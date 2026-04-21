Maintien en poste de la ministre de l'Éducation - La FCSSQ réaffirme sa volonté de poursuivre sa collaboration

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) se réjouit du maintien en poste de la ministre de l'Éducation, Mme Sonia LeBel, qui pourra ainsi poursuivre le travail accompli depuis l'automne dernier. La FCSSQ continuera sa collaboration avec le ministère de l'Éducation afin de favoriser l'amélioration continue du réseau scolaire et la réussite éducative.

« Je félicite Mme LeBel pour sa nomination. Les travaux qu'elle a entrepris depuis septembre dernier témoignent de son ouverture et de sa compréhension des enjeux en éducation. La stabilité du réseau repose sur une collaboration constructive entre le ministère de l'Éducation et les centres de services scolaires. La ministre a posé des gestes concrets, notamment par l'allègement des mesures budgétaires afin d'accroître la flexibilité et la prévisibilité pour l'ensemble des centres de services scolaires. Dans un contexte marqué par des défis importants, la FCSSQ continuera à appuyer la ministre de l'Éducation dans le déploiement de solutions au bénéfice des élèves », déclare le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Catherine Roy, Conseillère principale aux communications et aux relations de presse | FCSSQ, Tél. : 438 371-9420 • [email protected] • www.fcssq.quebec