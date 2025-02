VANCOUVER, BC , le 27 févr. 2025 /CNW/ - Après la remise des dernières médailles et le retour à domicile des 534 compétitrices et compétiteurs, on continue de mettre en œuvre une série d'initiatives pertinentes qui visent à aider les anciennes combattantes et les anciens combattants, les sports adaptés ainsi que les communautés locales afin de contribuer au legs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing.

Voici quelques-uns des principaux legs destinés à favoriser à long terme la portée des Jeux :

Un fonds sans précédent de 5 millions de dollars en faveur de la réadaptation des anciennes combattantes et des anciens combattants en Colombie-Britannique, au Canada et à l'étranger avant, pendant, et après les Jeux.

et à l'étranger avant, pendant, et après les Jeux. Un investissement important en équipement sportif adapté pour les organismes locaux et les infrastructures sportives, y compris le don du revêtement de sol du terrain de basketball principal.

Un groupe compétent de bénévoles pour reconstituer le bassin de bénévoles que la pandémie avait réduit.

Des officielles et des officiels de sport qui ont récemment reçu une formation.

Une initiative unique de transfert des connaissances pour aider les comités d'organisation des futurs Jeux Invictus.

Des structures I AM ( JE SUIS ) installées de façon permanente en guise de legs à Whistler.

« Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 représentaient plus qu'une compétition, c'était l'occasion d'apporter des changements durables. Le legs des Jeux, que ce soit en matière d'équipement sportif adapté, d'initiatives en faveur du rétablissement et du bien-être des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants blessés ou malades, et bien plus encore, profite assurément aujourd'hui et pendant les années à venir. Nous tirons une immense fierté de la tenue de cet événement qui a mis à l'honneur la résilience, l'inclusion et le sens de la communauté, en plus de léguer des programmes et des ressources remarquables qui aideront et inspireront les générations futures »,a déclaré Scott Moore, chef de la direction des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Pendant neuf jours inspirants, 534 compétitrices et compétiteurs - des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants blessés ou malades provenant de 23 nations - ont participé à des sports adaptés, dont des sports d'hiver présentés pour la première fois de toute l'histoire des Jeux Invictus, et ont fait preuve de force, de détermination et de camaraderie. Organisés sur les territoires traditionnels des nations Squamish, Lil'wat, Tsleil-Waututh et Musqueam, les Jeux ont célébré la force, le rétablissement et l'inclusion.

Faits marquants du legs (consulter le document d'information ci-dessous pour obtenir plus de détails) :

Réadaptation et autres programmes

Une contribution de 5 millions de dollars à la Fondation Les Fleurons glorieux et à la Fondation des Jeux Invictus : Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 ont généré 5 millions de dollars à mettre au profit de la réadaptation et d'autres programmes destinés aux militaires, aux anciennes combattantes et aux anciens combattants blessés ou malades, du C.-B., du Canada et d'ailleurs. La gestion des fonds au Canada relèvera de la Fondation Les Fleurons glorieux, qui est la fondation militaire canadienne pour les militaires ainsi que partenaire fondateur des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. Les programmes de rétablissement sportif de la Fondation des Jeux Invictus assureront la gestion des retombées internationales.

Équipement sportif

Équipement de sport adapté :

Du nouvel équipement et les infrastructures de sports d'hiver adaptés demeurent désormais dans la communauté grâce à une subvention de 368 000 $ accordée par la Fondation Whistler Blackcomb en vertu du programme Founders Pass.

Un large éventail de nouvel équipement de sport adapté reste désormais auprès d'organismes locaux de sport partout dans la province - des fauteuils roulants de sport aux skis sur luge, en passant par l'équipement de volleyball assis, l'équipement de curling en fauteuil roulant et des machines d'aviron en salle - grâce à une subvention collective de 750 000 $ provenant de viaSport et des Community Gaming Grants appuyés par la Province de la Colombie-Britannique.

Don du revêtement de sol du terrain de basketball principal : Le revêtement de sol du terrain de basketball principal du Vancouver Convention Center West, qui a accueilli les épreuves d'aviron en salle, de basketball en fauteuil roulant, de rugby en fauteuil roulant ainsi que de volleyball assis, provenait d'un don généreux des Panthers de la Floride et profitera dorénavant à la communauté, puisque Canadian Tire et son organisme de bienfaisance Bon départ l'ont offert à la nation Tsleil-Waututh.

