Semaine québécoise de la garde scolaire - Un rôle clé dans la réussite et l'épanouissement des élèves!

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Fière partenaire de la Semaine québécoise de la garde scolaire, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à souligner l'engagement des éducatrices et éducateurs qui veillent quotidiennement au bien-être et à l'épanouissement des jeunes. Cette semaine, qui se déroule du 11 au 15 mai, sur le thème « Un tourbillon de créativité », met en lumière l'apport essentiel du personnel en service de garde à la vie scolaire. À travers des activités dynamiques et stimulantes, il joue un rôle clé dans la réussite éducative des élèves.

« Nous tenons à saluer l'engagement exceptionnel des éducatrices et éducateurs en service de garde scolaire. Grâce à des activités pédagogiques inspirées par le projet éducatif de l'école, ces acteurs contribuent de manière significative au développement global des enfants en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Ils permettent notamment aux élèves d'apprendre dans le plaisir, de développer leurs habiletés sociales et de nourrir leur curiosité. En cette Semaine québécoise de la garde scolaire, prenons le temps de reconnaître et de valoriser le rôle de ces acteurs essentiels du réseau scolaire qui contribuent à bâtir un avenir prometteur pour la jeunesse », déclare M. Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Camille Robitaille-Marchand, Conseillère aux communications et aux événements | FCSSQ, Tél. : 418 651-3220, [email protected], www.fcssq.quebec; Information : Catherine Roy, Conseillère principale aux communications et aux relations de presse | FCSSQ, Tél. : 438 371-9420, [email protected], www.fcssq.quebec