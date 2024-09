La validation indépendante souligne l'excellence en matière de gouvernance et de normes opérationnelles de Sentier Transcanadien

OTTAWA, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Sentier Transcanadien rejoint d'autres organismes à but non lucratif canadiens de premier plan par l'obtention de l'accréditation dans le cadre du Programme de normes d'Imagine Canada.

Cette accréditation notable reconnaît l'engagement de Sentier Transcanadien à la responsabilité, la gouvernance, la transparence et aux meilleures pratiques. Imagine Canada, l'organisation de coordination pour le secteur caritatif et sans but lucratif, offre le seul programme d'accréditation national qui est destiné à tous les organismes de bienfaisance et à but non lucratif canadiens.

« Recevoir cette accréditation est très important pour nous en tant qu'organisation », dit Meghan Reddick, cheffe des communications et du marketing de Sentier Transcanadien. « Cela reflète notre dévouement inlassable à opérer avec les normes de responsabilité et de transparence les plus élevées. En tant qu'organisme de bienfaisance national, nous recevons un soutien incroyable de la part de nos donateurs, nos donatrices et nos partenaires, et cette accréditation démontre notre dévouement à ce que chaque don reçu se traduise en un impact significatif et positif. »

Afin de qualifier pour le Programme de normes d'Imagine Canada, les organismes de bienfaisance doivent faire preuve d'excellence dans les cinq champs d'activité fondamentaux suivants : la gouvernance du conseil d'administration, la responsabilité financière et la transparence, la collecte de fonds, la gestion du personnel et la participation des bénévoles. Pour obtenir cette accréditation, Sentier Transcanadien a complété un examen rigoureux et indépendant par les pairs des pratiques opérationnelles et de gouvernance.

« Le maintien de hauts standards en responsabilité, gouvernance et transparence est essentiel au succès d'un organisme à but non lucratif », dit Michael Lindsay, président sortant du conseil d'administration de Sentier Transcanadien. « Recevoir l'accréditation d'Imagine Canada est un testament de l'excellence des opérations de Sentier Transcanadien dans tous ces domaines. Cette réalisation remarquable démontre le travail acharné et l'engagement de nombreuses personnes à tous les niveaux de l'organisation. »

« Obtenir cette accréditation garantit à nos donateurs et nos donatrices qu'ils soutiennent une organisation qui s'astreint aux normes les plus élevées possibles », ajoute Jane Pepino, présidente du conseil d'administration de la Fondation du Sentier Transcanadien. « Nous nous engageons fermement à opérer de manière responsable et transparente, et la reconnaissance d'Imagine Canada vient valider cet engagement. Cette accréditation va aider à créer des possibilités d'atteindre de nouveaux sommets dans notre rôle de veiller sur le réseau de sentiers qui traverse le Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion.

En tant qu'organisation de sentiers nationale du Canada, les fonds collectés par Sentier Transcanadien servent à soutenir des projets sur les sentiers locaux de chaque province et territoire.

Ces initiatives vont de réparations mineures et d'efforts de nettoyage à des améliorations substantielles des sentiers et à l'atténuation des urgences climatiques. Au cours de l'exercice financier 2023-2024, Sentier Transcanadien a fourni plus de 5,3 millions de dollars de financement à plus de 500 groupes de sentiers.

Le réseau de sentiers pancanadien s'est avéré être une force vitale dans la stimulation de l'environnement, l'économie et le bien-être des résidents, des résidentes, des visiteurs et des visiteuses du Canada. Selon une étude de recherche publiée en septembre 2023, le Sentier Transcanadien génère un impact économique annuel de 23,1 milliards de dollars, tout en contribuant à des économies annuelles de 1,7 milliard de dollars en matière de soins de santé et de 82 millions de dollars en résilience environnementale.

Avec l'obtention de l'accréditation d'Imagine Canada, Sentier Transcanadien rejoint d'autres grands organismes à but non lucratif canadiens dont YMCA Canada, l'Association canadienne pour la santé mentale, Centraide, SickKids Foundation, Fonds mondial pour la nature, Banques alimentaires Canada et Habitat pour l'humanité Canada parmi beaucoup d'autres.

Ressources

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur le réseau national de sentiers du Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

À propos d'Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national bilingue dont la cause est les organismes de bienfaisance du Canada. Par le biais d'actions de sensibilisation, de recherche et d'entreprises sociales, Imagine Canada aide à renforcer les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif et les entrepreneurs sociaux afin qu'ils puissent mieux remplir leurs missions. Sa vision est celle d'un Canada fort où les organismes de bienfaisance travaillent ensemble aux côtés des entreprises et du gouvernement pour construire des communautés résilientes et dynamiques.

SOURCE Sentier Transcanadien

Contact médiatique : Justin Fauteux, Gestionnaire, Médias et relations publiques, [email protected]