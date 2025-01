VANCOUVER, BC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - À huit jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, la liste des talents s'est enrichie de Chris Martin, chanteur du groupe multi-platine et lauréat de Prix Grammy Coldplay. Avec plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, sept Prix Grammy et d'innombrables autres récompenses, Chris Martin est l'un des artistes les plus influents de sa génération. Sa musique a inspiré des millions de personnes dans le monde entier. Sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture promet de célébrer l'espoir, la résilience, le courage et l'esprit Invictus invaincu au cœur même des Jeux.

En 2014, Chris Martin a composé l'hymne Invictus en s'inspirant du texte original du poème Invictus de William Ernest Henley, écrit en 1875. C'est aux Jeux Invictus de Londres 2014 que trois soldats en service ont interprété l'hymne pour la première fois. Il sert depuis de trame sonore aux cérémonies de remise des médailles de tous les Jeux Invictus.

Chris Martin se joint à la liste de talents déjà annoncée comprenant la superstar de la pop Katy Perry, Noah Kahan, nommé aux GRAMMY, l'icône canadienne Nelly Furtado et la sensation québécoise Roxane Bruneau. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 8 février, à compter de 13 h, à BC Place. D'autres billets pour ce spectaculaire événement de lancement ont été mis en vente aujourd'hui à partir 40,37 $ (59,37 $ avec les frais), prix qui saura certainement plaire aux familles. Les billets sont en vente sur invictusgames2025.ca/fr/information-sur-la-billetterie/.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 sont présentés par ATCO et Boeing.

À propos de Chris Martin

Chris Martin est un musicien, auteur-compositeur-interprète, producteur de disques et philanthrope anglais. On le connaît surtout comme cofondateur et chanteur du groupe rock britannique Coldplay. Coldplay s'est formé à la fin de l'année 1997 et est devenu l'un des groupes les plus populaires au monde. Il a vendu plus de 100 millions d'exemplaires de ses dix albums studio, qui ont engendré une série de succès comme Yellow, Clocks, Fix You, Paradise, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars, Hymn For The Weekend, Something Just Like This et My Universe. Le groupe a également rempli ses vitrines à trophées avec presque toutes les récompenses musicales majeures (dont sept Prix Grammys et neuf Prix BRITs).

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 compétitrices et compétiteurs en provenance de 23 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 se dérouleront sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter invictusgames2025.ca/fr/centre-des-medias/pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

