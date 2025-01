Note de la rédaction : Il est possible de télécharger ICI du matériel d'appui, y compris une série d'images et une vidéo de lancement. Pour obtenir de plus amples détails sur la séance de photos pour les médias et les entrevues individuelles qui auront lieu aujourd'hui entre 10 h 30 et 11 h (HP), veuillez communiquer avec l'équipe de communication (dont les coordonnées se trouvent à la fin du présent communiqué).

VANCOUVER, BC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - À dix jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, les médailles des Jeux célèbrent l'accomplissement, la résilience, la détermination et l'esprit Invictus invaincu par le pouvoir de guérison du sport. Les médailles, appuyées par Teck, seront remises tout au long des neuf jours d'épreuves sportives qui changeront la vie de militaires, d'anciennes combattantes et d'anciens combattants blessés ou malades de 23 nations.

Les médailles s'inspirent des éléments uniques de l'identité visuelle des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, conçue par quatre artistes des Quatre Premières Nations hôtes : Levi Nelson (nation Lil'wat), Mack Paul (nation Musqueam), Ray Natraoro (nation Squamish) et Olivia George (nation Tsleil-Waututh). L'artiste contemporain Levi Nelson (nation Lil'wat) qui a conçu les médailles affirme « J'espère que le legs de ces Jeux d'hiver sera que les gens se souviendront de la beauté non seulement de ce que signifie que de se rassembler et de guérir, mais aussi de la beauté de l'endroit où nous vivons, parce que c'est vraiment magique. Je pense que les médailles en témoignent un peu. Nous avons toutes et tous un lien profond de par les battements de notre cœur, et c'est que qui fait que nous formons un seul peuple dans cet univers. Il y a une raison pour laquelle nous sommes toutes et tous ici en ce moment précis, et c'est beaucoup plus grand que nous. »

Ces médailles exceptionnelles - 462 d'or, d'argent et de bronze - seront remises à l'occasion de 167 cérémonies tout au long des Jeux afin de célébrer les réalisations de chaque compétitrice ou compétiteur devant sa famille, ses proches, ses camarades de compétition et ses adeptes.

« Nos Jeux Invictus sont une célébration de l'esprit humain, et nous remercions les artistes des Quatre Premières Nations hôtes d'avoir donné vie à cette célébration », Prince Harry, duc de Sussex, fondateur et parrain de la Invictus Games Foundation. « Les médailles de cette année représentent l'unité, le courage et la victoire. Nous nous réunissons en tant que communauté mondiale pour rendre hommage à la force extraordinaire, à la résilience et à la brillance de nos compétitrices et compétiteurs et de leurs familles pour tout ce qu'elles et ils ont surmonté et pour ce qu'elles et ils sont devenus aujourd'hui. Pour beaucoup, se rendre à la ligne de départ constitue la victoire, et je suis immensément fier de chacune et de chacun d'entre eux. »

« Aujourd'hui, nous vivons un moment de fierté et d'honneur immense, car nous dévoilons les médailles des Jeux. Plus que des symboles de réussite, elles représentent la résilience, le courage et l'esprit inébranlable de toutes nos compétitrices et de tous nos compétiteurs. Chaque personne médaillée aura une histoire de triomphe qui prouve que la force réside à la fois dans la victoire et dans le parcours de guérison en soi », indique Scott Moore, chef de la direction des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

« Nous sommes fiers d'appuyer le programme de médailles des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 afin de célébrer et d'honorer les compétitrices et les compétiteurs inspirants qui font preuve d'une force et d'une résilience extraordinaires », affirme Jonathan Price, chef de la direction de Teck. « Ces Jeux incarnent les valeurs communes de Teck - favoriser l'inclusion, édifier une communauté et viser l'excellence. Félicitations à toutes les compétitrices et tous les compétiteurs remarquables. »