Connaissances et entraînement

Symposium sur l'emploi des vétérans : Un symposium sur l'emploi des vétérans, auquel ont assisté plus de 200 personnes et soutenu par la Banque Scotia, Boeing et le gouvernement du Canada, a eu lieu pendant les Jeux, mettant en évidence la nécessité de soutenir l'emploi après le service.

Partenariat avec la Vancouver Film School : Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 ont collaboré étroitement avec la Vancouver Film School, une école de cinéma de premier plan en enseignement créatif, pour élaborer le contenu de la présentation sportive et fournir au corps étudiant une expérience et des connaissances pratiques de couverture d'événement international.

Programme scolaire : Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 ont élaboré un programme en ligne bilingue conçu pour promouvoir l'esprit Invictus dans les écoles du Canada, qui pourront continuer d'y accéder sur le site Web de la Fondation des Jeux Invictus.

Médailles et savoir culturel : On a organisé 167 cérémonies de remise de médailles, que l'on a présentées dans des boîtes de bois cintré salish, fabriquées à la main par des étudiantes et des étudiants de Squamish Nation Nexw7áýstwaý Training & Trades Centre en partenariat avec Spirits Works LTD. Chaque boîte a pris plus de 30 heures de travail, ce qui a permis aux étudiantes et aux étudiants d'acquérir de précieuses compétences en menuiserie tout en les plongeant dans des pratiques culturelles traditionnelles.

Transfert de connaissances sur l'organisation des Jeux : Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, en collaboration avec la Fondation des Jeux Invictus, mettront en place une trousse de connaissances clés en main sur les Jeux afin de mieux outiller les comités d'organisation des Jeux Invictus. Il s'agit d'une première dans l'histoire des Jeux Invictus. La trousse de connaissances détaillée comprend les processus d'inscription, les cadres de planification, des modèles, les apprentissages, diverses perspectives ainsi que les pratiques exemplaires en vue d'améliorer les prochains Jeux.

Formation et expérience des bénévoles : Plus de 1 900 bénévoles ont aidé à l'organisation des Jeux et ont reçu une formation dans des domaines fonctionnels comme le transport, les relations publiques, l'exploitation, l'assistance médicale, l'arbitrage sportif, le protocole, etc. La grande majorité des bénévoles a accepté de transmettre ses coordonnées à viaSport, qui pourrait ainsi solliciter ces bénévoles pour de futurs événements sportifs.

Formation pour les officielles et les officiels de sports : Plus de 400 officielles et officiels de tous les sports ont suivi une formation spécialisée en notation, arbitrage, etc. afin d'assurer le bon déroulement des onze compétitions sportives organisées pendant les Jeux.

Besoins communautaires

Dons de meubles et de mobilier :

Tous les meubles d'extérieur utilisés pendant les Jeux, généreusement offerts par Canadian Tire, ont été donnés à Honour Ranch , un organisme sans but lucratif qui appuie les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants.

, un organisme sans but lucratif qui appuie les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants. Les meubles utilisés sur le plateau de l'émission The Daily Show , diffusée quotidiennement en direct sur TSN, iront à Whole Way House (en anglais), un organisme de bienfaisance qui offre des programmes communautaires pour aider les communautés ainsi que les anciennes combattantes et les anciens combattants vulnérables.

, diffusée quotidiennement en direct sur TSN, iront à Whole Way House (en anglais), un organisme de bienfaisance qui offre des programmes communautaires pour aider les communautés ainsi que les anciennes combattantes et les anciens combattants vulnérables. Les meubles profiteront aux anciennes combattantes et aux anciens combattants qui quittent le centre Whole Way House pour s'installer dans leur propre résidence. Les fournitures et le mobilier qui ont servi au Whistler Conference Centre ont été donnés au centre de services communautaires Re-Build-It de Whistler Community Services afin de contribuer à l'économie circulaire de Whistler et à la réduction des déchets.

Dons de produits alimentaires : Les surplus de collations et de fruits frais fourni par Save On Foods ont été donnés à plusieurs organismes de bienfaisance de Vancouver, notamment la société CityReach Care Society, la résidence Kitsilano Neighbourhood House (en anglais) et la fondation Food Stash Foundation, en plus de la société Whistler Community Services Society (en anglais) à Whistler. Ces organismes s'efforcent tous de prévenir le gaspillage alimentaire et distribuent les surplus de nourriture aux personnes qui en ont le plus besoin.

