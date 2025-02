VANCOUVER, BC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Au cours des six mois avant et pendant les Jeux, la sensibilisation au sujet des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, s'est étendue à l'échelle de la Colombie-Britannique (C.-B.) et du Canada. En outre, la compréhension et l'empathie envers les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants se sont maintenues à 90 % et plus et ont augmenté au cours de la même période à certains égards, en particulier dans la province hôte de la C.-B.

Des sondages réalisés avant et après les Jeux par le comité d'organisation des Jeux ont montré que les trois quarts des Canadiennes et des Canadiens étaient au courant des Jeux (74 % en septembre 2024 et 76 % en février 2025) et que la sensibilisation au sujet des Jeux, en C.-B. particulièrement, avait augmenté considérablement de 79 % en septembre 2024 à 87 % après les Jeux.

Parallèlement, la sensibilisation de la population canadienne au sujet de l'emplacement des Jeux (Vancouver et Whistler) a doublé (de 26 % à 52 %) et elle a presque doublé en C.-B. (de 46 % à 79 %) entre la période avant les Jeux et la période après les Jeux. Au cours des six derniers mois avant les Jeux, on a organisé une vaste campagne interactive intitulée JE SUIS, une importante couverture médiatique, de la diffusion sur les médias sociaux, de la publicité numérique et l'activation par 40+ partenaires des Jeux. Grâce aux diffuseurs partenaires CTV et TSN, les Canadiennes et les Canadiens ont pu profiter des Jeux et d'une centaine d'heures de contenu original de diffusion et de diffusion en continu, dont 4,5 heures de cérémonies, 85 heures d'épreuves sportives et de 9 épisodes d'une heure de l'Invictus Games Daily Show (émission quotidienne des Jeux Invictus).

Dans le cadre du sondage, on a également demandé aux répondantes et aux répondants leurs opinions précises à l'égard des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants, ce qui a permis de montrer des résultats positifs mesurables, en particulier en C.-B. :

l' impression positive générale des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants a augmenté de 6 % (et est passée de 80 % à 86 %) en C.-B. et est restée la même (84 %) dans l'ensemble du Canada .

générale des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants a augmenté de 6 % (et est passée de 80 % à 86 %) en C.-B. et est restée la même (84 %) dans l'ensemble du . la meilleure compréhension des sacrifices faits par les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants a augmenté de 8 % (et est passée de 71 % à 79 %) en C.-B. et est restée la même (78 %) dans l'ensemble du Canada .

faits par les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants a augmenté de 8 % (et est passée de 71 % à 79 %) en C.-B. et est restée la même (78 %) dans l'ensemble du . l'empathie à l'égard des défis auxquels font face les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants, sondée en septembre 2024 à un taux remarquable de 93 % en C.-B. et de 91 % dans l'ensemble du Canada , est restée stable dans le sondage de février 2025, ce qui reflète un environnement constamment très favorable à l'organisation des Jeux.

« L'un de nos objectifs principaux était de présenter les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 à la population de l'ensemble Canada, et en particulier à celle de la Colombie-Britannique, et nous nous réjouissons de constater une sensibilisation accrue », a déclaré Scott Moore, chef de la direction des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. « L'autre objectif était de renforcer l'empathie nationale déjà élevée à l'égard des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants ainsi que de rehausser davantage la perception du public à l'égard des personnes qui ont servi ou qui continuent de servir de façon altruiste notre pays. Ces résultats indiquent que nous avons atteint cet objectif et relevé la barre en Colombie-Britannique, ce qui, nous l'espérons, constituera un héritage durable. »

L'organisation des Jeux et ses partenaires des Jeux ont souligné les sacrifices, les défis et les récits personnels des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants des Forces armées canadiennes et des compétitrices et compétiteurs du monde entier dans la période avant et pendant les Jeux, y compris à l'aide d'une série de vidéos Équipe Canada!, de nombreuses entrevues avec les médias et d'une grande visibilité sur le site invictusgames2025.ca ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes publicitaires des Jeux.

Au sujet des sondages

Ces résultats proviennent de sondages réalisés du 10 au 13 septembre 2024 et du 19 au 21 février 2025 par les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 auprès d'échantillons représentatifs en ligne de, respectivement, 1 525 et 1 500 Canadiennes et Canadiens qui sont membres du Forum Angus Reid. Les sondages ont été réalisés en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui s'est déroulée du 8 au 16 février 2025, a réuni 534 compétitrices et compétiteurs en provenance de 23 nations qui ont participé à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux ont inspiré le rétablissement, ont soutenu la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et ont suscité une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 ont eu lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter invictusgames2025.ca/media-hub/.