« Gagner des médailles aux Jeux Invictus, quelle que soit la couleur, ce n'était pas seulement parce que j'étais le meilleur - c'était un symbole de la détermination, de la force et du pouvoir de ne jamais abandonner », explique Patrick Lévis, membre d'Équipe Canada aux Jeux Invictus de La Haye 2020, qui a remporté six médailles : course en fauteuil roulant (or sur 1 500, 400, 200 et 100 m) et aviron en salle (argent à l'épreuve d'endurance de 4 minutes, bronze à l'épreuve de sprint de 1 minute). « Chaque épreuve à laquelle j'ai participé a représenté un pas en avant dans mon parcours de rétablissement, car j'ai redécouvert la joie du sport et ma résilience à relever chaque défi en faisant de mon mieux. »

Médailles

La médaille réunit plusieurs symboles salish du littoral, notamment une pagaie de guerre, la moitié de l'œil ancestral (l'œil du Créateur), le triangle, la vague, la montagne et la vallée que l'on voit souvent sur les couvertures traditionnelles, le tout pour représenter la terre, l'air, le ciel et l'eau. Le bord extérieur de la médaille évoque une corde de cèdre tressée, qui représente l'unité, la continuité et la force. Des éléments de l'identité visuelle ont également été tissés dans un motif jacquard sur le ruban de la médaille, dans la couleur jaune caractéristique de la marque.

Pochettes de présentation des médailles

Chaque médaille est accompagnée d'une pochette de transport en laine tricotée ou crochetée à la main, unique en son genre, fabriquée par des artistes de fibres de toutes les communautés des Quatre Premières Nations hôtes. Chaque pochette est unique, le design provenant de la nation de l'artiste et de son interprétation de la palette de couleurs noire et jaune caractéristique des Jeux Invictus. Dans la tradition Musqueam, des pochettes sont épinglées aux personnes qui apportent leur aide lors d'occasions spéciales et d'événements cérémoniels, afin de recevoir des pièces de monnaie et des petits cadeaux en guise de remerciement et de reconnaissance de leur contribution.

Boîtes de présentation des médailles

En Colombie-Britannique, les peuples des Premières Nations utilisaient des contenants traditionnels uniques et magnifiquement ornés pour conserver leurs biens les plus précieux, ce qui leur a valu le nom de « boîtes de bois cintré ». Les médailles seront transportées et présentées dans des boîtes de bois cintré salish, fabriquées à la main par des étudiantes et des étudiants de TTC & Spirit Works LTD en partenariat avec le Squamish Nation Nexw7áýstwaý Training & Trades Centre à North Vancouver.

Chaque boîte est entièrement fabriquée localement par des membres des Premières Nations, à l'aide de matériaux et de méthodes traditionnels transmis par des gardiennes et des gardiens de la culture autochtone reconnus. Chaque boîte est de construction unique et son corps est fabriqué à partir d'une seule pièce de cèdre de la côte Ouest. Quatre morceaux de coquille d'ormeau incrustés ornent le bord extérieur du couvercle, pour représenter les Quatre Premières Nations hôtes. Chaque boîte a nécessité plus de 30 heures de travail, ce qui a permis aux étudiantes et aux étudiants d'acquérir de précieuses compétences en menuiserie tout en les plongeant dans des pratiques culturelles traditionnelles.

Cérémonies de remise des médailles

Les médailles seront remises par des personnes invitées d'honneur, notamment des dignitaires des 23 nations et de la Fondation des Jeux Invictus ainsi que par des personnes représentantes des partenaires. Des bénévoles des Forces armées canadiennes et des Quatre Premières Nations hôtes appuieront également les cérémonies de remise des médailles. Les médailles sont remises à chaque épreuve sportive sur un podium plat, au son de l'hymne de la cérémonie des médailles des Jeux Invictus. Les personnes médaillées portent généralement l'uniforme coloré de leur équipe et nombre d'entre elles choisissent de porter ou d'arborer le drapeau de leur pays à l'occasion de cette célébration chargée d'émotion.

Il reste encore un nombre limité de billets pour certaines épreuves sportives ainsi que pour les cérémonies d'ouverture et de clôture : jeuxinvictus2025.ca .

