En route pour la conservation : Trucks for Ducks entame sa deuxième année d'existence

Le grand prix de cette année est un véhicule Mercedes Sprinter XL FLEX 22 de marque Safari Condo, d'une valeur de près de 240 000 dollars, qui allie luxe et polyvalence dans un design élégant et prêt pour l'aventure. Avec un intérieur bien équipé, des fonctionnalités hors réseau et des caractéristiques haut de gamme, il est conçu pour le confort et la liberté d'explorer.

La nouveauté de cette année est une expérience ferroviaire de luxe pour deux personnes, offerte par le Rocky Mountaineer. Les gagnants pourront découvrir les merveilles et la majesté des Rocheuses tout en profitant d'un service ferroviaire de classe mondiale et d'un logement dans un hôtel de luxe. Ce prix est un bon de voyage d'une valeur de 30 000 dollars.

Quoi d'autre de neuf en ce qui concerne Trucks for Ducks?

Cette année, le tirage au sort comporte une seule cagnotte pour le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et- Labrador , la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.

, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Les prix pour les participants hâtifs comprennent des bons de voyage de 10 000 dollars pour l'une des quatre destinations du Canada atlantique : le parc national Kouchibouguac (Nouveau-Brunswick), le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), le Rodd Crowbush Golf & Beach Resort (Île-du-Prince-Édouard) et le parc national du Gros-Morne (Terre-Neuve-et- Labrador ).

pour l'une des quatre destinations du Canada atlantique : le parc national (Nouveau-Brunswick), le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), le Rodd Crowbush Golf & Beach Resort (Île-du-Prince-Édouard) et le parc national du Gros-Morne (Terre-Neuve-et- ). Les prix des billets comprennent désormais des forfaits de 3 billets pour 50 dollars , de 7 billets pour 100 dollars , ainsi que des billets individuels pour 20 dollars .

, de , ainsi que des La campagne vise à amasser plus de 200 000 dollars pour soutenir la conservation de CIC.

Veuillez cliquer ici pour participer au concours Trucks for Ducks et pour connaître les conditions du concours.

La conservation des milieux humides bénéficie à la sauvagine, à la faune et la flore et à la population. Grâce à ce formidable soutien de partenaires tels que MacGillivray Injury Law, CIC peut proposer des solutions novatrices fondées sur la nature qui améliorent la vie et le bien-être des Canadiens, tout en garantissant l'abondance des milieux humides et de la sauvagine pour les générations à venir.

« Le retour de Trucks for Ducks est une célébration des Canadiens de l'Atlantique qui s'unissent pour protéger les endroits que nous chérissons tous », souligne Adam Campbell, gestionnaire des opérations provinciales de CIC (Canada atlantique). « Avec chaque billet acheté, nous investissons dans des milieux humides plus sains, des communautés plus fortes et un avenir plus résilient pour la faune et les gens. »

Le Canada atlantique abrite une incroyable variété d'espèces sauvages et d'écosystèmes. CIC gère activement plus de 21 044 hectares de milieux humides dans la région, soutenus par 550 ouvrages de régularisation des eaux et digues. Parmi ces ouvrages, 160 sont équipés de passes à poissons, des passages spéciaux qui permettent aux poissons de se déplacer librement dans les milieux humides, favorisant ainsi la biodiversité et la santé des systèmes aquatiques.

CIC a récemment annoncé la conservation de deux marais salés (en anglais seulement) sur la rive sud de la Nouvelle-Écosse. Les marais salés de Melbourne Lake et de McLean's Lake sont tous deux situés à proximité de parcs provinciaux, d'aires de nature sauvage et de refuges d'oiseaux. Les milieux humides comme ceux-ci sont des lieux naturels qui permettent aux gens de s'adonner à leurs passe-temps traditionnels, comme l'observation des oiseaux, la randonnée, la chasse et la pêche. Les milieux humides au travail font tout cela en silence.

En savoir plus sur les succès de CIC en matière de conservation, de communauté et d'éducation dans le Canada atlantique.

Regarder maintenant : Vidéo sur les milieux humides au travail

À propos de MacGillivray Injury and Insurance Law

Fondé en 1994, MacGillivray Injury Law est devenu le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures et l'invalidité au Canada atlantique. Il compte des bureaux à Halifax, New Glasgow, Moncton et St. John's, ainsi qu'à l'Île-du-Prince-Édouard. MacGillivray Injury Law est fier d'offrir ses services aux Canadiens de l'Atlantique qui ont été blessés dans des accidents de voiture ou qui se sont vu refuser des prestations d'invalidité. Visitez le site : Avocats du Canada atlantique spécialisés dans les blessures corporelles et l'invalidité.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est la plus importante société de conservation des terres au pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'appuie sur des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site https://www.canards.ca/.

SOURCE Canards Illimités Canada

Contact : [email protected]