Semaine de la municipalité 2024 : c'est le moment de mettre les projecteurs sur les municipalités!

QUÉBEC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, invite les municipalités du Québec et la population à célébrer la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 8 au 14 septembre.

Chaque année, cette semaine est l'occasion de mettre à l'avant-scène les municipalités, leur rôle, leur travail, celles et ceux qui y œuvrent ainsi que la vie démocratique qui y est associée. Par les services qu'elles offrent et les initiatives qu'elles déploient, les municipalités sont au cœur du quotidien des citoyennes et citoyens. Que ce soit pour la mise en place de services et de projets communautaires, l'entretien des parcs et des rues, le développement économique ou encore les infrastructures d'eau, les institutions municipales jouent un rôle important.

Citation :

« La Semaine de la municipalité est l'occasion toute désignée pour souligner l'apport du milieu municipal au bien-être des Québécois. Les personnes qui œuvrent à ce palier font preuve d'un dévouement inestimable pour améliorer la qualité de vie des citoyens. J'invite la population à découvrir ou à redécouvrir les nombreux services, projets ou lieux qui sont à sa disposition, ou tout simplement à en apprendre plus sur le rôle que les élus jouent pour le développement de nos communautés. Je suis persuadée que ces initiatives donneront envie aux gens de s'engager davantage dans la vie municipale afin de participer à la création de milieux de vie toujours plus dynamiques! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

La Semaine de la municipalité met en lumière le milieu municipal depuis 1988.

En 2024, ce sont 1 104 municipalités locales, 14 villages nordiques, 9 villages cris et un naskapi, plus de 8 000 élues et élus, et près de 92 000 employées et employés municipaux qui œuvrent quotidiennement à l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Le public pourra suivre les activités organisées par les municipalités sur leur site Web et leurs médias sociaux, notamment en utilisant le mot-clic #SemaineMunicipalité2024.