PROGRAMME DES MÉDAILLES DES JEUX INVICTUS DE VANCOUVER WHISTLER 2025 : FAITS IMPORTANTS

Médailles :

On remettra 462 médailles à l'occasion de 167 cérémonies pendant les neuf jours d'épreuves sportives qui changeront des vies.

Chaque médaille des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 pèse 250 g, mesure 100 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur.

Levi Nelson , de la nation Lil'wat, a dirigé la conception des médailles et est l'un des quatre artistes qui ont créé l'identité visuelle épatante des Jeux, avec Mack Paul (nation Musqueam), Ray Natraoro (nation Squamish ) et Olivia George (nation Tsleil-Waututh).

La médaille réunit plusieurs symboles salish du littoral, notamment une pagaie de guerre, la moitié de l'œil ancestral (l'œil du Créateur), le triangle, la vague, la montagne et la vallée que l'on voit souvent sur les couvertures traditionnelles, le tout pour représenter la terre, l'air, le ciel et l'eau.

Le bord extérieur de la médaille évoque une corde de cèdre tressée, qui représente l'unité, la continuité et la force.

Des éléments de l'identité visuelle ont également été tissés dans un motif jacquard sur le ruban jaune caractéristique de la médaille.

Les médailles sont en zinc et sont plaquées or, argent ou bronze.

Boîtes de bois cintré de présentation :

En Colombie-Britannique, les peuples des Premières Nations rangent souvent leur biens les plus précieux dans des contenants uniques et magnifiquement ornés, que l'on appelle communément « boîtes de bois cintré ».

Pour honorer cette tradition des Premières Nations, les médailles seront transportées et présentées dans une boîte de bois cintré pendant les cérémonies de remise des médailles des Jeux.

Le corps de la boîte est fabriqué d'un seul morceau de cèdre de la côte Ouest, à l'aide de matériaux et de méthodes traditionnels transmis par des gardiennes et des gardiens de la culture autochtone reconnus. Son parfum distinct de cèdre provient du bois intentionnellement brut qui se trouve à l'intérieur.

Pour le peuple Salish du littoral, le cèdre est l'une des plantes sacrées, que l'on appelle souvent « l'arbre de vie », et constitue un puissant symbole de protection, de guérison et de continuité culturelle.

Quatre morceaux de coquille d'ormeau incrustés ornent le bord extérieur du couvercle, pour représenter les Quatre Premières Nations hôtes.

On a créé les boîtes en bois cintré en partenariat avec le Squamish Nation Nexw7áýstwaý Training & Trades Centre, ses étudiantes, ses étudiants et Spirit Works Limited à North Vancouver.

Chaque boîte a nécessité environ 30 heures de travail, soit un total de 1 500 heures pour la collection de 50 boîtes, ce qui a permis aux étudiantes et étudiants d'acquérir de précieuses compétences en menuiserie et de s'immerger dans des pratiques culturelles traditionnelles.

Pochettes de présentation des médailles :

Dans la tradition Musqueam, des pochettes sont épinglées aux personnes qui apportent leur aide lors d'occasions spéciales et d'événements cérémoniels, afin de recevoir des pièces de monnaie et des petits cadeaux en guise de remerciement et de reconnaissance de leur contribution.

Six artistes des Quatre Premières Nations hôtes ont tricoté à la main les pochettes des médailles : Lucy Wallace (Lil'Wat), Melissa Henry ( Squamish ), Marie Joseph ( Squamish ), Alice Stogan (Musqueam), Josephine Grant (Musqueam) et Doreen Parnell (Tseil-Waututh).

Elles ont conçu 462 pochettes de médailles pour le programme de médailles.

Les sacs sont en pure laine et ont été tricotés ou crochetés, en fonction des compétences et des préférences des artistes.

Chaque pochette est unique à l'artiste et à la nation, le seul critère ayant été d'utiliser les couleurs noires et jaunes caractéristiques.

Une petite pagaie en cèdre incrustée d'ormeau est fixée à chaque pochette en guise d'amulette.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira 530+ compétitrices et compétiteurs en provenance de 23 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 se dérouleront sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter invictusgames2025.ca/fr/centre-des-medias/ pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

