir les sentiers canadiens. Le décompte final de kilomètres est de 94 076, soit le triple de l'objectif initial de 30 000.

Du 20 septembre au 19 octobre, les personnes qui participaient à la Grande rando canadienne ont marché, pédalé, pagayé et roulé sur les sentiers partout au Canada, et ont enregistré leur progression à la main ou grâce à des applications sportives synchronisées. L'objectif initial était d'atteindre collectivement la longueur approximative du Sentier Transcanadien, soit 30 000 kilomètres, en 30 jours.

L'objectif a été atteint en un peu plus d'une semaine. Le 28 septembre, le huitième jour de la campagne, le total national a surpassé 30 000 kilomètres et a continué à augmenter.

« Nous sommes très heureux et sincèrement reconnaissants de la manière dont les gens de partout au pays ont relevé la Grande rando canadienne », affirme Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. « Des Canadiens et Canadiennes de tous les âges se sont unis pour célébrer leur passion commune des grands espaces, pour découvrir de nouveaux tronçons du Sentier et pour contribuer à son entretien continu. Cette incroyable réponse montre à quel point le Sentier est important pour ses communautés d'un océan aux deux autres. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont encouragé les autres ou qui ont fait un don. Vos contributions auront un effet durable. »

Plus de 100 000 $ recueillis

En plus d'enregistrer des kilomètres, les personnes qui ont participé à la Grande rando canadienne étaient invitées à recueillir des dons pour soutenir Sentier Transcanadien et sa mission de garder le réseau de sentiers canadiens sécuritaire, accessible et prospère.

Les fonds recueillis lors de cette initiative permettront d'entretenir, de réparer et d'améliorer les sentiers aux quatre coins du pays, en finançant des projets allant de la réparation des tronçons endommagés à l'amélioration de l'accessibilité et aux possibilités de formation pour les groupes de sentier locaux.

À compter du 21 octobre, les personnes qui ont participé ont recueilli près de 80 000 $. Ceci, s'ajoute à une contribution de 30 000 $ d'Athletic Brewing, un partenaire national du Sentier de Sentier Transcanadien, ce qui porte le montant total des fonds recueillis pendant la Grande rando canadienne à près de 110 000 $.

Athletic Brewing s'est engagé à donner 1 $ pour chaque kilomètre enregistré pendant la campagne, jusqu'à concurrence de 30 000 $. En atteignant 30 000 kilomètres en seulement huit jours, la campagne a reçu l'entièreté du don de 30 000 $.

En plus de Athletic Brewing, la Grande rando canadienne a été généreusement soutenue par Manuvie, le partenaire national des sentiers pour la santé de Sentier Transcanadien.

Même s'il n'est plus possible d'enregistrer des kilomètres, il est possible de faire des dons jusqu'au 16 novembre. Les dons peuvent être faits en ligne à granderandocanadienne.ca

Ressources

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

