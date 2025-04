Le thème de la Semaine de l'action bénévole de cette année, « Les bénévoles font des vagues », reflète l'effet d'entraînement que chaque acte de service a dans nos collectivités et à l'échelle du pays.

« Chez CIC, les bénévoles sont le moteur de nos efforts de conservation et font avancer l'organisme depuis ses débuts, il y a 87 ans », souligne Tim Binch, gestionnaire national des collectes de fonds réalisées par les bénévoles chez CIC.

Chaque année, CIC rend hommage à ses leaders régionaux les plus dévoués en décernant le titre de Bénévole de l'année. Ces bénévoles illustrent comment l'engagement individuel peut créer un changement collectif

L'organisme est fier d'annoncer que Kevin Guenard, de l'Alberta, est le bénévole de l'année à l'échelle nationale de CIC. Ce passionné de conservation et mentor est au service de CIC depuis plus de 27 ans. « La sauvagine et la faune transcendent les frontières », indique Kevin Guenard. « Elles ont besoin d'un endroit sûr pour hiverner et faire leur nid, et notre véritable objectif est de prendre soin de ces endroits. »

Des leaders bénévoles exceptionnels de toutes les provinces se joignent à Kevin, y compris deux lauréats ex aequo de l'Île-du-Prince-Édouard :

Le succès de CIC en matière de conservation et des milieux humides repose en grande partie sur les 3 000 bénévoles à l'échelle du pays qui croient en la mission de CIC et agissent pour changer les choses.

Ces bénévoles sont au cœur d'un mouvement qui transcende autant les générations que les territoires, et les améliorations qu'ils apportent quotidiennement à la faune et aux territoires qu'ils aident sont palpables.

Vous souhaitez devenir bénévole chez CIC?

Joignez-vous à nous et adonnez-vous à votre passion pour la conservation.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'appuie sur des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site https://www.canards.ca.

