Semaine québécoise des marchés publics - Québec octroie 450 000 $ pour renforcer le soutien aux marchés de proximité et à l'achat local

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - En marge de la semaine québécoise des marchés publics, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce un soutien financier de 450 000 $ à l'Association des marchés publics du Québec (AMPQ) afin d'appuyer sa mission visant à accompagner et à promouvoir les marchés publics.

Cet appui du gouvernement du Québec contribuera à développer encore davantage ces lieux d'achat, qui favorisent une plus grande proximité entre les producteurs et les consommateurs tout en structurant l'offre alimentaire locale dans toutes les régions du Québec.

La Semaine québécoise des marchés publics est l'occasion de rappeler l'importance de l'achat local. En faisant connaître et en rendant accessibles les produits d'ici aux consommateurs québécois, ces marchés contribuent à l'économie de l'ensemble de nos régions en plus de réduire l'impact environnemental lié au transport des aliments.

Les Québécois sont invités à visiter en grand nombre leur marché public. Lieu de vente et de découvertes, il permet de centraliser les activités de production et de transformation de producteurs et d'artisans locaux d'une même région.

« Les marchés publics sont une vitrine exceptionnelle qui met en valeur les excellents produits du Québec, qu'ils soient frais ou transformés. Notre gouvernement est fier d'accompagner les marchés, tant dans leur processus de démarrage que dans leur consolidation. J'encourage les Québécoises et les Québécois à les visiter et à faire connaissance avec les producteurs locaux. Un arrêt dans un marché public constitue une expérience gourmande et une habitude qui s'inscrit en droite ligne avec notre volonté d'accroître notre autonomie alimentaire, et ce, de façon durable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'Association des marchés publics du Québec est heureuse que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation se soit engagé sur trois ans à favoriser le développement et la promotion des marchés publics. L'AMPQ est le deuxième plus grand réseau au Canada avec plus de 150 marchés publics. Cela positionne le Québec comme chef de file de ce secteur. Les consommateurs, dont les habitudes alimentaires et les modes d'approvisionnement changent, expriment le besoin d'avoir accès à une offre alimentaire saine, locale et durable, mais aussi d'être en contact avec ceux qui produisent leurs aliments. Une proximité qui leur permet d'ailleurs de prendre de plus en plus conscience de l'abordabilité des aliments de qualité produits au Québec. Voir autant de villes et villages offrir à leurs citoyens ce service rend particulièrement fière l'AMPQ, car ceci confirme l'importance de la contribution des marchés publics à l'accroissement et à l'émergence d'une production et d'une transformation bioalimentaires locales et, conséquemment, à la vitalité des communautés et de leur autonomie alimentaire. »

Jean-Nick Trudel, directeur général de l'Association des marchés publics du Québec

La 15 e Semaine québécoise des marchés publics est une initiative de l'AMPQ visant à mettre en valeur les marchés publics comme lieux privilégiés d'approvisionnement en produits de proximité. Ses partenaires de réalisation sont l'Union des producteurs agricoles, Sollio Groupe Coopératif et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

L'an dernier, 2 500 entreprises et 161 marchés publics ont accueilli quelque 28 millions de visiteurs.

Au total, 1 052 producteurs agricoles confirment utiliser les marchés publics comme lieu de vente.

L'incidence économique des marchés publics avoisine les 145 millions de dollars et crée l'équivalent de 1 092 emplois par année.

Fondée en 2005, l'AMPQ joue un rôle central dans l'accompagnement, la promotion et le développement des marchés publics du Québec. Elle est un partenaire privilégié du MAPAQ depuis 2007 afin de veiller au développement de ce secteur.

