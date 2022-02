Semaine des enseignantes et des enseignants 2022 - Le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur soulignent la présence remarquable et le travail indispensable du personnel enseignant québécois

QUÉBEC, le 6 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, réitèrent la valeur de l'engagement et la qualité du travail du personnel enseignant auprès des milliers d'élèves, d'étudiantes et d'étudiants du Québec. Ils invitent également la population à se joindre à eux pour les remercier de leur implication et leur rendre hommage, particulièrement en cette autre année d'enseignement inhabituelle.

La 28e Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra jusqu'au 12 février 2022, sur le thème Entièrement engagés. Elle permet de saluer le dévouement exceptionnel de l'ensemble des membres du personnel enseignant qui travaillent à la réussite éducative à travers le Québec, tout en contribuant au développement de notre société. Pour l'occasion, les élèves, les parents, les acteurs du réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, les personnalités publiques, les représentants des médias et toute la population sont conviés à mettre en lumière le travail des enseignantes et des enseignants en faisant valoir leurs bons coups. Par de petits ou de grands gestes, remercions-les d'être entièrement engagés!

Citations :

« La Semaine des enseignantes et des enseignants est une occasion de plus de souligner haut et fort l'engagement des professionnels de l'enseignement et leur contribution à la société québécoise. Ils jouent un rôle quotidien et essentiel dans la réussite éducative des jeunes, tout en étant des modèles. À titre de ministre, d'enseignant et de père, je tiens sincèrement à les remercier d'être entièrement engagés envers leurs élèves. J'invite également les Québécoises et les Québécois à faire de même pour qu'ils ressentent notre appui et qu'ils continuent à transmettre le goût d'apprendre et de persévérer. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« En cette Semaine des enseignantes et des enseignants, je tiens à souligner le professionnalisme et l'implication de l'ensemble des membres du personnel enseignant du Québec, particulièrement dans le contexte actuel. Je vous remercie pour tout le travail accompli au quotidien. Vous êtes un facteur clé dans la réussite éducative des étudiantes et des étudiants qui bâtiront le Québec de demain! J'invite aussi la population à se joindre à moi pour mettre en valeur vos compétences ainsi que votre expertise et vous remercier chaleureusement pour votre apport au réseau de l'enseignement supérieur. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Créée en 1994, la Semaine des enseignantes et des enseignants se tient chaque année au début du mois de février.

La Semaine vise à rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la Semaine des enseignantes et des enseignants, rendez-vous à

http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/enseignants/valorisation-de-la-profession-enseignante/.

