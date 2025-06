L'équipe du Québec de Canards Illimités Canada inaugure son premier sentier pédestre à Maskinongé, dans la région du lac Saint-Pierre, réputée pour sa biodiversité exceptionnelle

Dans le sud du Québec, les milieux humides se font de plus en plus rares. Ce sentier immersif offre une occasion unique de découvrir un lieu d'une diversité faunique et floristique remarquable, qui fournit des habitats variés et essentiels à bon nombre d'amphibiens, de reptiles, de poissons, d'oiseaux et de mammifères. Déjà très prisé par les ornithologues, le marais abrite plus de 200 espèces d'oiseaux, dont certaines en situation précaire. En aménageant ce site, CIC souhaite rapprocher la communauté de la nature et lui offrir une expérience de découverte, tout en la sensibilisant à la protection de ces écosystèmes, essentiels à la biodiversité, à la qualité de l'eau et à l'équilibre des milieux naturels.

Aménagé directement sur la digue qui borde le marais, le sentier a été conçu dans le respect de l'environnement. Il offre un accès universel et sécuritaire, adapté aussi bien aux familles qu'aux personnes à mobilité réduite. Il faut toutefois savoir que les conditions d'accès peuvent varier à l'entrée du sentier en fonction du niveau d'eau du marais. Pour enrichir l'expérience, des panneaux d'interprétation ponctuent le parcours, invitant à la découverte et à la contemplation.

Il est possible de repérer le sentier sur Google Maps : [https://shorturl.at/Bht20]

« Chacun doit pouvoir profiter d'infrastructures de haute qualité qui encouragent un style de vie actif, peu importe où il réside. Que ce soit en ville ou à la campagne, bouger à l'extérieur est bénéfique pour la santé physique et mentale. Je suis très heureuse que les enfants et les familles de la région de Lanaudière puissent profiter du nouveau sentier pédestre. Ils pourront ainsi mieux connaître ce milieu naturel, tout en pratiquant une activité de plein air », a déclaré Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

« Je suis très heureuse de voir notre gouvernement prendre la santé et le bien-être de ses concitoyens autant au sérieux. Les installations sportives, récréatives et de plein air jouent un rôle essentiel dans l'atteinte de nos objectifs en cette matière. Ce projet est une belle illustration de la façon dont l'éducation à l'environnement et l'accessibilité peuvent se rencontrer. Il permet non seulement de sensibiliser à la biodiversité, mais aussi de favoriser l'éveil de nos jeunes générations à l'importance de la préservation de la nature », a souligné Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« L'inauguration de ce sentier pédestre représente bien plus qu'un simple projet d'aménagement : c'est une occasion pour nous de rapprocher la communauté de la nature et de renforcer notre mission de protection des milieux humides. Ce sentier est une invitation à découvrir et à comprendre ces écosystèmes vitaux ainsi qu'à participer activement à leur conservation pour notre avenir collectif », a ajouté Mme Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales pour le Québec chez Canards Illimités Canada.

Partenariats et collaborations

Ce projet de mise en valeur a vu le jour grâce au soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec, dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) ainsi que de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Le projet a également pu voir le jour grâce aux partenaires américains de CIC, soit le North American Wetlands Conservation Act (NAWCA), administré par le U.S. Fish and Wildlife Service, et de nombreux états via le programme Fall Flights.

L'expertise de l'organisme QuébecOiseaux a permis de valoriser la richesse ornithologique du site, pour le plus grand plaisir des passionnées et passionnés d'observation d'oiseaux.

En mobilisant des collaborateurs locaux, tels que la Société d'ornithologie de Lanaudière (SOL), CIC renforce le sentiment d'appartenance à ce territoire d'exception.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

Renseignements : Canards Illimités Canada, 418 623-1650, [email protected]