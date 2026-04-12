La FCSSQ salue la nomination de la nouvelle première ministre du Québec

QUÉBEC, le 12 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) salue la nomination de la nouvelle première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, qui succède à M. François Legault. À l'aube d'un mandat marqué par d'importants enjeux pour le Québec, la FCSSQ lui souhaite du succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions et réaffirme sa volonté de poursuivre une collaboration soutenue avec le gouvernement pour favoriser la réussite éducative.

« J'offre toutes mes félicitations à la nouvelle première ministre. La FCSSQ continuera d'être un partenaire engagé afin de discuter des priorités du réseau scolaire, de contribuer aux réflexions et à la mise en place de solutions porteuses au bénéfice des élèves et du personnel. Le dialogue et la collaboration demeurent des leviers essentiels pour relever les défis de notre système d'éducation public afin qu'il soit encore plus performant et aligné sur les réalités et les besoins de chaque milieu. », déclare le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Catherine Roy, Conseillère principale aux communications et aux relations de presse, FCSSQ, Tél. : 438 371-9420, [email protected], www.fcssq.quebec