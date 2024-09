MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - En cette semaine nationale de la sécurité ferroviaire, nous invitons la population à se familiariser avec les bons comportements à adopter à bord de nos trains et à proximité des voies ferrées. À cet effet, exo sera présent avec un kiosque de réalité virtuelle à la gare Montréal-Ouest du 24 au 26 septembre, en pointe le matin et l'après-midi, pour sensibiliser notre clientèle et le voisinage à la sécurité ferroviaire.

De l'information essentielle… pour circuler et voyager en toute sécurité !

Nos inspecteurs procèdent chaque année à de nombreuses initiatives pour rappeler les bons comportements à adopter. Malgré cela, des comportements dangereux persistent.

C'est pourquoi nous lançons une campagne d'affichage qui se déploie dans l'ensemble des gares de notre réseau ainsi que sur Internet afin d'informer la clientèle des consignes de sécurité à respecter en tout temps lorsqu'on circule près des voies ferrées. De plus, des messages automatisés sont diffusés sur les quais rappelant l'importance de respecter la signalisation. Cela s'ajoute à l'accompagnement quotidien de la part de nos inspecteurs partout sur le réseau.

Pour de plus amples informations sur la campagne, consultez notre page exo.quebec/securite.

Des améliorations à la gare Montréal-Ouest

Exo a apporté plusieurs améliorations au cours des dernières années à la gare Montréal-Ouest. Cette gare est située entre deux passages à niveau très achalandés, ayant chacun trois voies ferrées parallèles. Nous avons donc construit un tunnel sous les voies qui permet de se déplacer en toute sécurité entre nos trois quais, sans prendre de risque.

C'est donc un lieu tout désigné pour mener des activités de sensibilisation durant lesquelles les visiteurs pour tester une expérience de réalité virtuelle. Cela nous permettra également de faire connaître les chemins à emprunter. En effet, nous remarquons que le tunnel, accessible aux clients comme à tout piéton, est méconnu de la population. Notre équipe sera présente les 24, 25 et 26 septembre de 7 h à 9 h ainsi que de 15 h à 18 h. Passez-nous voir!

Citation

« La sécurité est une priorité pour exo. C'est pourquoi notre personnel sensibilise notre clientèle tous les jours à la sécurité ferroviaire et que nous y ajoutons cette campagne d'affichage et cette présence sur place pour l'informer plus précisément sur les comportements à adopter pour éviter un accident grave. », a expliqué Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation chez exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]