Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés - Un personnel dédié au bien-être des élèves!

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés se déroule jusqu'au 11 avril prochain. La Fédération des centres de services scolaires du Québec tient à exprimer toute sa reconnaissance envers ce personnel passionné qui fait partie intégrante de la réussite des jeunes. Par leurs interventions pédagogiques adaptées, il favorise l'épanouissement des élèves ayant des besoins particuliers et soutient leur développement personnel.

« Les éducatrices et les éducateurs spécialisés jouent un rôle clé dans la création de milieux d'apprentissage inclusifs et accueillants. Faire rayonner la diversité de leur expertise est essentiel, car leur accompagnement agit comme un véritable levier à l'intégration sociale et au développement de l'autonomie des jeunes. Je salue leur engagement, leur bienveillance et leur dévouement qui constituent des piliers indispensables à la réussite éducative de tous les élèves », déclare M. Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

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