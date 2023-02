Semaine des enseignantes et des enseignants 2023 - Les ministres Bernard Drainville et Pascale Déry soulignent la contribution essentielle et le travail indispensable du personnel enseignant québécois

QUÉBEC, le 5 févr. 2023 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, tiennent à souligner la valeur de l'engagement et à saluer la qualité du travail du personnel enseignant auprès des milliers d'élèves de l'ensemble des régions du Québec.

La 29e Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra jusqu'au 11 février 2023, sur le thème Chaque jour, on mesure l'importance de votre rôle. Chaque année, cette semaine permet de saluer le dévouement exceptionnel de l'ensemble des membres du personnel enseignant qui travaillent à la réussite éducative à travers le Québec, tout en contribuant au développement de notre société. Pour l'occasion, les élèves, les parents, les acteurs du réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, les personnalités publiques, les représentantes et représentants des médias et toute la population sont conviés à mettre en lumière le travail des enseignantes et enseignants.

« Le rôle des enseignantes et enseignants est essentiel au développement de nos jeunes. Leur travail va bien au-delà de transmettre le goût d'apprendre. Chaque jour, ces personnes enseignent à nos jeunes et en prennent soin. Ils font en sorte que nos jeunes deviennent meilleurs et qu'ils aient le goût de se surpasser. Je vous félicite et vous remercie d'avoir choisi de faire carrière dans le monde de l'éducation. C'est tout le Québec qui vous est reconnaissant. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Vous faites un travail remarquable auprès de nos jeunes et je tiens aujourd'hui à souligner votre contribution inestimable au développement économique et social du Québec. L'enseignement est un métier noble, passionnant et exigeant. Il est important de reconnaître vos efforts et votre dévouement pour la réussite scolaire. Je profite de l'occasion pour saluer les étudiantes et étudiants des facultés d'éducation de toutes les universités du Québec. Vous êtes la relève de demain. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Créée en 1994, la Semaine des enseignantes et des enseignants se tient chaque année au début du mois de février.

La Semaine vise à rendre hommage aux enseignantes et enseignants du Québec.