Un legs d'inspiration et de fierté

Structures permanentes I AM (JE SUIS) des dix structures géantes I AM sont proposés de resteront à Whistler : l'une qui est située à l'entrée de la ville, à côté du grand inukshuk en pierre, et l'autre qui se trouve à la station intermédiaire de Whistler Mountain. Ces deux structures symboliseront à jamais la résilience et l'inspiration.

Les activités de fin des Jeux se poursuivront pendant les deux prochains mois, notamment la remise d'autres legs et la publication d'un rapport sur l'incidence économique. Un rapport financier final sur le budget de 62,5 millions de dollars des Jeux, que l'on estime équilibré, sera présenté au cours de la dernière réunion du conseil d'administration, qui aura lieu le 24 avril.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui s'est déroulée du 8 au 16 février 2025, a réuni 534 compétitrices et compétiteurs en provenance de 23 nations qui ont participé à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux ont inspiré le rétablissement, ont soutenu la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et ont suscité une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 ont eu lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter invictusgames2025.ca/media-hub/.

Fiche d'information sur l'héritage

Équipement de sport adapté

Subvention de la Fondation Whistler Blackcomb :

Programme de sports adaptés de Whistler :

2 rouleaux de tapis d'accès (Mobi-mat), 5 skis de fond sur luge, 3 paires de biski alpin, 3 monoskis alpins, 4 systèmes de casque d'écoute sans fil, 20 paires de poignées mains sur commmandes.

Club de ski nordique de Whistler :

8 supports à skis nordiques, 4 porte-skis nordiques de voyage, 40 planches en V, 4 tentes de 10 sur 10.

Sea to Sky Nordics :

3 carabines de biathlon EcoAim à configuration régulière, 1 carabine de biathlon EcoAim pour personnes malvoyantes.

Héritage sportif à Whistler :

Centre de glisse de Whistler :

Pavage de la rampe à la station de départ « Maple Leaf » et revue de l'ingénierie structurelle, pavage de zones supplémentaires réservées au public, nouvelle tente à armature de 40 sur 50 avec murs, 5 skeletons Bromley RX.

Parc olympique de Whistler :

Pavage de la nouvelle zone réservée au public et de la voie de circulation près du Biathlon Technical Building, 20 matelas pour le champ de tir de biathlon.

Équipement de sport adapté subventionné par ViaSport de la Colombie-Britannique :

Du nouvel équipement de sport adapté reste désormais auprès d'organismes locaux de sport - des fauteuils roulants de sport, des skis sur luge, de l'équipement de volleyball assis, de l'équipement de curling en fauteuil roulant, des machines d'aviron en salle, etc. - grâce à une subvention collective de 750 000 $ offerte par viaSport ainsi qu'aux subventions communautaires pour les jeux offertes par la province de Colombie-Britannique.

Réadaptation

Fondation Les Fleurons glorieux :

Fondation des Jeux Invictus :

Besoins communautaires

Dons de meubles :

Des meubles d'extérieur de Canadian Tire - dont environ 25 canapés, plus de 15 chaises, plus de 15 foyers au propane et de nombreuses chaufferettes au propane - ont été donnés à Honour Ranch, un organisme sans but lucratif qui aide les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants : https://www.honourhouse.ca/about-honour-ranch/ (en anglais).

Les meubles donnés au centre Re-Build-It de Whistler comprennent des panneaux de signalisation, des sacs, des classeurs et des articles d'ameublement.

Le Centre de glisse de Whistler et le Parc olympique de Whistler ont profité de meubles variés et de fournitures excédentaires, y compris des étagères, des trousses pour les sites et des panneaux de signalisation qui pourront être utilisés pour d'autres événements.

Fournitures pour les événements :

La Lil'wat Rodeo Society a reçu des cloches à vache portant la marque des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 ainsi que des matelas Access Trax qui seront utilisés à l'occasion du prochain rodéo, qui a lieu en mai.

Connaissances et entraînement

Vancouver Film School :

Formation pour les officielles et les officiels de sports :

Plus de 400 officiels sportifs ont reçu une formation spécialisée en notation, arbitrage, etc.

Cela comprend les officielles et les officiels de volleyball assis qui ont participé à un camp d'entraînement, rendu possible grâce à viaSport. Ces personnes nouvelles formées joueront un rôle crucial dans le développement continu du programme de volleyball assis partout en Colombie-Britannique.

400 officielles et officiels de tous les sports ont suivi une formation spécialisée en notation, arbitrage, etc.

